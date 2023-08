Die Sommerreise naht, ob mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug, wir haben viele elektronische Geräte mit dabei. Im Auto fixiert man am besten das iPhone, damit es nicht zum Sicherheitsrisiko wird.

In der Bahn oder dem Flugzeug kann bei einer langen Reise schon mal die Energie knapp werden, also ist eine leistungsfähige Powerbank ganz praktisch. Und da Platz im Koffer immer ein rares Gut ist, sind kompakte Ladegeräte mit integriertem Reisestecker besonders praktisch.

Für all das und mehr haben wir praktische Produkte gefunden und getestet.

ESR Halolock Magnetisches kabellose Autoladegerät - Preisgünstige Magsafe-kompatible Autohalterung

Pro günstiger Preis

guter Halt unauffälliges Design Kontra ohne Zigarettenanzünder-Netzteil

In schlichtem Schwarz liefert ESR seine Magsafe kompatible iPhone-Halterung für das Lüftungsgitter. Das Kunststoffgehäuse sieht hochwertig aus und der Halt mit einem iPhone 13 ist sehr gut. Mit einer Stärke von 13 mm ist das Gehäuse auch relativ schlank.

Die Montage am Lüftungsgitter geht leicht von der Hand. Eine Klammer aus Metall mit einer Kunststoffummantelung klemmt sich an eine Lamelle und ein arretierbarer Stützarm bietet eine zuverlässige Stabilität. Das Kugelgelenk bietet einen großen Verstellwinkel und die große Schraube zum Festziehen des Kugelgelenks hat einen sehr guten Griff.

In der Praxis überzeugten der sehr gute Halt und die einfache Verstellbarkeit. Hoch- und Querformat sind kein Problem und das Kabel von 100 cm Länge reicht meist aus. Was im Lieferumfang fehlt, ist ein passendes Netzteil für den Zigarettenanzünder. Wichtig ist hier, dass es eine Spannung von 9V bei 2A liefern muss, ansonsten gibt es Probleme beim Aufladen.

Wir haben für unseren Test den Ugreen Car Charger CD130 eingesetzt. Die maximale Ausgangsleistung beim Einsatz mit einem iPhone liegt bei 7,5 Watt. Innerhalb 30 Minuten wird ein iPhone 13 um 25 Prozent geladen.

Der aktuelle Preis von 27,99 Euro erscheint auf den ersten Blick sehr günstig. Zu beachten ist jedoch, dass dies ohne Netzteil für den Zigarettenanzünder ist. Für 35,99 Euro gibt es auch eine Version mit CryoBoost, also einer aktiven Kühlung des iPhones beim Aufladen.

Ugreen Auto-Kopfstützenhalterung

Pro Schnelle Montage

günstiger Preis

zweckmäßig Kontra komplett aus Kunststoff

Wer kennt nicht die praktischen Monitore in den Rücklehnen der Sitze von Flugzeugen. In Verbindung mit der Kopfstützen-Halterung von Ugreen ist das auch mit dem iPad im Auto möglich. Einzige Voraussetzung: Die Kopfstütze des Autositzes verfügt über klassische Rundstäbe.

Die Kopfstützen-Halterung ist zweigeteilt. Den einen Teil klemmt man zwischen die Rundstäbe der Kopfstütze. Die Rundstäbe dürfen dafür maximal 150 mm auseinander sein und einen Durchmesser von 14 mm haben. Die Halterung für das iPad wird über ein Kugelgelenk mit dem Teil an der Kopfstütze verbunden.

Diese Art der Konstruktion hat den Vorteil, dass man über das Kugelgelenk der Winkel zum Zuschauer optimieren kann. Die Spannbacken für das iPad sind zwischen 136 mm und 280 mm verstellbar. Das reicht für iPads bis 12,9 Zoll mit Schutzhülle.

Der sehr günstige Preis spiegelt sich in der Konstruktion aus Kunststoff wider. Sie ist einfach, aber zweckmäßig und erfüllt seine Aufgaben für lange Autofahrten in Urlaub sehr gut. Wie immer bei Kunststoff-Gelenken sollte man etwas vorsichtig bei der Montage und Nutzung sein. Rabiate Behandlung sollte man daher vermeiden.

Ugreen Car Charger Set CD130 - kompakt und günstig

Pro kompakte Abmessungen

günstiger Preis

gutes Kabel im Lieferumfang

große Bandbreite an Ausgangsspannungen Kontra wird unter Belastung sehr warm

Der Car Charger CD130 von Ugreen ist sehr kompakt und wird optional mit einem ein Meter langem und robustes USB-C Kabel geliefert. Über zwei Anschlüsse verfügt der kompakte Car Charger, einmal USB-A und einmal USB-C. Beide Anschlüsse unterstützen die üblichen Schnellladestandards bei maximal 30W.

Der USB-C Power Delivery 3.0 Ausgang liefert, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, PPS 3.3-11V/2.7A. Der USB-A Ausgang liefert, 5V/3A, 9V/2A, 5V/4.5A, 4.5V/5A, 12V/1,5A. Ein Multi-Schutz soll vor Kurzschluss, Überspannung, Überhitzung und Überstrom schützen.

Wir haben den Car-Charger mit einigen Apple-Geräten ausprobiert und notiert, wie viel Prozent innerhalb von 30 Minuten geladen wurde. Bei einem iPhone 13 waren es am USB-A 32 Prozent. Am USB-C bei einem 11 Zoll iPad Pro waren es 34 Prozent, bei einem 12., Zoll iPad Pro 29 Prozent und bei einem Macbook Air M1 22 Prozent. Das sind gute Werte, der Car Charger wird dabei sehr warm.

Für Fotografen auf Reisen ist es schon klasse, dass sogar ein Macbook Air M1 geladen wird. Aber gleichzeitiges Arbeiten und Laden, dafür reichen die 30 Watt nicht aus. Das praktische Zigarettenanzünder USB-Ladegerät ist zusammen mit einem USB-C Ladekabel für günstige 21,99 Euro zu haben.

Baseus A3Lite Akku Auto Handstaubsauger - kompakter Akkusauger nicht nur fürs Auto

Pro praktische Abmessungen

gute Handhabung

starke Saugleistung

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Kontra kein extra LeistungsschalterArray

Mit Kindern auf Reisen: Da wird gegessen und gekrümelt, was das Zeug hält. Kompakte Akkuhandstaubsauger können hier Abhilfe schaffen.

Der A3Lite ist so ein kompakter Akkuhandstaubsauger, der bei einer Länge von 29 cm und einem Durchmesser von 5,5 cm sehr handlich ist. Die Saugleistung wird mit 12.000 Pa angegeben und einer Lautstärke von nur 65 dB. Über die Laufzeit macht Baseus keine Angaben. Grau ist alle Theorie, also haben wir uns einige Kleingeräte im Büro, wie Tastaturen und Lüfter von NAS-Laufwerken vorgenommen, sowie anschließend das erste Auto.

Der Akku hielt bis zum letzten Krümel im Auto durch. Teilweise hatten wir die maximale Leistungsstufe von zwei Stufen, benötigt, um auch in den Ecken des Fußraums alles saugen zu können. Hierbei ist die lange 2-in-1 Bürste sehr praktisch.

Die Saugleistung ist erstaunlich gut und wir konnten ein leicht verschmutztes Auto komplett von Krümeln und Sand befreien. In der maximalen Leistungsstufe wurde der A3lite schon deutlich laut, blieb aber noch erträglich. Wirklich leise Staubsauger sind einfach nicht zu konstruieren. Etwas störend war, dass der Ein/Ausschalter auch für die Leistungsstufen verwandt wird. So ist es gelegentlich passiert, dass man nicht in die maximale Leistungsstufe geschaltet hat, sondern aus. Ansonsten war das Handling sehr gut.

Nach dem Einsatz kommen die Entleerung und das Aufladen des Akkus. Das Aufladen des 6.000 mAh Akkus erfolgt über einen USB-C-Anschluss in drei bis vier Stunden. Leichten Dreck kann man direkt über eine Frontklappe entleeren.

Der eingebaute Filter ist waschbar, was die Kosten für die Unterhaltung senkt und umweltfreundlich ist. Wichtig ist, dass man den Filter regelmäßig reinigt, sonst lässt die Saugleistung stark nach.

Wo vorne Luft angesaugt wird, wird sie hinten wieder entlassen und so dient der A3lite nicht nur als Staubsauger, sondern auch als Luftpumpe. An Zubehör liefert Baseus dazu neben einem USB-C Ladekabel auch vier verschieden Luftdüsen mit. Damit lassen sich beispielsweise Schwimmringe, Luftmatratzen und Paddelboote aufblasen. Das haben wir aber nicht ausprobieren können.

Baseus 65W USB-C Slim-Ladegerät - das etwas andere Reise-Ladegerät

Pro Flache Bauform

inklusive Adapterstecker für die Reise

sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Kontra kann sehr warm werden

Natürlich ist es praktisch, wenn ein Ladegerät wenig Platz im Koffer wegnimmt. Das ist aber nicht das Einzige, was zählt. Wer in ferne Länder reist, braucht auch immer einen passenden Stromadapter und der kann schon mal fast so groß sein, wie ein kleines 30-W-Ladegerät.

Das 65W USB-C Slim-Ladegerät von Baseus gehört in die Kategorie Reiseladegerät, mit einer sehr flachen Bauform und drei Anschlüssen für Amerika, England und Europa. Die flache Bauform mit dem angewinkelten 90-Grad-Stecker überzeugt in der Praxis, weil so das Ladegerät nicht weit in den Raum steht. Hängenbleiben ist daher fast ausgeschlossen. Gerade in Hotels, wo die Steckdosen kurz über dem Boden angebracht sind, ist das sehr vorteilhaft.

Die Stecker für Amerika sind im Gehäuse versenkt und werden einfach ausgeklappt. Für die Euro- und UK-Adapter bleiben die Kontakte im Gehäuse und der Adapter wird einfach aufgesteckt. Das funktioniert ohne Probleme in der Praxis.

Die maximale Ausgangsleistung beträgt 65 Watt und wird je nach angeschlossenen Geräten auf den USB-C- und USB-A-Anschluss verteilt. Entweder maximal 65 Watt an USB-C oder 45 Watt an USB-C und 10 Watt an USB-A. Die kompakte Bauform wird durch den Einsatz von GaN5 möglich und soll auch für eine geringe Wärmeentwicklung sorgen. In der Praxis kann das Ladegerät aber schon mal sehr warm werden, wenn maximal Leistung gefordert wird. Im Normalfall hält sich das aber in Grenzen.

Wir haben das USB-C Slim Ladegerät auf einer Reise mit einer Vielzahl an Geräten ausprobiert. Ein Macbook Air M1 wird zum Beispiel innerhalb von 30 Minuten um 42 Prozent, ein iPad Pro 11 Zoll um 35 Prozent und ein iPhone 13 um 52 Prozent aufgeladen. Das sind sehr gute Werte. Wie bei Baseus üblich, ist ein USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten. Das empfehlenswerte Ladegerät kostet derzeit günstige 35,67 Euro.