Systemoptimierung: Diese Massnahmen bringen wenig ?? ?? So mancher ultimative Tuning-Ratschlag entpuppt sich als Luftnummer. Die folgenden Optimierungs-Tipps können Sie sich getrost sparen: ?? Ein-Klick-Tuning: Manche Optimierungstools versprechen, Windows mit einem Klick umzukrempeln und spürbar zu beschleunigen. Meist steht am Anfang eine Analyse des Systemzustands, die als Ergebnis eine große Zahl an vermeintlichen Fehlern anzeigt, die das Tool beheben will. Mit einem Klick lassen sich diese "Störungen" beseitigen. Bei der automatischen Volloptimierung riskieren Sie sogar, Ihr System kaputt zu reparieren. Außerdem ist vieles von dem, was als Problemlösung vorgeschlagen wird, schlichtweg überflüssig. ?? Schriften entfernen: 200, 300 oder 500 installierte Schriftarten bringen Windows nicht aus dem Trott. Nachteilig wirkt sich die Fülle an Fonts allenfalls auf die Übersicht bei der Schriftartauswahl aus. Flotter arbeitet das System durch das Löschen nicht benötigter Schriftdateien nicht. ?? Registry aufräumen: Registry-Defragmentierer wollen Windows durch Ausmisten der Registrierungsdatenbank schneller machen. Die Tools entfernen ungültige oder verwaiste Einträge und speichern die Datenbank ab. Der Vorgang reduziert zwar die Größe der Registry, positive Auswirkungen auf die PC-Geschwindigkeit bleiben aber meist aus. ?? Laufwerke defragmentieren: SSDs brauchen keine Defragmentierung - sie verkürzt sogar die Lebensdauer. Klassische Festplatten räumt Windows einmal pro Woche automatisch auf. Manuelles Defragmentieren ist dadurch meist überflüssig. Feedback an PC-WELT