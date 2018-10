Neben zahlreichen businesstauglichen Smartphones, stehen mit Android P und iOS 12 auch aktuell neue Mobilbetriebssysteme am Start. Google und Apple versprechen nicht nur eine bessere Performance, sondern auch erweiterte Funktionen in den Bereichen Sicherheit, Usability und Administrierbarkeit für den Einsatz im Unternehmensumfeld. So will Google unter anderem mit Gestensteuerung, App-Aktionen, neuen Google Maps und künstlicher Intelligenz punkten. Apple dagegen setzt auf Optimierungen und Verbesserungen insbesondere in den Bereichen Datenschutz, Security, Augmented Reality (AR), Fotografie und Siri.

Smartphones sind die Allzweckwaffe im mobilen Business. Doch können sie auch bedenkenlos als Desktopersatz dienen? Sie bieten zwar ständige Datenverfügbarkeit, umfassende Kommunikationsmöglichkeiten und auch anspruchsvolle Unternehmens-Apps - allerdings alles im beschränkten Formfaktor und entsprechender Usability.

Hier erhalten Sie das eBook "Smartphone & Co. im Business" zum Download

Die wahren Vorzüge mobiler Devices offenbaren sich im täglichen mobilen Einsatz. Ob kabelloses Laden, Termin- und Kontaktdatenverwaltung, Datenaustausch oder schnelle und sichere Kommunikation, das Smartphone beziehungsweise Tablet ist die erste Wahl. Um jedoch das volle Leistungspotenzial dieser Geräte auszuschöpfen, ist ein umfängliches Know-how von Nutzen. Unser Kompakt bietet hierfür ein Füllhorn an erprobten Tipps und Tricks, die den Umgang mit den mobilen Devices im Alltag erleichtern.

Für vertrauliche und kritische Unternehmensdaten sind sichere Übertragungskanäle für einen Datenabgleich und eine verlässliche Gerätesicherheit vor Malware wie Ransomware, Viren oder Trojanern inklusive Gerätemanagement Pflicht. Reichen die Bordmittel nicht aus, können eigenständige Sicherheitslösungen externer Anbieter helfen. So lassen sich mit den richtigen Apps und Strategien Sicherheitsrisiken im Umgang mit mobilen Geräten minimieren.

Darüber hinaus haben wir in dieser Compact-Ausgabe wieder jede Menge Tool- und App-Empfehlungen für Sie zusammengestellt. Die Bandbreite reicht vom anonymen Surfen über Schutz beruflicher Kontakte bis hin zu Projektplanung sowie Finanzen und Verkehr.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Smartphones und Co. im Business"

iOS & Android

iOS 12: Neue Karten-App und mehr Usability

Android P: App-Aktionen, Gestensteuerung & mehr

Das Handy als Desktop-PC

Smartphones: OnePlus 6 & Huawei P Smart im Test

Praxis & Security

Mails, Kontakte und Fotos in Android verschlüsseln

Alles zu Wireless Charging

Datenaustausch zwischen iPhone, Android und PC

WhatsApp: Probleme lösen, Kontakte schützen

Apps & Tools

Produktiv & praktisch: Apps für Business-User

Orbot, Tor & Co.: So surfen Sie mit Android anonym

10 Jahre Apple App Store

Smartphone-Management mit SecurePIM und AppTec

