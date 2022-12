Das Suchverhalten der Kundschaft der führenden Schweizer Online-Händler Galaxus und Digitec ist ein gutes Indiz dafür, was dieses Jahr unter den Christbäumen liegen wird: Am gefragtesten sind Lego-Bausätze, Game-Konsolen von Sony und Nintendo, Handys und Kopfhörer von Apple sowie Föhne und Staubsauger von Dyson. Diesen Schluss legt zumindest das Suchverhalten der Kundschaft des Online-Händlers in der Woche vom 22. bis und mit 28. November nahe.

Dieses Jahr besonders gefragt sind demnach einmal mehr die Klemmbaustein-Sets von Lego. Lego, Lego Technic sowie auch Playmobil rangieren seit Jahren weit oben in den Beliebtheits-Rankings kurz vor Weihnachten. In die Top-10 in der Romandie und im Tessin schaffen es zudem die Star-Wars-Sets von Lego. Lego hat sich die Lizenz für Yoda, Darth Vader und Leia im Jahr 1999 gesichert.

Viele Äpfel unter der Tanne

Scharf sind Kinder und Junggebliebene in allen Schweizer Sprachregionen auch auf Pokémon - im November sind zwei neue Spiele der Fantasiewesen-Franchise für die Game-Konsole Nintendo Switch erschienen. À propos Switch: Die Konsole schafft es nach 2020 und 2021 erneut in die Weihnachtsgeschenke-Charts. Und mit ihr die Playstation 5 von Sony, die inzwischen sogar einigermassen gut verfügbar ist. Letzte Weihnachten kam die Konsole bloss in homöopathischen Dosen nach Europa.

Kaum überraschend sind die Produkte von Apple in den Top-10: Unter den Weihnachtsbäumen werden auch dieses Jahr viele iPhones, iPads oder AirPods liegen - insbesondere in Deutschland, wo es ausschliesslich Apple-Produkte in die Charts geschafft haben. Daneben liegen bevorzugt Staubsauger, Föhne, Lockenstäbe oder Luftbefeuchter von Dyson, sowie Sonos-Lautsprecher und Lampen oder Leuchten der Marke Philips Hue.

Galaxus Digitec ist seit 2018 mit dem Shop Galaxus.de auch in Deutschland vertreten sowie seit 2021 auch in Österreich. Im Geschäftsjahr 2021 übersprang Galaxus in Deutschland erstmals die Umsatzhürde von 100 Millionen Euro. Im aktuellen EHI-Ranking der größten Onlineshops reichte das zwar erst für Platz 111, doch die Ansage von Firmen-Chef Florian Teuteberg ist klar: "Wir wollen in die Top 5."