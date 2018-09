Samsung wird noch in diesem Jahr ein faltbares Smartphone vorstellen. Das verriet Samsung-CEO DJ Koh gegenüber CNBC. Das Gerät könnte im November im Rahmen der Samsung Developer Conference enthüllt werden. Konkrete Details liegen jedoch bislang nicht vor. Unklar ist auch, für welchen Kundenkreis das Smartphone noch 2018 erhältlich sein wird oder ob der Launch erst im nächsten Jahr erfolgen wird.

Samsung experimentiert bereits seit Jahren mit biegsamen OLED-Bildschirmen. Einen erste Prototypen zeigte der Konzern 2012. Während Koh noch keine technischen Spezifikationen zum faltbaren Smartphone bekannt geben wollte, räumte er jedoch ein, dass die Entwicklung der Hardware schwierig gewesen sei. Das Gerät solle bei den Kunden außerdem einen Wow-Effekt auslösen.

2014 präsentierte Samsung einen weiteren Prototypen eines faltbaren Smartphones. Das Gerät ließ sich mit seinen Tablet-Abmessungen durch einen Klapp-Mechanismus in der Mitte in ein Smartphone verwandeln. Den Gerüchten zufolge könnte das neue Samsung-Smartphone über einen 7-Zoll-Bildschirm verfügen. Ähnlich wie eine Geldbörse soll er sich in der Mitte zusammenklappen lassen. Sichtbar bleibt in diesem Zustand nur noch ein kleines Info-Display, das unter anderem über eingehende Nachrichten informiert. (PC-Welt)