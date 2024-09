Die Tätigkeitsbereiche in der Distribution sind vielfältig. Entsprechend breit ist das Ausbildungsangebot, denn die Branche braucht die passenden Nachwuchskräfte. Als internationaler Konzern und digitalisiertes Handelsunternehmen für Technologielösungen bietet Ingram Micro Berufseinsteigern den Rahmen, um die Kompetenzen zu entwickeln, die der künftige Arbeitsmarkt fordert.

Die Ausbildung bei dem ITK-Distributor gibt Einblicke in unterschiedliche Fach- und Technologiebereiche - von Logistik über Vertrieb und Marketing bis zu hochtechnischen Disziplinen, insbesondere im Bereich Cloud und Solution Design. Das breite Lösungsangebot ermöglicht jungen Talenten, übergreifendes Know-how zu erwerben und sich optimal für die Herausforderungen der Digitalbranche aufzustellen. Insgesamt zwölf IHK-Berufsausbildungen sowie sieben duale Studiengänge hat Ingram im Ausbildungsprogramm.

Seit 30 Jahren Ausbildung bei Ingram

Alexander Maier, Senior Vice President und Chief Country Executive Ingram Micro Deutschland und Österreich, verweist auf die lange Tradition von Ingram Micro als Ausbildungsbetrieb: "Wir sind seit insgesamt 45 Jahren erfolgreich am globalen ITK-Markt tätig und bilden in Deutschland bereits seit 30 Jahren den eigenen Nachwuchs aus. Dabei haben wir uns immer wieder neuen Anforderungen gestellt und unsere Organisation neu ausgerichtet", berichtet der Ingram-Deutschlandchef.

Maier geht es auch darum, jetzt die Fachkräfte zu finden, die dann die künftige Ausrichtung des Unternehmens gestalten können: "Aktuell befinden wir uns auf dem spannenden Weg zur Platform Company und setzen mit unserer digitalen Plattform Xvantage neue Maßstäbe innerhalb der Distribution", berichtet er. Ingram Micro biete als Arbeitgeber Sicherheit sowie langfristige Perspektiven und hohe Entwicklungsmöglichkeiten durch abwechslungsreiche Aufgaben.

Nicht nur fachlich sondern auch persönlich wachsen

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, feilt man bei Ingram stetig am Ausbildungskonzept, indem bewährte Lernmethoden mit neuen, innovativen Ansätzen verknüpft werden. Ein besonderer Schwerpunkt legt der Distributor auf projektorientierte, anspruchsvolle Lernsituationen, um die aktive Urteilsfindung und eigene Entscheidungskompetenz zu fördern.

Durch regelmäßige Abteilungswechsel erhalten die Nachwuchskräfte vielfältige Einblicke und profitieren vom Wissen erfahrener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So will das Unternehmen eine lebendige, praxisorientierte Lernumgebung schaffen, in der die Auszubildenden nicht nur fachlich, sondern auch persönlich wachsen können.

