Im Rahmen seines regelmäßigen Seller-Updates gibt es bei eBay wieder eine Reihe von Neuerungen für gewerbliche Verkäufer. So gibt es ab Anfang Juli 2023 eine Neuregelung bei der automatischen Bearbeitung berechtigter Rückgabeanfragen: Wenn Käufer eine Rückgabe anfordern, wird diese automatisch akzeptiert, wenn die Käufer die Rücksendekosten tragen und die Rückgabeanfrage den Rücknahmebedingungen der Verkäufer oder dem Grundsatz zum eBay-Käuferschutz entspricht. Daraufhin erhalten die Käufer automatisch ein Hermes-Rücksendeetikett. Die Funktion soll in den kommenden Monaten um DHL-Rücksendeetiketten erweitert werden.

Eine weitere Neuerung betrifft die Hilfeseite zur Einhaltung der lokalen, regionalen und internationalen Vorschriften. eBay bietet Händler ab sofort mit einer neuen Informationsseite eine einfache Möglichkeit, um die Einhaltung einiger lokaler, regionaler und internationaler Vorschriften, die sich auf ihr Unternehmen auswirken, zu gewährleisten. Aktuell sind das beispielsweise die Vorschriften zur erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) und die Pflichtangaben beim Verkauf von gefährlichen Stoffen. Die Informationsseite dient der Aufklärung und Information, sowie als Ort, an dem Pflichtangaben unkompliziert getätigt werden können.

Ebenfalls neu geregelt wurden die Möglichkeiten, unangemessene Nachrichten zu melden: Um den Marktplatz für Verkäufer möglichst sicher zu machen, verbessert eBay kontinuierlich die Methoden zur Erkennung von Missbrauch. Auf Basis der Rückmeldung zahlreicher Händler wurde das eBay-Nachrichtensystem um eine Funktion erweitert: Wenn Händler eine unangemessene Nachricht von Käufer erhalten, können sie die Unterhaltung direkt melden und/oder die Personen sperren, damit sie nicht mehr mit ihnen in Kontakt treten. Alle Meldungen werden von eBay genau geprüft und bei Richtlinienverstößen entsprechend geahndet.

Zahlungsstreitigkeiten, Versandetiketten und Anzeigentarife

Ebenfalls vereinfacht wurde der eBay-Prozess bei einem Zahlungsstreitfall. Ab sofort ist es für Händler einfacher, Informationen zur Verfügung zu stellen, um auf einen Zahlungsstreitfall zu reagieren. Wenn sie einen Zahlungsstreitfall anfechten und einen Grund bzw. Details hinzufügen, steht ihnen nun ein Textfeld mit bis zu 1.000 Zeichen zur Verfügung. Händler können jetzt außerdem bis zu fünf separate Dateien (zusammen max. 1,75 MB) mit Informationen und Nachweisen hochladen, wie z. B. Angaben zur Sendungsverfolgung, Versandetiketten, Nachrichten und Fotos. Ihre Dateien werden automatisch komprimiert, um die Dateigröße zu verringern. Händler können innerhalb von fünf Kalendertagen über "Mein eBay - Verkauft" oder im "Verkäufer-Cockpit Pro" auf einen Zahlungsstreitfall reagieren. Die bereitgestellten Informationen werden von eBay an den Zahlungsdienstleister der Käufer weitergeben, um den Zahlungsstreitfall anzufechten.

Eine willkommene Erleichterung betrifft die Bezahlung von DHL-Versandetiketten: Ab sofort können Händler DHL-Versandetiketten mit ihrem eBay-Guthaben bezahlen. Damit ist der Kauf von Versandetiketten im Verkaufsprozess eingebettet. Falls ihr Guthaben nicht ausreicht, bezahlen sie den Restbetrag für ihr Versandetikett mit ihrer bei eBay hinterlegten Zahlungsmethode (Kreditkarte oder Lastschrift).

Einen Hinweis gibt eBay seinen Händlern zudem beim Thema Selbstabholung. eBay arbeitet daran, die lokale Kauferfahrung auf dem Marktplatz zu optimieren: Die Umkreissuche wurde bereits verbessert und künftig werden weitere Produktneuheiten vorgestellt, mit denen lokale Angebote bei eBay an Sichtbarkeit gewinnen. Angebote mit der Option "Selbstabholung" sollen so künftig noch besser in der eBay-Suche zu finden sein.

Neues gibt es schließlich auch beim Anzeigentarif. Um es Händlern leichter zu machen, wettbewerbsfähige Anzeigenkampagnen auf dem dynamischen Marktplatz umzusetzen, hat eBay Anzeigen Standard weiterentwickelt. Zwei neue Funktionen helfen Händlern dabei, schneller den passenden Anzeigentarif für ihre Kampagnen zu finden: der dynamische Anzeigentarif und die Prognosefunktion: Beim dynamischen Anzeigentarif können Händler bei der Erstellung von einfachen und automatisierten Standard-Kampagnen anstelle des festen Anzeigentarifes jetzt auch den dynamischen Anzeigentarif verwenden. Dieser passt sich automatisch den tagesaktuellen Empfehlungen von eBay an. Bei der Prognosefunktion können Händler bald, wenn sie eine Kampagne mit Anzeigen Standard aufsetzen, ihren voraussichtlichen Anteil an Impressions auf der Seite "Kampagnenerstellung" und in ihrem Kampagnen-Cockpit einsehen. Diese neue Kennzahl basiert auf ihrem Anzeigentarif und hilft ihnen, die mögliche Performance der Kampagne besser einzuschätzen.

Neues eBay Fahrzeugteile-Versprechen

Mit dem neu eingeführten eBay Fahrzeugteile-Versprechen möchte eBay schließlich den Kauf und Verkauf passender Fahrzeugteile erleichtern und möglichen Problemen in der Abwicklung vorbeugen, falls ein gekauftes Fahrzeugteil nicht passt. Händler nehmen automatisch an diesem Programm teil, indem sie ihre Fahrzeugdetails in den Angeboten der betreffenden Kategorien hinterlegen.

Das Fahrzeugteile-Versprechen funktioniert so: Käufer suchen anhand der eigenen Fahrzeugdetails nach einem passenden Teil bei eBay. Im Rahmen des eBay Fahrzeugteile-Versprechens gleicht der Online-Marktplatz die Fahrzeugdetails der Käufer mit den Angaben zur Fahrzeugteile-Kompatibilität im Angebot von Händlern ab, um die Passgenauigkeit zu bestätigen. Gibt es eine Übereinstimmung, wird das Angebot mit einem grünen Häkchen angezeigt. Sollte ein Fahrzeugteil trotzdem nicht passen, erhalten Kunden ein kostenfreies eBay-Rücksendeetikett. Der Vorteil für Händler: Sie gewinnen das Vertrauen potenzieller Käufer, die bei eBay nach passenden Fahrzeugteilen und Zubehör Ausschau halten.