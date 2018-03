Die ISE in Amsterdam platzt aus allen Nähten: Längst haben nicht mehr alle Aussteller in den Hallen des verwinkelten Veranstaltungsgelände RAI in der niederländischen Metropole Platz. Mittlerweile behilft man sich mit Großraumzelten.

Die Schwerpunkte der Schau liegen bei Digital Signage, Projektions-, AV- und Veranstaltungstechnik sowie Retail-, Videokonferenz- und Collaborations-Lösungen. Zudem widmen sich Sonderflächen Themen wie Smart Home oder professioneller Drohnentechnik.

Dabei spielt der ISE insbesondere ein Umstand in die Karten: AV- und Signage-Lösungen entfalten erst richtig ihre Wirkung, wenn man sie live erleben kann. Eine große Video-Installation nur per Datenblatt zu beurteilen, ist schlicht nicht möglich. Das bestätigt auch Jörn von Ahlen, Head of Marketing DACH bei Epson: "Seeing is believing", bringt er es auf den Punkt. Michael Vorberger, Head of Sales für den IT Display Bereich bei Samsung, sieht das ähnlich. Die ISE ist für ihn eine gute Plattform, Kunden, Reseller und Systemintegratoren sowie Hersteller zusammenzubringen: "An unserem Stand können wir gemeinsam mit den Kunden die Lösungen anschauen", erklärt er.



Im Februar kann Amsterdam recht unwirtlich sein, doch 2018 begrüßt die ISE die Gäste mit Sonnenschein.

Volle Hallen: Die ISE braucht sich über mangelnden Besucherzuspruch nicht zu beklagen.

Hier sieht man gleich, um was es bei der ISE geht: Das Geschäft rund um Signage und Konferenztechnik.

Zudem ist die Messe ein Klassentreffen der AV-Branche: Hier André Hook (BenQ) und Peter Silberhorn (Silberhorn Consulting).

BenQ zeigt unter anderem interessante Anwendungsbeispiele für Kurzdistanz-Projektoren.

Bei der Tech Data-AV-Sparte Maverick setzt man im kalten Amsterdam auf Südsee-Feeling: ...

... Entsprechend ist auch das Outfit des Standpersonals gestaltet.

Amit Chatterjee von Samsung gibt Resellern und der Presse einen Überblick über die Innovationen am Samsung-Stand.

Mit modular aufgebaut LED-Modulen lassen sich erstaunliche Installationen verwirklichen, wie hier ein horizontales Signage-Element.

Ebenfalls bei Samsung ein zentrales Thema: Signage-Lösungen für den PoS.

Die Neuheit von der CES ist auch auf der ISE gefragt: Das digitale Flipchart Samsung Flip.

Hin- und Durchkucker: Die AR-Brille Moverio von Epson.

Ebenfalls bei Epson: ...

... Projektoreninstallationen für den Retail.

Auch Drohnen sind auf der ISE ein Thema. Doch auch hier geht es weniger um das Consumer-Geschäft, sondern vielmehr um den kommerziellen Einsatz der Fluggeräte.

Also ist mit der AV-Tochter Medium vertreten.

Die Fußball-WM wirft nicht nur ihren Schatten, sondern auch viel Licht voraus.

Zu der ISE gehören auch Collaboration- und Videokonferenz-Lösungen.

Ebenfalls auf der Messe: Smart Home und Gebäudeautomation mit den Standards KLX und Z-Wave.

Ganz neue Einsatzmöglichkeiten erschließt LG mit einem transparenten OLED-Display.

Für den vertikalen Markt Transportation zeigt LG sowohl eine komplett mit Displays bestückte Bushaltestelle ...

... als auch Signage-Lösungen für Flughäfen.

Hier präsentieren Systemintegratoren ihre Lösungen, die sie mit Hilfe von LG-Displays aufgesetzt haben.

Reges Interesse bei Kindermann für das drahtloses Präsentationssystem Klick & Show, das trotz Versuche der Konkurrenz, die Ausstellung zu verhindern, am Stand zu sehen war.

Die Reseller lassen sich auch die durchdachten Steckdosenkonzepte zeigen.

Weil die Messe aus allen Nähten platzt, musste Acer in die mobile Halle 15 ausweichen.

Tesla nutzt das Publikumsinteresse um das Model X ins rechte Licht zu rücken.

Durch die flexiblen LEDs lassen sich auch Treppenstufen als leuchtende Werbefläche nutzen.

Fast 81.000 Besucher konnte die ISE zählen, das sind zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Mittlerweile sind bereits 103 Prozent der diesjährigen Standfläche schon für 2019 vorgebucht. Der Erfolg könnte sich aber für den Messestandort Amsterdam als Bumerang erweisen: Trotz der Erweiterung durch mobile Hallen wird der Ausstellungsplatz knapp. So gibt es bereits Gerüchte, dass die AV-Schau mittelfristig an einen anderen Standort umziehen wird.

ISE ist Schlüsselmesse

Für Samsung-Vertriebsprofi Vorberger ist die ISE eine Schlüsselmesse: "Die ISE hat in den letzten Jahren viel gebracht" betont er. Die ISE sei für den professionellen AV-Bereich das, was die IFA oder die CES für die Unterhaltungselektronik ist. Er schätzt den internationalen Charakter. "Systemintegratoren sind oft europäisch aufgestellt", weiß Vorberger. Zudem sei die Messe optimal um neue Partner zu erreichen. "Wir konnten 30 Prozent neue Besucher erreichen", vermeldet er.

Lesetipp: Posse um drahtloses Präsentationssystem

So unterstreicht das ISE-Engagement den B2B-Kurs von Samsung im Display-Segment: "2018 rechnen wir mit 65 Prozent B2B-Anteil, mit steigender Tendenz", erläutert der Monitor-Vertriebschef.

Holger Graeff, General Manager EMEA für Vivitek, Delta Display Solutions und Innergie, äußert sich auch sehr zufrieden mit dem Verlauf der Messe: "Es hat gebrummt ohne Ende", freut er sich. Die ISE habe sich auf jeden Fall sowohl für die Aussteller, als auch für die Besucher gelohnt.