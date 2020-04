Spätestens im Mai dürften die meisten stationäre Ladengeschäfte wieder öffnen. Dann werden aber mehr Kunden denn je bargeldlos bezahlen wollen; dann ist eine moderne Kasse, die derartige Zahlungsvorgänge rasch abwickelt, von immensem Vorteil.

Außerdem erfüllt eine moderne Kasse alle gesetzlichen Vorgaben, was insoweit entscheidend ist, da im Januar 2020 die Vorschriften für eine ordnungsgemäße Kassenführung noch einmal verschärft wurden. Genügt eine Kasse auch dieser letzten Anforderung des Gesetzgebers, ist der Händler mit dieser Kasse auf der sicheren Seite, denn weitere Verschärfungen des Kassengesetzes wird es vorerst nicht mehr geben.

Für Systemhäuser und Fachhändler bietet das neue Kassengesetz Chancen fürs Neugeschäft, zahlreiche Cross- und Up-Selling-Optionen fallen hier fast zwangsläufig an.

Sind Sie in dem Kassen-Business bereits tätig? Wollen Sie dort einsteigen? Interessieren Sie sich dafür? Ja?

Dann dürfen Sie den kostenlosen Live-Webcast am Donnerstag, den 23. April, ab elf Uhr vormittags, nicht verpassen! Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Softengine zeigen wir Ihnen in diesem Webcast, welch vielfältigen Möglichkeiten eine moderne Kassenlösung heute bietet:

direkte Anbindung ans ERP-Systeme

alle gängigen Zahlungsoptionen inkludiert

individuell gestaltbare Rabattaktionen

und noch viel mehr!

Gerd Stiller, Autor des Buches "Meine Kasse kann mehr", wird Ihnen in dem Live-Webcast am 23. April anschaulich demonstrieren, was Ihre Kunden mit einer modernen Kassenlösung alles anstellen können. Sie werden erleben, wie Sie ihre Kunden - die stationären Händler - erfolgreich in die POS-Zukunft führen. Melden Sie sich also noch heute hier für den kostenlosen Live-Webcast am 23. April an.