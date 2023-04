Im bereits reichlich vorhandenen Angebot für Port-Erweiterungen und Docking-Stationen fällt das Microsoft-Gerät vor allem durch seinen Preis auf. Das Surface Thunderbolt 4 Dock soll mit einer Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten für Zusatzgeräte das hybride Arbeiten erleichtern. Tatsächlich lassen sich damit eine Vielzahl aktueller Geräte mit leistungsstarker Technologie kombinieren.

Schnelle Anschlüsse - viele Variationen

Für eine individuelle Einrichtung des Arbeitsplatzes ist die Rückseite von Surface Thunderbolt 4 Dock mit einem 2,5 Gigabit schnellen Ethernet-Anschluss, zwei USB 3.1- und zwei USB 4-/Thunderbolt 4-Anschlüssen sowie einer standardmäßigen 3,5-mm-Audiobuchse ausgestattet. Über die USB 4-/Thunderbolt 4-Ports können bis zu zwei 4K-Monitore mit 60 Hz oder USB-C-Zubehör angeschlossen werden. Für weitere Peripheriegeräte wie externe Festplatten, Mäuse, Tastaturen und Drucker stehen die USB 3.1 Gen 2-Ports bereit, dedizierte USB 2.0-Ports sind nicht vorhanden. PoD liefert an das mit dem Dock verbundene Gerät bis zu 96 Watt.

Für möglichst hohe Flexibilität an gemeinsam genutzten Arbeitsplätzen ist MAC Address Passthrough integriert. Dabei bleibt die Netzwerkidentität eines Gerätes zwischen verschiedenen Docks erhalten. Mit dem Surface Enterprise Management Mode for Dock können Anschlüsse gesperrt und Funktionen einschränkt werden. Für physische Sicherheit sorgt die Vorrichtung für Security Lock am Gerät. Zudem helfen tastbare Indikatoren auf der Rückseite die verschiedenen Anschlüsse leichter zu erkennen, etwa bei Menschen mit visuellen Einschränkungen.

Docking-Station mit "Ozeanplastik"

Das Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock wurde mit Hilfe von recycelten Materialien hergestellt. Dock und Netzteilgehäuse enthalten bis zu 20 Prozent Meeresplastik und leichtere Materialien als frühere Docks, sodass das Gewicht nur noch 410 Gramm beträgt. Die Verpackung ist zu 99 Prozent recycelbar und frei von Einwegkunststoffen, heißt es weiter vom Hersteller.

Das Surface Thunderbolt 4 Dock kommt mit einem 165-W-Netzteil und ist ab sofort für 365,99 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer im Microsoft Store, bei Online-Versendern oder im Fachhandel erhältlich. Eine Business-Version ist zum gleichen Preis über autorisierte Händler verfügbar.