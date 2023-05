Wer sich nun als Partner von BlackBerry akkreditiert, bekommt die Chance, bis zu 40 Prozent Marge beim Wiederverkauf der Security-Lösungen des kanadischen Anbieters einzuheimsen. Voraussetzung dafür ist der Vertragsabschluss mit einem BlackBerry-Neukunden. "New Logo" nennt das das Unternehmen, und es betrifft alle Kunden, die in den vergangen zwei Jahren keine Lizenz, keinen Service, keine Wartung und keinen sonstigen Support von BlackBerry erhalten haben.

Das Incentive-Programm "Guaranteed Margin" steht allen Resellern in der EMEA-Region (Europa, Nahost und Afrika) zur Verfügung. Details der Kampagne werden auf der BlackBerry EMEA Channel Roadshow 2023 vorgestellt. Diese startet am 23. Mai in Köln, anschießend geht es in die Niederlande, Großbritannien, Schweden, Dänemark, nach Italien und Polen. Anmelden zu einer dieser Location kann man sich hier.

In Köln, am 23. Mai, wird Axel Conrad, Senior Director, Channel Sales bei BlackBerry Cybersecurity, die Details der "Guaranteed Margin" genannte Channel-Programms vorstellen. So viel verrät er schon vorab: "Diese Initiative ist ein Novum, wenn es um Anreize und Belohnungen für Channel-Partner in der Branche geht. Im Einklang mit unserem Geschäftsmotto 'Channel-first' unterstreicht sie unser Engagement für eine enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern und einen transparenten, garantierten Gewinn beim Verkauf von BlackBerry-Produkten. Wir bieten Partnern und Wiederverkäufern eine weitere Möglichkeit, um ihr Geschäft erfolgreich auszubauen."

Darüber hinaus können im Rahmen der Channel-Roadshow Interessenten mehr über die Cybersicherheitslösungen, Roadmap und aktuellen Verkaufsanreize von BlackBerry erfahren. Und natürlich wird BlackBerry auch in Köln sein erfolgreichsten Partner aus der deutschsprachigen Region mit Preisen auszeichnen.

Das neue Channel-Programm von BlackBerry gilt weltweit und es unterscheidet zwischen Solution Providern (Value Added Resellern/VADs und Distributoren), ISVs (Independent Software Vendors, unabhängigen Softwarehäusern), Entwicklungs-, Service- und Trainingspartnern. Mehr Details zum globalen Partnerprogramm von BlackBerry finden Sie hier.