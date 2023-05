Auf dem ersten Blick bietet VMwares neues Partnerprogramm "Connect" nicht viel Aufregendes: Die Zusammenarbeit der Vertriebspartner mit dem Hersteller soll einfacher werden, ein vereinheitlichtes Punktesysteme für Leistungen der Reseller wie Lizenzverkäufe, Zertifizierungen und Neukunden-Akquise soll für mehr Transparenz sorgen und das neue Partner-Dashboard soll dies dokumentieren.

Doch dahinter verbergen sich einige VMware-spezifische Feinheiten, die wir im Gespräch mit der Channel-Chefin Brigitte Orth erörtert haben: "Ich habe unser Live-Dashboard diese Woche mal unter realen Bedingungen bei einem unserer Partner ausprobieren können und war begeistert", so Orth zu ChannelPartner. Denn dieser besagte Partner konnte mit den via Live-Dashboard verfolgbaren Umsätzen ein höheres Partner-Level erreichen.

VMware unterteilt seine Partner in die Levels Community, Select, Advanced, Principle und Pinnacle. Die höchste Stufe Pinnacle erreichten in Deutschland die VMware-Partner Bechtle, SoftwareOne und SVA, die alle auf europäischer oder globaler Ebene mit dem Hersteller zusammenarbeiten.

Darüber hinaus unterscheidet VMware zwischen vier Partnertypen:

Solution Reseller verkaufen On-Premises-Lizenzen, Software-Abos (Subscriptions) und SaaS-Verträge

Solution Service Provider sind technisch versierte Partner, die Kunden vor dem Kauf der VMware-Lösungen beraten, aber auch die Implementierung und Weiterentwicklung dieser Software bei Kunden übernehmen

Cloud Service Provider sind im Cloud-Business tätig, agieren oft anders als die noch so Cloud-affinen Solution Service Provider, sie werden von einem speziellen Cloud-Channel-Team von VMware betreut; sie vertreiben die VMware-basierten Cloud-Produkte und agieren oft auch als Managed Service Provider; dies sind meist jüngere VMware-Partner, die sogenannten "born-in-the-cloud"-Provider, aber auch einige aus dem klassischen On-Premises-Geschäft kommende VMware-Partner, die sich in das Cloud-Business "reingefuchst" haben; es sind AWS-, Azure-, Google- und Oracle-Cloud-Partner

Solution Builder sind VMware-Partner mit eigenem Software-Angebot, von anderen Herstellern werden sie oft als ISVs (Independent Software Vendors, unabhängige Softwarehäuser) bezeichnet; auch Systemintegratoren mit eigenentwickelten Lösungen könnten darunter fallen

Partner unterschiedlicher Typen arbeiten oft zusammen, um ihre unterschiedlichen Stärken auszuspielen und Kunden gemeinsam eine Komplettlösung zu offerieren. "Sie unterstützen sich hier gegenseitig", betont VMwares Channel-Chefin. "Es gibt technisch hervorragend ausgebildete Solution Provider, aber auch reine Lizenzspezialisten, gemeinsam können sie Kunden das genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebot unterbreiten", so Orth weiter.

Zusätzlich zu diesen vier Partnertypen unterscheidet VMware zwischen 14 Lösungs- und Service-Kompetenzen:

• Moderne Anwendungsplattform

• Business Continuity

• Cloud Provider

• Desktop Virtualisierung

• Endpunktschutz / Endpoint Security

• VMware Cloud on AWS

• Management Operations

• Managementautomatisierung

• Mobilitätsmanagement

• Netzwerk-Virtualisierung

• Server-Virtualisierung

• Software Defined Wide Area Network (SD-WAN)

• Hyperconverged Infrastructure

• Network Security / Netzwerksicherheit

VMware Ignite wird fortgesetzt und verfeinert

IT-Dienstleister, die neu ins Geschäft mit VMware-Lösungen einsteigen möchten, umgarnt der Softwarehersteller mit seinem sogenannten "Ignite"-Programm. Dieses soll Neulingen den Einstieg in die VMware-Welt erleichtern und sie weiterzuentwickeln. Es ist zeitlich begrenzt und bietet den Interessenten viele Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten - im Rahmen von technischen und vertrieblichen Trainings. "Ignite haben ganz viele unserer Partner genutzt, um sich in ausgewählten Lösungsbereichen weiterzubilden", betont Orth im Gespräch mit ChannelPartner. Dieses Förderprogramm sei zwar bereits etabliert, werde aber kontinuierlich verfeinert und weiterentwickelt, so die Channel-Chefin weiter.

VMwares neue Channel-Initiative "Partner Connect" soll Partner in die Lage versetzen, ihre Kunden in der Multi-Cloud-Welt sicher zu manövrieren. Konkret sollen VMware-Partner ihren Kunden helfen, ihre Anwendungen in die für sie am besten passende Cloud-Umgebung zu transferieren. Ziel ist es, die Geschäftsprozesse damit zu beschleunigen und zu vereinfachen. Hybride Arbeitsformen sollen damit ermöglicht und zukunftssicher gestaltet werden.

