Automatisierung ist das wichtigste Instrument für MSPs, die ihr Geschäft skalieren wollen. Schließlich haben nahezu alle wiederkehrenden Aufgaben das Potenzial für automatisierte Abwicklung. Die Frage ist also, warum Geschäftsführer zögern, das Thema fokussiert anzugehen. Einer der Hauptgründe dafür dürfte die Notwendigkeit sein, Automation-Skripts zu erstellen. Denn Scripting ist etwas, zu dem sich viele Dienstleister nicht oder nicht ausreichend imstande fühlen.

Deshalb bietet N-able mit dem "Automation Cookbook" ein hilfreiches Tool für MSPs an. Denn es liefert erprobte Skripte für konkrete Aufgabenstellungen. Partner können die einfach übernehmen oder adaptieren. Zudem finden sie darin Inspiration für eigene Automatisierungsideen.

"Das Kochbuch" haben die Head Nerds bei N-able gemeinsam mit MSPs und den IT-Abteilungen ihrer Kunden erarbeitet. Die seit Jahren gesammelten und immer wieder aktualisierten Skripte sorgen dafür, dass N-able Partner die "Rezepte" für die Betreuung ihrer Kunden jederzeit und kostenfrei nutzen können.

Aktuell umfasst die Sammlung mehr als 745 Skripte - und sie wächst kontinuierlich weiter. Im Jahr 2022 hat sich die Zahl der Zugriffe darauf verdoppelt. Beim Aufbau einer Automatisierungsstrategie und deren Umsetzung leistet das Cookbook vielen MSPs und ihren Kunden offenkundig gute Dienste.

Sieben gute Gründe für Automatisierung

Steigerung der Rentabilität :Automatisierung senkt den Einsatz von Personal sowie damit verbundene Kosten und steigert gleichzeitig die Produktivität der Mitarbeiter. Ihr IT-Betrieb wird schneller und agiler, und Sie werden zu einem leistungsstärkeren IT-Dienstleister, der höhere Profite einfährt.

Höhere Durchschlagskraft:Die Automatisierung sich wiederholender IT-Tätigkeiten senkt nicht nur die Betriebskosten, sondern macht auch Prozesse deutlich effizienter.

"Faktor Mensch" reduzieren: IT-Automatisierung bedeutet auch, dass sich der Bedarf nach manuellen Eingriffen deutlich reduziert. Die Ergebnisse sind wiederholbar und gleichbleibend stabil.

Standardisierung: Die automatisierte Bereitstellung von Diensten verkürzt die Zeit bis zur echten Wertschöpfung. MSPs vertiefen so die Kundenbindung und erhöhen die Zufriedenheit mit ihren Services.

Langweilige (aber wichtige) Aufgaben erledigen: Automatisierung ermöglicht es Technikern, sich auf bedeutsamere Tätigkeiten zu konzentrieren, statt ihre Zeit für banale Aufgaben einzusetzen, die sich automatisch mindestens genauso gut erbringen lassen.

Hilfe beim Kampf um Fachkräfte: In einem hart umkämpften Markt qualifizierte Mitarbeiter zu finden und zu halten, ist bekanntlich mit hohen Kosten verbunden. Wer sich auf Automatisierung konzentriert, kann Sie einen guten Teil der geplanten Neueinstellungen sparen und sein Geld anders investieren.

Bessere Service-Qualität für Kunden: Das ist der wichtigste Punkt. Denn wer seine Kunden so schnell und effektiv wie möglich mit guten IT-Diensten versorgen, erhöht kontinuierlich auch die operative Reife in seiner Firma. Damit kann er dann mittelfristig immer genau die Service-Qualität bieten, die seine Kunden brauchen und erwarten.

Gutes Umfeld für Automatisierung schaffen

Der Erfolg einer Automatisierungsstrategie hängt für einen MSP davon ab, dass er seine Techniker unterstützt und fördert. Deshalb ist es entscheidend, ein positives, attraktives Umfeld zu schaffen. Sobald Mitarbeiter anfangen, eigene Vorschläge für Automatisierungen machen, ist das Schwierigste geschafft. Denn wer könnte die speziellen Anliegen eines Unternehmens und dessen Kunden besser kennen als die Menschen, die damit tagtäglich umgehen?

Einige N-able- Partner motivieren ihre Mitarbeiter zusätzlich, indem sie Incentives ausloben. Das können Geldprämien, Freizeitausgleich oder andere Belohnungen, etwa ein schickes Abendessen, besondere Ausflüge, oder begehrte Eintrittskarten sein. Aber auch interne Wettbewerbe mit attraktiven Gewinnen oder auch in die Zielvereinbarung als einen Aspekt Scripting mit aufzunehmen, gehören dazu. Auch Kombinationen sind möglich. Was am besten funktioniert hängt immer von der Belegschaft und der Firmenkultur ab.

Testen ist entscheidend

Ganz gleich, ob Sie das Automation Cookbook nutzen oder Scripts lieber komplett in Eigenregie entwickeln: Wichtig ist immer, ausführliche Testphasen einzuplanen und alles sorgfältig zu dokumentieren, bevor die Automatisierungen ausgerollt werden. Konkrete Ratschläge und Anleitungen bietet N-able in seinen Automation Bootcamps und im N-able Blog.

