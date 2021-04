95 Prozent der Besprechungsräume verfügen nur über eine minimale technische Ausstattung - das hat das Beratungs- und Marktforschungsunternehmen Frost & Sullivan herausgefunden. Von einfachen Telefonen bis hin zu Flachbildschirmen: die technische Ausstattung zur Unterstützung des Informationsaustauschs ist in sehr vielen Meetingräumen recht simpel. Zugleich berichten laut der Studie von Frost & Sullivan 87 Prozent der Teilnehmer virtueller Meetings von Frustration und Stress, ausgelöst durch technische Störungen während der AV-Konferenzen. Der Zusammenhang liegt auf der Hand: Ohne die passende technische AV-Ausstattung werden digitale Besprechungen oftmals als unproduktiv und ineffizient empfunden.

Um die bestmögliche Effizienz bei Meetings zu erreichen, bedarf es einer Audiotechnik, die sehr genau auf die unterschiedlichen Räumlichkeiten abgestimmt ist. Zudem muss sie oft mit einem bereits bestehenden Netzwerk kompatibel sein. Diese grundlegenden Herausforderungen löst das flexible Audio-Ecosystem von Shure. Für jeden Raum und jede Anwendung lässt sich aus den unterschiedlichen Produkten des Ecosystems die passende Audioausstattung zusammenstellen, um eine optimale Klangqualität zu erzielen. Dadurch werden alle Teilnehmer klar und verständlich gehört und Störeinflüsse minimiert.

Konferenzlösungen für jede Anwendung

Mit seinen Microflex® Advance™ Mikrofonarrays sorgt Shure für exzellenten Klang und hervorragende Sprachverständlichkeit in Konferenzräumen unterschiedlichster Größe - basierend auf 96 Jahren Erfahrung des weltweit führenden Herstellers für Audioelektronik. Das Tisch-Mikrofonarray MXA310 und das Decken-Mikrofonarray MXA910 bilden jeden Bedarf vom kleinen Huddle-Room bis zum maßgeschneiderten Boardroom ab. Sie liefern kristallklaren Klang und können flexibel auf jede Raum- und Konferenzsituation abgestimmt werden. Zudem leisten sie Noise Reduction und Acoustic Echo Cancelling in Kombination mit einem Automatikmischer, der in Echtzeit erkennt, wo im Raum gesprochen wird.

Das neue lineare Mikrofonarray MXA710 ergänzt das Shure Produktportfolio für die perfekte Klangerfassung in AV-Konferenzräumen. Wo das kleine Tisch-Mikrofonarray MXA310 oder das große Decken-Mikrofonarray MXA910 nicht die optimale Lösung darstellen, kann das MXA710 dank seines eleganten, geradlinigen Designs flexibel an der Wand in der Nähe des Bildschirms, aber auch hängend über dem Tisch oder fest verbaut in Tisch, Wand oder Decke eingesetzt werden. Aufgrund des integrierten IntelliMix-DSP beherrscht das MXA710 Automatic Mixing, Acoustic Echo Cancellation, Noise Reduction und Automatic Gain Control. So ermöglicht es eine echo-, rausch- und störungsfreie Klangqualität der AV-Konferenz auf höchstem Niveau. Die Steerable Coverage™-Technologie ermöglicht die Erfassung von vier bis acht Abnahmezonen in einem Raum, und die zum Patent angemeldete Autofocus™-Technologie passt jede Zone präzise in Echtzeit an, sobald Teilnehmer ihre Sitzposition verändern.

Das MXA710 ist in 60 cm oder 120 cm Länge und in den Farbvarianten Schwarz, Weiß oder Aluminium erhältlich. Es ist mit den Audio-Networking-Protokollen Dante und AES67 kompatibel. Durch PoE-Betrieb wird der Einbauaufwand reduziert. Die Shure Network Audio Encryption-Technologie sorgt dafür, dass die Inhalte auf Wunsch sicher verschlüsselt übertragen werden, was für vertrauliche Meetings oft unverzichtbar ist. Die Konfiguration und Inbetriebnahme ist mit Hilfe der Shure Designer Software besonders einfach. Die SystemOn Audio Asset Management Software von Shure ermöglicht zudem die Fernüberwachung und Fehlerbehebung zum Beispiel in einem großen Campus-Betrieb.

So steht das lineare Mikrofonarray MXA710 für die Kombination aus puristischer, klarer Raumästhetik und herausragender Klangqualität in modernen Konferenzräumen.

Weitere Ecosystem-Komponenten ergänzen das flexible Audio-Portfolio

Mit dem netzwerkfähigen Lautsprecher Microflex™ MXN5W-C steht auch am Ende der Audiosignalkette ein flexibles und qualitativ hochwertiges Stück Audiotechnik von Shure. Wie die Mikrofonarrays ist dieser ästhetisch gestaltete Lautsprecher für die unauffällige Deckenmontage vollständig im AV-Konferenzsystem konfigurier- und steuerbar. Zusammen mit weiteren Komponenten wie etwa dem MXA Mute, einer eleganten, im Tisch verbaubaren Taste zum Ein- und Stummschalten des Tons, rundet der MXN5W-C das innovative Audio-Ecosystem von Shure ab.