Auf dem ChannelPartner-Kongress 2024 haben Computerwoche und ChannelPartner bereits zum 17. Mal gemeinsam die kundenfreundlichsten IT-Dienstleister Deutschlands ausgezeichnet. Die 2.397 von iSCM zwischen dem 24. Mai und 17. Juli 2024 befragten IT-Entscheider in IT-Anwender-Unternehmen haben insgesamt 7.975 IT-Projekte bewertet, die sie gemeinsam mit ihren IT-Dienstleistern in den vergangenen 24 Monaten durchgeführt haben. Befragt wurden ausschließlich die in den Anwenderunternehmen für IT-Projekte verantwortlichen Personen, also CIOs, IT-Leiter, IT-Administratoren, Geschäftsführer und Fachbereichsleiter.

Die Bewertungskriterien

Abgefragt wurden unterschiedliche Aspekte der Zusammenarbeit mit dem externen IT-Dienstleister:

Wie einfach verlief die Zusammenarbeit?

Wie schnell reagierte der IT-Dienstleister auf Anfragen des Kunden?

Hat der IT-Service-Provider die vereinbarten Termine für die "Meilensteine" eingehalten?

Verstand der IT-Dienstleister das Geschäftsmodell des Kunden?

Wie kundenspezifisch war das Angebot?

Wie gut war das Preis-Leistungs-Verhältnis?

Woch hoch schätzte der Kunde die Beratungskompetenz seines IT-Dienstleisters ein?

Wie gut war die Betreuung nach Projektabschluss?

und noch viel mehr ....

Bei der Umfrage zum "Besten IT-Dienstleister" wurden dieses Jahr insgesamt 650 IT-Dienstleister bewertet, 69 von ihnen gelang der Sprung in unsere Rankings.

Die vier Umsatzklassen

Basis der Award-Verleihung bildet die Gesamtnote eines IT-Dienstleisters über alle Projektkategorien hinweg. Um eine faire Grundlage für die Award-Vergabe zu gewährleisten, werden die Ergebnisse der Umfrage in vier Umsatzklassen ausgewertet.

Als Klassifizierungsmerkmal gilt der Jahresumsatz, den die IT-Dienstleister 2023 in der Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) erwirtschaftet haben. Dabei haben wir die Umsatzgrenzen wie im Vorjahr bei 50 und 250 Millionen sowie bei einer Milliarde Euro gezogen. Daraus ergaben sich genauso wie 2021 vier Umsatzklassen:

Umsatzklasse 1: IT-Dienstleister mit Jahresumsatz über einer Milliarde Euro

Umsatzklasse 2: IT-Dienstleister mit Jahresumsatz zwischen 250 Millionen und einer Milliarde Euro

Umsatzklasse 3: IT-Dienstleister mit Jahresumsatz zwischen 50 und 250 Millionen Euro

Umsatzklasse 4: IT-Dienstleister mit Jahresumsatz unter 50 Millionen Euro

Erfahrungsgemäß steigen von Jahr zu Jahr einige IT-Dienstleiter - bedingt durch höhere Umsätze - eine Umsatzklasse hinauf, Abstiege gibt es hier nicht. Manch ein Name verschwindet zwar, aber meist nach der Übernahme durch einen umsatzstärkeren IT-Dienstleister.

Umsatzklasse 4

In der Umsatzklasse 4 (bis 50 Millionen Euro Jahresumsatz) schafften es in diesem Jahr 37 Firmen ins Ranking. Und der Gewinner heißt: Ext-Com IT. Damit hat das 2016 in München gegründete Systemhaus seinen Erfolg vom Frühjahr 2024 sogar noch getoppt, als es "lediglich" den zweiten Platz in der Riege der kundenfreundlichsten MSP (Managed Service Provider) errang.

Platz 2 in der Umsatzklasse 4 geht an die Medialine-Tochter GID (Global Information Distribution). Damit schnitt sie deutlich besser als die Muttergesellschaft in der Umsatzklasse 3 ab. GID ist seit Ende 2022 Mitglied der Medialine-Gruppe, das 1994 in Köln gegründete Unternehmen beschäftigte damals 30 Mitarbeiter. Es agiert weiterhin unter der eigenen GID-Fahne und wurde deshalb auch unabhängig von Medialine bewertet. Kundenprojekte hat GID in den Segmenten Security, Storage und Software durchgeführt.

Auch den dritten Rang in dieser Umsatzklasse belegt ein einzelnes Mitglied eines größeren Verbunds, nämlich die 1992 gegründete Lantana GmbH, die seit dem Herbst 2023 zu Connexta gehört. Am 1. Juli 2024 übernahm Carsten Dobers die Geschäftsleitung von den beiden Firmengründern Oliver Kohmann und Ulrich Garbers. Das norddeutsche Unternehmen beschäftigt über 20 Mitarbeiter und setzt jährlich rund zwölf Millionen Euro um.

Umsatzklasse 3

In der Umsatzklasse über 50 bis 250 Millionen Euro schafften in diesem Jahr 18 Unternehmen den Sprung ins Ranking:

In dieser Umsatzklasse gab es eine faustdicke Überraschung. Den Spitzenplatz eroberte völlig unerwartet die Converge Technology Solutions Germany GmbH. Erst 2021 gegründet ist der Markenname "Converge" offenbar vielen Kunden schon geläufig und wird von ihnen als Brand wohl klar wahrgenommen. Das ist eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass sich hinter Converge ein so bekanntes Systemhaus wie Rednet verbirgt, das - 2004 in Mainz gegründet - sich zu einem der erfolgreichsten IT-Ausstatter von Schulen entwickelt hat. Der Apple-Rahmenvertrag war für die kanadische Converge-Gruppe sicherlich ein weiterer Grund, das Systemhaus aus dem Rheinland zu akquirieren.

Rang 2 in der Umsatzklasse 3 ging an gleich zwei Unternernehmen, nämlich an MR Datentechnik und Orbit. Bei MR Datenechnik fand 2022 ein Generationswechsel an Spitze statt: Jochen Kraus übernahm einen Teil der Verantwortung vom Firmengründer Gerhardt Reinhardt. Sowohl Converge als auch MR Datentechnik wachsen derzeit sehr stark, so dass sie im kommenden Jahr unter Umständen in die nächsthöhere Umsatzklasse 2 (über 250 Millionen Euro) aufsteigen könnten.

Orbit überzeugte seine Kunden besonders mit der Breite des eigenen Portfolios (alle Microsoft-Produkte, ferner unterschiedliche Datacenter- und Security-Lösungen) sowie mit nachgewiesen Branchenkenntnissen, unter anderem im Maschinenbau, Handwerk, bei Dienstleistern und Mobilfunkbetreibern.

Umsatzklasse 2

In der Umsatzklasse von 250 Millionen bis 1 Milliarde Euro konnten in diesem Jahr sieben IT-Dienstleister bei ihren Kunden punkten.

Und es gibt einen neuen Sieger in dieser Umsatzklasse, denn der Vorjahresgewinner Axians Deutschland ist dieses Jahr in die Umsatzklasse 1 aufgerückt. Den Spitzenplatz belegt 2024 Ratiodata, damit bestätig der im Bankenumfeld tätige IT-Dienstleister auch seine Top-Platzierung als Deutschlands bester MSP 2024. Und so ist es auch nicht überraschend, dass Ratiodata bei seinen Kunden vor allem mit seiner Branchekompetenz aufwarten kann. Darüber hinaus bescheinigen Kunden dem IT-Dienstleister aus Münster, ihnen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen wesentlich geholfen zu haben.

Auch die in der Umsatzklasse 2 zweitplatzierte Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH gehört schon seit Jahren zu den von Kunden exzellent beurteilten IT-Dienstleistern. Besonders erfreulich für den DMS-Spezialisten ist die Verbesserung von Rang sechs im Vorjahr auf Platz zwei dieses Jahr. Besonders gut kommt bei Kunden Konica Minoltas Skalierbarkeit der Dienste (Managed Print Services) und die Flexibilität beim Erbringen dieser Services.

Den dritten Platz in der Umsatzklasse 2 errang dieses Jahr - wie im Vorjahr - ACP. Ob dieser Erfolg sich nächstes Jahr ebenfalls einstellt, ist ungewiss. Denn der 1993 in Wien gegründete IT-Service-Provider könnte im nächsten Jahr in die Umsatzklasse 1 aufsteigen, 2023 ist der Umsatz der Gruppe in der DACH-Region noch knapp unter einer Milliarde Euro geblieben. Wohl nicht zuletzt aufgrund dieser Größe überzeugte ACP seine Kunden mit guter Skalierbarkeit seiner Dienste.

Umsatzklasse 1

In der Umsatzklasse über 1 Milliarde Euro schafften es diese Jahr sieben IT-Dienstleistern ins Ranking.

Der Vorjahressieger in der Umsatzklasse 1 ist auch 2024 ganz vorne dabei: SVA Systemvertrieb Alexander. Was in allen Kriterien konnte sich SVA vor seinen großen Wettbewerbern platzieren, besonders gut bei seinen Kunden abgeschnitten hat der IT-Dienstleister aus Wiesbaden bei der Skalierbarkeit seiner Services, bei User-Help-Desk und bei der Beratungskompetenz im Vorfeld.

Im vergangenen Jahr konnte sich noch SoftwareOne den zweiten Platz in der Umsatzklasse 1 sichern, 2024 wurde der Lizenzspezialist von einem Aufsteiger verdrängt, nämlich von der schon vorhin erwähnten Axians Deutschland-Gruppe. Dieses Jahr hat Axians in der DACH-Region beim Umsatz um mehr als eine Viertelmilliarde Euro zugelegt, nach der Übernahme der Fernao-Gruppe. Durch die Zugehörigkeit zu dem Mischkonzern Vinci Energies und die dadurch bedingte Präsenz im industriellen IoT-Markt überzeugt Axians seine Kunden vor allem mit seiner Portfolio-Breite, aber auch hinsichtlich der Sicherheit und der Stabilität der selbst erbrachten Services hat Axians im Vergleich sehr gut abgeschnitten.

Bei der Breite des Portfolios kann SoftwareOne nicht punkten, dennoch gelang dem Software-Lizenz-Spezialisten auch dieses Jahr der Sprung aufs Treppchen. Als Deutschlands zweitbester MSP wurde das Unternehmen bereits im Frühjahr 2024 ausgezeichnet.

Hier geht es zu den Ergebnissen: