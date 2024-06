Die großen Tech-Marken dominieren das diesjährige BrandZ-Ranking von Kantar. Wertvollste Marke bleibt wie in den Vorjahren Apple mit einem Markenwert von knapp über einer Billion Dollar - damit durchbricht erstmals ein Unternehmen die Billion-Dollar-Marke. Auf den weiteren Plätzen folgen mit deutlichem Abstand Google (753 Milliarden Dollar), Microsoft (713 Milliarden Dollar) und Amazon (577 Milliarden Dollar).

Erst auf Platz fünf findet sich mit McDonalds (222 Milliarden Dollar) ein Non-Tech-Konzern. Aufsteiger des Jahres ist Nvidia auf Rang sechs. Der KI-Chip-Spezialist machte im Vergleich zum Vorjahr 18 Plätze gut und steigerte seinen Markenwert um 178 Prozent auf 202 Milliarden Dollar. Mit Facebook, Oracle und Tencent auf den Plätzen acht bis zehn dominieren weitere Tech-Konzerne die BrandZ-Top-Ten. Lediglich Visa auf Rang sieben knackt neben dem Fast-Food-Riesen die IT-Phalanx.

Deutsche Telekom ist wertvollste Marke aus Deutschland

Wertvollste deutsche Marke ist die Deutsche Telekom/T-Mobile (73,5 Milliarden Dollar) auf Platz 25. Auch SAP (55,7 Milliarden Dollar) schafft es auf Rang 39 unter die Top 50, knapp hinter Cisco, aber vor Qualcomm, AMD und Salesforce. Weitere deutsche Konzerne im Top-100-Marken-Ranking sind:

68. Siemens (27,3 Milliarden Dollar)

80. BMW (23,2 Milliarden Dollar)

83. Mercedes-Benz (22,8 Milliarden Dollar)

91. Aldi (21,0 Milliarden Dollar)

99. DHL (19,2 Milliarden Dollar)

Insgesamt kommen die 100 wertvollsten Marken der Welt Kantar zufolge auf einen Wert von 8,3 Billionen Dollar, rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings war der Gesamtwert 2023 im Vergleich zum Vorjahr angesichts der vielen weltweiten Krisen deutlich eingebrochen. 2022 kamen die Top-100-Brands noch auf ein Gesamtvolumen von 8,7 Billionen Dollar.

Treiber des Wachstums ist vor allem das Segment Business Technology and Services Platforms. Der Bereich konnte im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent auf gut 2,3 Billionen Dollar zulegen. Damit lässt die Tech-Branche klassische Industriezweige wie das Finanzsegment (plus 10 Prozent - 804 Milliarden Dollar), Automotive (plus fünf Prozent - 210 Milliarden Dollar) und den Handel (plus vier Prozent - 632 Milliarden Dollar) klar hinter sich.