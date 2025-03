Showdown am 21. März 2025 in der Kyocera-Zentrale in Meerbusch: Die besten Serviceteams aus Deutschland und Österreich trafen sich zur Finalausscheidung beim Service Team Wettbewerb.

Zu diesem Wettbewerb werden alle Serviceteams der autorisierten Fachhandelspartner des Herstellers in Deutschland und Österreich eingeladen. Dabei mussten die Servicespezialisten ihr Wissen über die Produkte, Tools und Services von Kyocera sowie ihre Kenntnisse in den Bereichen Garantie, Logistik, Reklamation und Schulung in einem schriftlichen Test unter Beweis zu stellen.

Für die Endrunde in Meerbusch konnten sich sechs Finalteilnehmer durchsetzen. So traten Büroservice Riha aus Karrösten (Österreich), Ehring aus Berlin, Green IT Das Systemhaus aus Dortmund, Hilker & Pahl aus Hamburg, Seel Büromusterhaus aus Ilsfeld sowie Weinrich aus Fulda gegeneinander an.

Austausch, Knowhow und Teamgeist

Am Ende konnte sich das Team von Green IT, vertreten durch Emilio Mancuso und Christopher Maßhöfer-Grzeganek im Finale souverän durchsetzen. "Wir freuen uns, die herausragenden Leistungen der Serviceteams unserer Fachhandelspartner zu würdigen", erklärt Erik Kaffiné, Group Director Customer Service and Support Division bei Kyocera Document Solutions Deutschland.

Der Kyocera-Servicechef bekräftigt den Stellenwert des durch die Partner erbrachten Services für das Unternehmen: "Sie unterstützen den reibungslosen Betrieb unseres Produktportfolios bei ihren Kunden und sind damit entscheidend für schnelle und zuverlässige Dokumentenprozesse", so Kaffiné. Der Kyocera Service Team Wettbewerb soll dabei nicht nur den Austausch von Knowhow fördern, sondern auch den Teamgeist und die Begeisterung für exzellenten Kundenservice stärken.

Mehr zum Thema:

Kleine Revolution für den IT-Fachhandel: Paradigmenwechsel im Kyocera-Vertrieb

Bis 2032: Soennecken verlängert den Kooperationsvertrag mit Kyocera

Fünf neue Druck- und Multifunktionssysteme: Kyocera bringt neue Ecosys-Lösungen