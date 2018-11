Grundlage der Preisverleihung bildet eine Studie der IDG Research Services. IDG Research hatte zwölf Wochen lang im Auftrag der COMPUTERWOCHE und ChannelPartner branchenübergreifend Anwenderunternehmen unterschiedlicher Größe befragt, wie zufrieden sie mit den Leistungen ihrer Cloud- und Managed Service Provider sind. Basis dieser Bewertung bilden Managed- und Cloud-Service-Dienstleistungen, die die Unternehmen gemeinsam mit ihren jeweiligen Service Providern in den vergangenen 24 Monaten umgesetzt haben.

Insgesamt bewerteten 720 Kunden dabei 1.211 Managed-Services & Cloud-Projekte. Befragt wurden die CIOs, IT-Leiter, IT-Administratoren, Geschäftsführer, Fachbereichsleiter der Anwenderunternehmen. Die Befragung lief vom 24. Oktober 2017 bis 15. Januar 2018.

Ins Ranking der besten MSPs aufgenommen wurden alle IT-Dienstleister, Managed Service Provider (MSPs) und Cloud Service Provider (CSPs), deren Leistungen jeweils von mindestens zehn Kunden aus Non-IT-Branchen bewertet wurden.

IT-Dienstleister, die diese Mindestfallzahl an Bewertungen in diesem Jahr nicht erreichten, blieben in diesem Ranking unberücksichtigt, um die repräsentativen Ergebnisse der Studie zu gewährleisten

Die Award-Kategorien

Um eine faire Grundlage für die Award-Verleihung zu gewährleisten, werden die Ergebnisse der Umfrage in drei Umsatzklassen ausgewertet. Als Klassifizierungsmerkmal gilt der Jahresumsatz, den die Service Provider 2017 in der Region DACH erwirtschaftet haben.

• Kleine Service Provider mit einem Jahresumsatz bis zu 50 Millionen Euro (Umsatzklasse3).



• Mittelständische Service Provider mit Einnahmen von über 50 bis 250 Millionen Euro per annum (Umsatzklasse 2).



• Große Service Provider mit mehr als 250 Millionen Euro Jahresumsatz (Umsatzklasse 1).

Die Gesamt-Rankings

Die Besten Managed Service Provider 2018

in der Umsatzklasse über 250 Mio. Euro Jahresumsatz

(Skala nach dem Schulnotenprinzip: Note 1 = sehr gut, bis Note 6 = ungenügend)

Rang Unternehmen Gesamtnote 1 Axians IT Solutions GmbH 1,86 2 Bechtle AG 1,96 3 ACP IT Solutions GmbH 2,00 4 NTT-Gruppe 2,03 5 Cancom SE (inkl. Pironet und Synaix) 2,04 6 Dimension Data Germany AG & Co. 2,12 7 T-Systems / Dt. Telekom 2,16 8 Atos 2,23 9 Computacenter AG & Co. oHG 2,24

Die Besten Managed Service Provider 2018

in der Umsatzklasse über 50 Mio. bis 250 Mio. Euro Jahresumsatz

(Skala nach dem Schulnotenprinzip: Note 1 = sehr gut, bis Note 6 = ungenügend)

Rang Unternehmen Gesamtnote 1 Ratiodata GmbH 1,32 2 Leitwerk AG 1,94 2 Avanade Deutschland GmbH 1,94 4 msg services ag 2,07 5 Datagroup AG 2,16 6 Controlware GmbH 2,19 7 MR-Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH 2,20 8 Conet Group 2,34 8 Freudenberg IT GmbH & Co. KG 2,34

Die Besten Managed Service Provider 2018

in der Umsatzklasse bis 50 Mio. Euro Jahresumsatz

(Skala nach dem Schulnotenprinzip: Note 1 = sehr gut, bis Note 6 = ungenügend)

Rang Unternehmen Gesamtnote 1 NetPlans GmbH 1,46 2 Schneider & Wulf EDV-Beratung 1,54 3 blue technologies Ltd. & Co. KG 1,56 4 K&K Networks GmbH 1,61 5 aConTech Enterprise IT-Solutions GmbH 1,67 5 SYSback AG 1,67 7 united systems AG 1,73 7 Systemhaus Cramer GmbH 1,73 9 TechniData IT-Service GmbH 1,76 10 Elanity Network Partner GmbH 1,77 10 aconitas GmbH 1,77 12 Cyberdyne IT 1,83 13 DextraData GmbH 1,86 14 Systemhaus Krick GmbH & Co.KG 1,87 15 ahd GmbH & Co. KG 1,88 15 Bright Skies GmbH 1,88 17 NETGO GmbH 1,89 18 Orange Networks GmbH 1,94 19 netzorange IT Dienstleistungen GmbH &Co. KG 1,96 20 Rackspace International GmbH 1,98 21 Sievers Group 2,01 22 IBH IT-Service GmbH 2,05 23 Aluxo IT GmbH 2,11 24 Krämer IT Solutions 2,15 25 MR Systeme GmbH & Co. KG 2,35 26 Beck et al. Services GmbH 2,36 26 interface systems GmbH 2,36

Was wollen die Kunden?

Im Rahmen der MSP-Studie haben wir die Anwender-Unternehmen auch nach den Themen gefragt, mit denen sie sich aktuell beschäftigen. Demnach befasst sich mehr als die Hälfte der befragten Kunden mit allen Facetten der Cloud. Fast ebenso wichtig sind für sie alle Aspekte von (Cyber)-Security (47 Prozent) und die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung von Geschäftsprozessen (43 Prozent).

Wir wollten von den Kunden auch erfahren, wie viele unterschiedliche Managed Services sie in Anspruch nehmen. Die überwiegende Mehrheit der Anwenderunternehmen, nämlich 80 Prozent von ihnen, nutzen mehr als einen Managed Service, und mehr als ein Fünftel der von uns befragten Kunden (21 Prozent) gab zu Protokoll, über zehn unterschiedliche Managed Services in Anspruch zu nehmen.

In diesem Zusammenhang wäre es natürlich äußerst spannend zu erfahren, ob diese Managed Services alle aus einer Hand geliefert werden, oder ob mehrere Provider sich diese Aufgabe teilen. So stellten wir den Verantwortlichen in den Anwenderunternehmen die Frage: "Mit wie vielen externen IT-/ITK-Dienstleistern beziehungsweise Managed Service Providern arbeiten Sie zusammen?"

Fast ein Fünftel der von uns befragten Unternehmen (19 Prozent) arbeitet tatsächlich nur mit einem externen Provider zusammen, mehr als ein Viertel (27 Prozent) tut dies mit genau zwei Dienstleistern und fast genauso viele (24 Prozent) der Teilnehmer an der Befragung gaben an, mit drei unterschiedlichen Managed Service Providern zusammen zu arbeiten. Und mehr als ein Viertel der Anwender (28 Prozent) nimmt die Dienste von mehr als vier verschiedenen Lieferanten in Anspruch, drei Prozent der befragten Kunden gaben gar an, mit mehr als zehn Providern zusammen zu arbeiten.

Doch wie zufrieden sind diese Kunden mit den Leistungen ihrer Provider? Auch diese Frage wurde uns beantwortet. Demnach sind 83 Prozent der Firmen mit den Leistungen ihrer MSPs zufrieden, 34 Prozent sogar sehr zufrieden. Das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis und ein großer Ansporn für die Service Provider.

