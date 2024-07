Dietmar Nick, CEO von Kyocera Document Solutions Deutschland, weiß, was er an seinen Fachhandelspartnern hat. Sie sind für das Unternehmen, das auf den indirekten Vertriebskanal setzt, essenziell. Um diese Anerkennung Ausdruck zu verleihen, hat das Unternehmen nun die besten Partner geehrt. "Die Auszeichnung 'Partner des Jahres' ist eine verdiente Anerkennung für die engagierte Arbeit unserer Fachhandelspartner, die entscheidend für unseren gemeinsamen Erfolg im Markt sind", betont Nick.

Mit den Auszeichnungen will der japanische Drucker- und Kopiererhersteller die Bedeutung der engen Zusammenarbeit mit seinen Fachhandelspartnern unterstreichen und deren Rolle als wichtiges Bindeglied zwischen Hersteller und den gemeinsamen Kunden würdigen.

Die Gewinner sind…:

Die Auszeichnungen wurden in sechs Kategorien unter den mehr als 250 autorisierten Partnern und zertifizierten Fachhändlern des "Competence Partner"-Programms vergeben und bezieht sich auf das vergangene Geschäftsjahr vom 01. April 2023 bis 31. März 2024. Die Gewinner findet Ihr in unserer Bildergalerie:

Neben den im "Competence Partner"-Programm organisierten Resellern unterhält Kyocera auch das Partnerprogramm "Chap", das besonders auf IT-Fachhändler, die durch die Distribution betreut werden, abzielt. Rund 800 Händler sind in diesem Programm regisitriert. Wie Kyocera Chap weiterentwickeln will, hat uns Axel Hirsch, Vertriebsleiter Distribution bei Kyocera Document Solutions, am Rande der Also-Hausmesse CTV verraten.

