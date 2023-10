Vor 25 Jahren kam "dieser neue Online-Buchshop" Amazon.com auch nach Deutschland. Heute liegt Amazon.de bei einem Umsatz von 33,6 Milliarden US-Dollar und ist nicht nur zum "everything store" geworden sondern auch zur größten E-Commerce-Plattform weltweit und in Deutschland. In einer Mitteilung zum 25-jährigen Jubiläum legt Amazon selbst den Fokus vor allem auf die Bedeutung, die das Unternehmen inzwischen für den Standort Deutschland hat. So habe Amazon Von 2010 bis 2022 über 65 Milliarden Euro in Deutschland investiert - allein 2022 ganze 13 Milliarden Euro. Zudem haben das Unternehmen in den letzten 25 wir mehr als 36.000 unbefristete Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen und sei damit für mehr als 100 Städte und Kommunen, in denen sich die Amazon Standorte befinden, zu einem wichtigen Arbeitgeber geworden.

Neben solchen staatstragenden Verlautbarungen gibt es zum 25-jährigen Jubiläum von Amazon in Deutschland auch eine muntere Auswertung der 25 bis heute in Deutschland meistverkauften Artikel. Dazu zählen Crocs-Schlappen, die "Fifty Shades"-Trilogie von Bestsellerautorin E.L. James, Alltagsbedarf wie Katzenstreu und Kaffeemaschinen-Entkalker, aber auch ganze zehn Elektronikartikel:

"Jeder Tag fühlt sich wie 'Tag Eins' an"

Der erste verkaufte Artikel auf Amazon.de war übrigens das Software-Lehrbuch "Mastering Simulink 2" Heute gibt es bei Amazon.de bekanntlich nahezu alles: angefangen bei Elektronik über Spielzeug bis hin zu Haushaltswaren, Mode und vielem mehr. Dem Anspruch, den Kunden und Kundinnen stets gute Preise, eine große Produktauswahl sowie schnelle Lieferoptionen zu bieten, ist das Unternehmen dabei erklärtermaßen immer treu geblieben. Und das soll sich auch in den nächsten 25 Jahren nicht ändern.

Das sieht auch Amazon.de-Country-Manager Rocco Bräuniger so, der den Onlinehändler auf einem großen Teil seines Wegs in Deutschland begleitet hat: "Seit 17 Jahren bin ich in unterschiedlichen Positionen bei Amazon tätig - und auch nach 4.463 Arbeitstagen fühlt sich jeder Tag wie 'Tag Eins' an", so der Top-Manager. "Wo wir gerade stehen? Wenn Digitalisierung ein Menü wäre, würden wir gerade zusammen die Vorspeise essen und können uns jetzt schon mal auf das Hauptgericht freuen. Und wo es hingehen wird? Auch wir haben keine Glaskugel, wissen aber, was gleichbleiben wird: Preis, Auswahl, Verfügbarkeit sowie schnelle, nachhaltige Lieferung - das sind die Dinge, die unsere Kundinnen und Kunden wohl auch in 25 Jahren für wichtig halten. Wir sind hier, um das für unsere Kundinnen und Kunden einzulösen", erklärt Bräuniger.