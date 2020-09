Channel-Konzern Also sorgt dafür, dass der Fachkräftemangel in der IT gemindert wird: Insgesamt 19 Nachwuchskräfte werden an sechs Also-Standorten ihre Ausbildung beginnen.

Die Berufsausbildungen spiegeln in neun unterschiedlichen Ausbildungsberufen das breite Tätigkeitsspektrum von Also wider. Dazu gehören Fachinformatiker Systemintegration, Groß- und Außenhändler, Studenten im Rahmen eines dualen Studiums VWA, eine Veranstaltungskauffrau sowie Fachlageristen, Kaufmann für E-Commerce, IT-Systemkaufmann und Kaufmann für Büromanagement.

Die Berufsanfänger durchlaufen im Rahmen der Ausbildung mehrere Abteilungen beim Konzern, um ihnen umfassenden Einblick in die Abläufe des Unternehmens zu gewähren. Dabei sollen sie von Beginn an aktiv in die Geschäftsprozesse eingebunden werden und übernehmen ihrem Kenntnisstand entsprechend bereits verantwortungsvolle Aufgaben. Mit dieser Vorgehensweise werden die Nachwuchskräfte theoretisch und praktisch für ihren Berufsweg vorbereitet und können sich Zukunftschancen erarbeiten. Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Kreativität und Eigeninitiative werden durch gemeinsame Projektarbeiten, Seminare und Unternehmungen trainiert und gestärkt.