Wer sich über mangelnden Nachwuchs in der IT-Branche beklagt, muss auch selbst dafür sorgen, dass junge Menschen an die IT-Berufe herangeführt werden. Dieser Pflicht kommt Wortmann auch in diesem Ausbildungsjahr nach: Zum Monatsanfang haben 29 Auszubildende bei dem IT-Fertiger und Distributor ihre Lehrzeit angetreten. Damit sind derzeit 92 Azubis bei Wortmann beschäftigt.

Für Firmenchef Siegbert Wortmann ist dies ein wichtiger Bestandteil der Firmenpolitik, um die Zukunft des Unternehmens mit der entsprechenden Versorgung durch Fachkräfte zu sichern: "Wir sehen es als unsere Verantwortung, jungen Menschen die Chance für eine fundierte Ausbildung zu bieten und damit die Basis für eine gute berufliche Zukunft zu schaffen. Auf sie wartet in den kommenden Jahren eine qualifizierte, interessante und herausfordernde Ausbildung in einem anspruchsvollen Markt", erklärt Wortmann. Bis dato habe man in der über 30-jährigen Unternehmensgeschichte fast alle Auszubildenden mit einer bestandenen Prüfung eingestellt.

Von den 29 Neulingen absolvieren 13 eine Ausbildung zu Groß- und Außenhandelskaufleuten, neun zum IT-System-Elektroniker, zwei zu IT-Systemkaufleuten, eine zur Mediengestalterin sowie fünf zu Fachkräften für Lagerlogistik. Dazu kommt noch ein Jahrespraktikant. "Wir sehen die Ausbildung junger Menschen als einen wichtigen Beitrag unseres Unternehmens für die Region. Damit schaffen wir Potentiale und berufliche Perspektiven", meint Wortmann.