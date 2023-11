eBay Deutschland hat sechs herausragende Händler und Händlerinnen mit den eBay Awards 2023 ausgezeichnet. Damit ehrt der Online-Marktplatz Verkaufspartner, die mit besonderer Kreativität und unternehmerischem Geist auf dem Online-Marktplatz aktiv sind. Die Verleihung fand im Clubtheater Berlin statt. Die Gewinner wurden aus hunderten Einsendungen durch eine sechsköpfige Jury bestehend aus Oliver Klinck (Geschäftsführer von eBay Deutschland), Andreas Häntsch (Senior Director Seller Engagement bei eBay Deutschland), Kai Hudetz (Geschäftsführer IFH Köln), Peggy Kreller (stellvertretende Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH), Carolin Langer (Gründerin von LaCaTho und Gewinnerin des eBay Awards 2022) und der Journalistin Ingrid Lommer ausgewählt. Sie erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro, eine Gutschrift auf die Verkaufsprovision im Wert von 1.000 Euro sowie eine 3-monatige intensive Beratung durch eBay.

"Die eBay Awards rufen uns in diesem Jahr wieder besonders ins Gedächtnis, wie viel innovative Kraft in unserer eBay Community steckt", sagte eBay-Deutschland-Chef Oliver Klinck bei der Preisverleihung. "Unsere Gewinner und Gewinnerinnen entwerfen neue Produkte und bereichern das Sortiment unseres Online-Marktplatzes. Sie setzen sich für einen nachhaltigeren und sozialen E-Commerce ein und bieten seit vielen Jahren eine herausragende Beratung. Es macht mich stolz, die eBay Awards an so kreative Unternehmer und Unternehmerinnen überreichen zu dürfen", so der Geschäftsführer von eBay Deutschland.

Die Gewinner in den jeweiligen Kategorien

In der Kategorie Nachhaltiges Unternehmen konnten sich Ole Groth und Michal Jankowski von chinchilla_pro hervortun. Ihr Unternehmen stellt Haushaltsartikel ohne Plastik- und Verpackungsmüll her und verkauft diese über den eBay-Marktplatz, darunter Zahnseide aus Mais, Wattestäbchen aus Bambus, Strohhalme aus Glas oder Spülschwämme aus Luffa.

In der Kategorie Gründer des Jahres konnte sich das Geschäftsmodell von Oliver Schröder von GEEplast durchsetzen: Als leidenschaftlicher Modellbauer ärgerte sich Schröder über die hohen Preise für Modellbauteile, weshalb er seine Erfahrung mit 3D-Druck dafür nutzte, um diese selbst zum kleineren Preis herzustellen und über den eBay-Marktplatz zu verkaufen.

In der Kategorie Service-Helden erhielten Viola Angerer und Dennis Sommer von esta-poolshop den eBay Award. Das Unternehmen für Schwimmbadtechnik versorgt Pool-Besitzer seit über 50 Jahren in der Region Ulm und betreibt seit 2008 einen erfolgreichen eBay Shop mit über 20.000 Verkäufen und ausgezeichneter Betreuung in einem hochpreisigen und beratungsintensiven Sortiment.

In der Kategorie Soziales Unternehmen nahm Benjamin Cremer für seinen eBay Shop knacki_net die Auszeichnung entgegen. Cremer beliefert mit seinem Lkw seit 2018 nicht nur Krankenhäuser, sondern auch Altenheime und Justizvollzugsanstalten mit Lebensmitteln. Dabei kam dem Berufsfahrer die Idee, Menschen ohne Internetanschluss die Möglichkeit zu geben, Waren bei eBay zu bestellen. Auf diese Weise entstand knacki_net: Hier können Patienten, Inhaftierte oder Bewohner von Altenheimen telefonisch ihre Bestellungen aufgeben, Benjamin Cremer kümmert sich um den Rest.

In der Kategorie eBay-Urgestein konnte der Kunst- und Antiquitätenhandel von Wolfgang Kolb die Jury überzeugen. Mit seinem eBay Shop kurprinz ist Wolfgang Kolb seit über 20 Jahren bei eBay aktiv und verkauft seitdem monatlich 1.000 einzigartige Produkte wie Gemälde, Schmuck und Einrichtungsgegenstände mit 100 Prozent positiven Bewertungen.

In der Kategorie Lokalheldin nahm Silona Klopp für ihr Geschäft Spunk Shop den eBay Award entgegen. Die gelernte Bauzeichnerin betreibt ihr Bekleidungsgeschäft in Salzwedel seit 2002 und bereichert so die lokale Handelsvielfalt. Ein wichtiges zweites Standbein ist dabei ihr eBay Shop, über den sie seit dem Start im Jahr 2015 über 20.000 Artikel verkaufen konnte.

Auszeichnung für drei Städte und Regionen

Entsprechend der Schwerpunktsetzung von eBay auf lokalen Händlern wurden bei der Preisauszeichnung auch drei deutsche Städte und Regionen mit Preisen bedacht. Die gemeinsam mit dem Handelsverband Deutschland (HDE) ausgelobten "Lokaler Handel Awards 2023" gingen an Nürnberg, Delmenhorst und das Erzgebirge. Die Städte und Regionen setzen sich der Preisbegründung zufolge in besonderem Maße für den regionalen Handel ein und wurden dafür von einer unabhängigen Jury unter 42 Städten und Regionen, die Teil der Initiative eBay Deine Stadt sind, ausgewählt. eBay Deine Stadt ermöglicht es Städten und Kommunen, lokale Online-Marktplätze einzurichten. Hier können Käufer und Käuferinnen die Angebote des Handels aus ihrer Stadt finden und den lokalen Einzelhandel online unterstützen.