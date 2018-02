Gründe, warum Hersteller und Distributoren im Channel mehr oder weniger erfolgreich sind, gibt es viele. Eine Top-Platzierung in der Händlergunst sowie eine hervorragende Marktperformance sind sicher eine der Schlüsselfaktoren.

Diese Faktoren sind die wesentlichen Grundlagen der von ChannelPartner und den Marktforschungsprofis derGfKvergebenen Channel Excellence Awards.

Elf Herstellerkategorien und fünf Distributionskategorien bilden die Grundlage für die Preisverleihung. Die Sieger der jeweiligen Kategorien erhielten den Channel Excellence Award. Die Platzierten Kandidaten bekamen die Auszeichnung "Preferred Vendor" oder "Preferred Distributor".

Dazu vergab ChannelPartner Awards in vier Sonderkategorien: Erstmals wurde mit Katrin Bulla von Eno Telecom die "Channel Woman of the Year" ausgezeichnet. Bei den Distributoren wurde der der Grossist, der seine Note gegenüber dem Vorjahr am meisten steigern konnte, als "Rising Star" prämiert. Zudem gab es bei den Herstellern die Sonder-Awards "Cloud Solutions" sowie "Hyperconverged Systems".

Die genauen Ergebnisse finden Sie auf den folgenden Seiten: