Microsoft hat das Office 2019-Release Ende September 2018 freigegeben und nennt es die "ewige" Version von Office, weil Sie nur ein Mal dafür zahlen und es dann für immer besitzen. Es erhält keine Upgrades, bis die nächste Version veröffentlicht wird -im Gegensatz zu Office 365, für das eine monatliche oder jährliche Abo-Gebühr anfällt und das ständig aktualisiert wird.

Jared Spataro, General Microsoft Manager für Office, bemerkte in einem Blogbeitrag von April 2018, dass "Updates neue und verbesserte Farbfunktionen in den Anwendungen beinhalten - wie z.B. das Roaming Pencil Case, Drucksensitivität und Neigungseffekte - leistungsfähigere Datenanalyse in Excel - wie neue Formeln, neue Diagramme und Power BI-Integration - sowie ausgefeilte Präsentationsfunktionen in PowerPoint wie Morph und Zoom".

Office 2019 basiert auf Office 365 und enthält Funktionen aus Office 365, die seit der Einführung von Office 2016 im September 2015 eingeführt wurden. Microsoft entwickelte keine eigene Codebasis für Office 2019, daher verfügt es über keine Funktionen, die Office 365 nicht hat.

Beachten Sie, dass Microsoft Office 365 ständig aktualisiert, und einige zukünftige Updates könnten ihren Weg in Office 2019 finden. Schauen Sie also regelmäßig bei Microsoft vorbei, um zu sehen, ob es neue Funktionen gibt, die Sie erwarten können.

Echtzeit-Zusammenarbeit in Excel

Als Office 2016 veröffentlicht wurde, erhielten Word, PowerPoint und OneNote alleTools für die Online-Zusammenarbeit. Diese Tools ermöglichen die Zusammenarbeit an Dokumenten in Echtzeit, solange sie in OneDrive, OneDrive for Business oder SharePoint Online gespeichert sind. Im Juli 2017 fand die Echtzeit-Zusammenarbeit endlich Einzug in Office 365. Und diese Funktionen tauche auch in Office 2019 auf.

Wenn Sie Word, PowerPoint und OneNote für die Echtzeit-Zusammenarbeit verwendet haben, sind Sie sofort mit der Excel-Version vertraut, da sie auf die gleiche Weise funktioniert. Wenn Sie mit anderen an einer Arbeitsmappe arbeiten möchten, öffnen Sie diese und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Freigeben in der oberen rechten Ecke des Excel-Bildschirms. Von dort aus senden Sie eine Einladung an andere, das Arbeitsblatt zu teilen.

Wenn diese die Einladung annehmen und gleichzeitig die Arbeitsmappe bearbeiten, sehen Sie die Änderungen in Echtzeit über einen farbigen Cursor, der ihre Anwesenheit in der Datei anzeigt. (Jede mitwirkende Person erhält eine andere Farbe). Ihr Cursor erscheint auch auf ihrem Bildschirm als eine bestimmte Farbe, und sie sehen die Änderungen, die Sie vornehmen. Wenn jemand z.B.

Daten oder eine Formel in eine Zelle eingibt, erscheinen die Änderungen. Setzen Sie den Cursor auf den Cursor einer anderen Person, wird der Name der Person eingeblendet. So sehen Sie ganz einfach, woran die Personen arbeiten. Normalerweise geschieht dies alles in Echtzeit, es kann jedoch zu Verzögerungen von mehreren Sekunden kommen, wenn jemand eine langsame oder schlechte Internetverbindung hat.

Neue Diagramme und Formeln in Excel

In einem Blogbeitrag von September 2017 schrieb Jared Spataros zu Office 2019: "Neue Formeln und Diagramme werden die Datenanalyse in Excel noch leistungsfähiger machen". Ein FAQ zu Office 2019 für Geschäftskunden listet die folgenden Funktionen auf:

Trichterdiagramme und 2D-Karten

Neue Excel-Funktionen und Konnektoren

Möglichkeit der Daten-Exports von Excel zu PowerBI

PowerPivot-Verbesserungen

PowerQuery-Verbesserungen

Viele im Februar 2016 in einem großen Office 365-Update zu Excel hinzugekommenen Funktionen sind auch in Office 2019 dabei. Damals wurden sechs neue Funktionen zur Bearbeitung von Formeln hinzugefügt. Mit den Funktionen TEXTVERKETTEN und TEXTKETTE können Sie Texte aus Zellbereichen mit oder ohne Trennzeichen, wie z.B. einem Komma, kombinieren. Sie müssen sich nur auf den Bereich beziehen, ein Trennzeichen angeben und Excel erledigt den Rest. Zwei weitere Funktionen wurden hinzugefügt: die WENN- und ERSTERWERT-Funktionen, die helfen, eine Reihe von Bedingungen festzulegen, z.B. bei der Verwendung geschachtelter WENN-Funktionen. Und die letzten beiden, MAXWENNS und MINWENNS, erleichtern das Filtern und Berechnen von Daten auf verschiedene Arten. Weitere Infos dazu finden Sie hier.

Trichterdiagramme, die in Excel 2019 Einzug erhielten, wurden ebenfalls im Zuge des Updates vom Februar 2016 hinzugefügt. Trichterdiagramme zeigen die Werte in mehreren Stufen eines Prozesses an. Ein Trichterdiagramm kann die Anzahl der Verkaufschancen in jeder Phase eines Verkaufsprozesses anzeigen. Im Allgemeinen nehmen die Werte in Trichterdiagrammen mit jeder Stufe ab, so dass die Balken im Diagramm wie ein Trichter aussehen. Hier finden Sie Hilfe beim Erstellen eines Trichterdiagramms.

Kartendiagramme, die in Office 2019 verfügbar sind, wurden im November 2016 in Office 365 eingeführt. Verwenden Sie ein Kartendiagramm, wenn Sie Daten über verschiedene geografische Regionen wie Länder, Regionen, Staaten, Landkreise oder Postleitzahlen hinweg vergleichen möchten.

Übersetzen, Recherchieren und Bearbeiten

Mittlerweile ist so ziemlich jede Textverarbeitungsfunktion, die Sie sich vorstellen können, in Word integriert worden. Wie kann Microsoft dies noch weiter verbessern? Nach den Neuerungen für Word in Office 365 in den letzten zwei Jahren hat Microsoft den gesamten Schreibprozess in Angriff genommen.

Das Übersetzungstool macht genau das, was es soll, und ist einfach zu bedienen. Damit können Sie Wörter, Sätze und ganze Dokumente zwischen übersetzen lassen. Das Tool ist Teil der Pläne von Microsoft, künstliche Intelligenz in die gesamte Office-Suite einzubauen, und es nutzt das, was Microsoft als "Intelligent Services" bezeichnet.

Die Recherche-Funktion ist es eine tolle Möglichkeit, online direkt aus Word heraus zu recherchieren. Es ist viel effektiver als eine einfache Internetsuche, da es nur Informationen aus Referenzmaterialien und Quellen verwendet, die Microsoft für vertrauenswürdig hält und die von einem Dienst namens Microsoft Academic Search zusammengestellt wurden. Es enthält zudem auch Ergebnisse von Wikipedia und Bing, die es für vertrauenswürdig hält.

Besonders nützlich ist, dass die Recherche-Funktion Inhalte direkt in Word integriert. So können Sie eine Kategorie von Ergebnissen in eine Überschrift in Ihrer Arbeit umwandeln. Wenn Sie das tun, wird dem Dokument auch ein Kommentar hinzugefügt, der einen Link enthält, der, wenn er angeklickt wird, Mitwirkenden die Originalrecherche im Bereich Recherche anzeigt. Studenten und Akademiker werden es begrüßen, dass sie Zitate und Textpassagen direkt aus Recherche in Ihr Dokument einfügen können.

Der Editor in Word 2019 ersetzt den Bereich Rechtschreibung und Grammatik und fügt ein paar neue Bearbeitungsfunktionen hinzu. Er zeigt nicht nur das falsch geschriebene Wort im Fenster, sondern auch den Text um dieses herum, was es einfacher macht, die vorgeschlagene Korrektur im Kontext zu sehen. Es bietet auch Synonyme für die vorgeschlagenen Korrekturen, so dass Sie eine größere Auswahl an Wörtern erhalten, die Sie vielleicht verwenden möchten. Schließlich zeigt Editor Grammatikregeln an, um zu erklären, warum es Änderungen vorschlägt. Um ihn zu verwenden, wählen Sie Überprüfen> Rechtschreibung & Grammatik aus dem Menüband.

Zusätzlich sind laut Microsoft folgende Funktionen in Office 2019 verfügbar:

Schwarzes Design

Office Sounds

Bildunterschriften für Lernwerkzeuge sowie Audiobeschreibungen

Text-to-Speech-Funktion

Verbesserte Bedienungshilfen

AutoSpeichern für Word, Excel und PowerPoint

Das AutoSpeichern in Office 365 sorgt für Zeitersparnis und Produktivitätssteigerung. Wie der Name schon sagt, werden Ihre Dateien automatisch gespeichert, ohne dass Sie etwas tun müssen. So brauchen Sie sich keine Sorgen über Systemabstürze, Stromausfälle, Office-Abstürze und andere Störungen zu machen. Wenn in Office etwas schiefgeht, sind Sie versichert. Sie müssen Ihre Arbeit nicht neu zu erstellen oder hoffen, dass Sie sie mit der in der aktuellen Version von Office 2016 integrierten AutoWiederherstellen-Funktion wiederherstellen können.

Microsoft-Ankündigung von Office 2019

Einen Haken hat das automatische Speichern jedoch: Es funktioniert nur mit Dokumenten, die in OneDrive, OneDrive for Business oder SharePoint Online gespeichert sind. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Microsoft Sie immer wieder dazu anregt, die firmeneigenen Dienste zu nutzen. AutoSpeichern ist unterscheidet sich wesentlich von der in Office 2016 integrierten AutoWiederherstellen-Funktion und ist dieser deutlich überlegen. AutoWiederherstellen speichert Ihre Datei nicht in Echtzeit, so dass Sie leicht Arbeit verlieren können.

Stattdessen wird alle paar Minuten eine AutoWiederherstellen-Datei gespeichert, so dass Sie versuchen können, diese im Falle eines Absturzes wiederherzustellen. Aber diese Funktion funktioniert nicht immer (z.B. wenn Sie Office nach dem Absturz nicht richtig öffnen oder wenn der Absturz nicht der Definition von Microsoft entspricht). Und Microsoft merkt an: "AutoWiederherstellen wird nur bei unvorhergesehenen Störungen wirksam, z. B. bei einem Stromausfall oder Systemabsturz.

AutoWiederherstellen-Dateien sind nicht dafür vorgesehen, bei einer geplanten Abmeldung oder dem ordnungsgemäßen Herunterfahren des Computers gespeichert zu werden." Und natürlich werden die Dateien nicht wie bei AutoSpeichern in Echtzeit gespeichert, so dass Sie mehrere Minuten verlieren, selbst wenn alles wie geplant verläuft.

Standardmäßig ist automatisches Speichern in Office 365 aktiviert. Sie können AutoSpeichern deaktivieren, wenn Sie befürchten, Änderungen vorzunehmen, die Sie nicht unbedingt dauerhaft machen wollen. Wenn AutoSpeichern deaktiviert ist, haben Sie die Kontrolle darüber, welche Änderungen sie behalten sollen.

Aber auch hier hat AutoSpeichern eine gute Lösung: Sie können problemlos zu früheren Versionen einer Datei zurückkehren, sie überprüfen, sie Seite an Seite mit Ihrer bestehenden Version vergleichen und von einer älteren Datei in eine bestehende Datei kopieren und einfügen. Mit AutoSpeichern können Sie nicht nur Ihre Dateien automatisch speichern, sondern auch frühere Versionen öffnen und auf Wunsch wiederherstellen.

Ein neu gestaltetes Menüband, neue Farben und Icons und eine verbesserte Suche

Ob Sie es mögen oder nicht, das Menüband ist seit seiner Einführung in Office 2007 eine Konstante in Office. Das Menüband hat im Laufe der Jahre ein paar kleinere Veränderungen erfahren, aber jetzt wird es in Office Online und Office 365 zum ersten Mal ernsthaft überarbeitet. Das neue Design wird das Menüband aufräumen und vereinfachen, was etwas ironisch ist, da das Menüband ursprünglich entwickelt wurde, um Funktionen anzuzeigen, die andernfalls verborgen geblieben wären.

Die aktuelle Version des Menübands hat das, was Microsoft eine "dreizeilige Ansicht" nennt - Tab-Namen oben und darunter zwei Reihen von Symbolen, die verschiedene Funktionen darstellen, und darunter einen Pfeil, der angeklickt werden kann, um gruppierte Elemente wie Schriftart, Absatz und so weiter in der Registerkarte Start von Word anzuzeigen.

QuickStarter für PowerPoint

QuickStarter ist ein KI-Feature, das PowerPoint aufpeppen soll und wohl von jedem begrüßt wird, der jemals mit einer leeren Folie beim Starten einer Präsentation konfrontiert wurde - also die meisten von uns. Es gibt Ihnen eine Starthilfe für Ihre Präsentation, indem es Ihnen bei der Recherche und der Gliederung hilft.

Geben Sie zunächst das Thema Ihrer Präsentation ein und wählen Sie dann aus einer Liste von Unterthemen. Sobald Sie dies getan haben, schlägt es einen kompletten Satz von Folien vor, die Sie verwenden können, basierend auf Bing-Suchen und -Daten sowie Informationen aus Wikipedia. Wählen Sie die Folie(n), die Sie behalten möchten, und wählen Sie dann einen Look für Ihre Folien, einschließlich eines Designs mit Hintergrundgrafiken. Sie haben jetzt einen guten Start für Ihre Präsentation und haben nur ein paar Minuten damit verbracht.

Erwarten Sie jedoch nicht, dass QuickStarter bei jedem Thema glänzt. In der Regel funktioniert es recht gut, es kommt aber durchaus vor, dass QuickStarter überfordert ist.

Neue Freihand-Funktionen in Word, Excel und PowerPoint

Microsoft ist ein Verfechter der digitalen Handschrift. So versucht das Unternehmen in vielen Apps Nutzern die Möglichkeit zu geben, einen Stift zu verwenden. Sie zeichnen auf dem Bildschirm mit dem Finger, Stylus oder der Maus und wählen aus einer Auswahl von Bildschirmstiften mit unterschiedlichen Farben und Dicken.

Neue Funktionen in PowerPoint und Outlook

Weitere Neuerungen in Office 2019 laut Jared Spataros:

PowerPoint

Erweiterte Zoomfunktionen mit der PowerPoint-Morph-Funktion

Verwalten von Icons, SVG- und 3D-Bildern

Möglichkeit Objekte mit einem Stift zu bewegen

Outlook

Aktualisierte Kontaktkarten

Office-365-Gruppen

@Erwähnungen

Fokussierter Posteingang

Reise-Info-Karten

Das kostet Office 2019

Das Office-Paket ist in zwei Versionen verfügbar: Das für Studenten und Familien konzipierte "Home & Student" (129,99 Euro) sowie "Home & Business" (249 Euro) , das sich für Arbeit und Zuhause eignet. Im Gegensatz zu Office 365, das sich auf mehreren Geräten installieren lässt, kann Office 2019 nur auf einem Gerät (Mac oder Windows) genutzt werden.

Die HEKs für die "Home & Business"-Lizenzen beginnen laut der Fachhandelsvergleichsplattform ITscope bei 199,90 Euro.

Was kommt nach Office 2019?

Eine letzte Bemerkung zu Office 2019 insgesamt: Möglicherweise ist dies die endgültige "ewige" Version von Office sein wird, und dass Office danach ausschließlich als Abo-Version (wie Office 365) angeboten wird. Microsoft hat hierzu noch keine Entscheidung getroffen, wie dieser Eintrag in den FAQ zu Office 2019 zeigt.

Wird es nach 2019 noch "ewige" Versionen geben?

"Microsoft wird weiterhin die Kundenbedürfnisse und Branchentrends auswerten, um einen Plan für zukünftige Versionen seiner Produkte und Dienstleistungen festzulegen."

Dieser Artikel ist eine im Oktober 2018 überarbeitete Übersetzung von "First look: Office 2019’s likeliest new features" unserer Schwesterpublikation Computerworld.