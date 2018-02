Was ist ein Smartphone-Highlight? Das neuste Modell mit aktueller Top-CPU, weiterer Megapixel-Wahn-Kamera etc. - zu Preisen von um die 1.000 Euro? Oder ist es das Mittelklasse-Smartphone, das solide Leistung zu bezahlbaren Preisen zwischen 200 und 300 Euro bietet? Bei natürlich zeitgemäßer Hardware?

Das Dacia unter den Smartphones

Wie ein bekannter Autobauer, versucht auch ZTE letzteren Weg zu beschreiten. Bereits mit dem Axon 7 konnten die Chinesen einen Achtungserfolg verbuchen, als sie Top-Hardware zum kleinen Preis verbauten und für ihre Device nur die Hälfte des Preises der Platzhirsche verlangten. Ein Erfolgskonzept, das sie nun erneut im Mittelklasse-Segment mit dem Blade V9 verfolgen.

Highlight Low-Light-Kamera

"Das ZTE Blade V9 setzt neue Maßstäbe im mittleren Smartphone-Segment und ermöglicht ein grenzenloses Benutzererlebnis", erklärte Lixin Cheng, CEO von ZTE Mobile Devices. "Mit der Low-Light-Kamera, dem Full-Screen-Design und weiteren herausragenden Merkmalen bietet das ZTE Blade V9 zu einem erschwinglichen Preis die besten Voraussetzungen für einen aktiven Lifestyle."

Frühbucher sparen 50 Euro

Bislang konnte der Hersteller von seiner Blade-Serie bereits über 80 Millionen Devices absetzen. Für Preise zwischen 179 (2 GB RAM, 32 GB) und 299 Euro (4 GB RAM, 64 GB) bieten die Chinesen mit dem Blade V9 und dem Schwestermodell Blade V9 Vita solide Hausmannskost für alle, die wie bei dem bekannten Autobauer ohne Statussymbole leben können. Frühbesteller sollen zudem noch einen Rabatt von 50 Euro erhalten.

Solide Ausstattung

Dass der niedrige Preis nicht zwangsläufig Verzicht bedeuten muss, zeigen Ausstattungs-Features wie Dual-Lens-Kamera, Gesichtserkennung oder Fingerprint-Sensor. Dafür muss sich der potenzielle Käufer etwa unter der Haube mit einem Snapdragon SDM450 Octa-Core 1,8 GHz begnügen. Im Gegenzug locken dafür eine kleinste Kamerablende von 1,8, ein Speicherplatz für Micro-SD-Karten oder eine Software, die mit AI-Unterstützung laut ZTE selbst unter widrigsten Lichtbedingungen die optimale Belichtung finden soll.

Das Display in der Größe von 5,7-Zoll (FHD+) hat ein 18:9-Format. Dieses soll laut Hersteller eine optimale Darstellung von Fotos, Videos, Web-Content und Videospielen erlauben. Besonders stolz ist man bei ZTE darauf, dass man ein herausragendes Display-Gehäuse-Verhältnis von 83,6 Prozent erreicht habe und damit Konkurrenten wie das iPhone 8 in Sachen rahmenloses Design etc. aussteche. Für ihre Design-Leistung erhielt das Unternehmen den iF Design Award.