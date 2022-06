Nur wenige Tage nach dem Start von iOS 15.5 hat Apple die nächste Beta veröffentlicht – iOS 15.6. Eine Woche später kommt schon die zweite Beta, zunächst für registrierte Entwickler, die Public Beta veröffentlicht der iPhone-Hersteller in der Regel schon am Folgetag - das wäre also für heute zu erwarten. Wie Sie die Public Beta auf Ihrem iPhone installieren können, lesen Sie hier.

Apple präsentiert in den Entwickler-Notizen keine neuen Funktionen, nur ein Fehler ist bekannt: Xcode 13.4 ist mit der aktuellen Beta nicht kompatibel. Der iOS-Entwickler und Macrumors-Journalist Steve Moser hat jedoch schon in der ersten Beta einige Änderungen gefunden. Vor allem an den Bedienhilfen hat Apple hat vieles geändert, man kann unter anderem die Leiste für Emoji-Suche ausblenden. Auch im Bereich "Home" tut sich einiges: Apple verfeinert Einrichtung für kompatible Home-Geräte.

Wann kommt iOS 15.6 final?

iOS 15.6 kann man mit iOS 14.7 aus dem vergangenen Jahr vergleichen. Die Vorjahresversion erschien in der ersten Beta am 19. Mai, fast auf den Tag genau wie iOS 15.6 Beta 1. Nach sechs Beta-Runden hat Apple iOS 14.7 am 19. Juli 2021 veröffentlicht. So kann man mit großer Wahrscheinlichkeit voraussetzen, dass iOS 15.6 in der dritten Juli-Dekade erscheint.

iOS 15.6 Public Beta: Registrieren, laden und installieren

Seit dem Jahr 2014 lädt Apple zu öffentlichen Beta-Tests ein, angefangen mit OS 10.10 Yosemite. Im Jahr darauf kam mit Version 9 auch iOS hinzu, seit dem letzten Jahr kann man auch vorab watchOS installieren und testen, ohne dafür bei Apple als Entwickler registriert zu sein.

Die Teilnahme am Public-Beta-Programm ist kostenlos, Sie registrieren sich unter beta.apple.com. Danach laden Sie ein Profil auf ihr iPhone, das Ihnen den Zugang zu den Betas gewährt. Für iPadOS und macOS funktioniert das äquivalent. So gehen Sie im Detail vor:

Öffnen Sie beta.apple.com auf dem gewünschten Gerät Registrieren Sie sich mit Ihrer Apple-ID Die Vereinbarung zwischen Apple und dem freiwilligen Tester annehmen Auf der darauf erscheinenden Seite gibt es den Abschnitt "Beginnen", dort klicken Sie auf den Link "Registriere dein iOS-Gerät" Im Schritt 2 auf der neuen Webseite gibt es nun die Möglichkeit, das Beta-Profil herunterzuladen, klicken Sie entweder auf den Button "Profil laden" oder rufen Sie den Link auf: beta.apple.com/profile . Lassen Sie den Download zu Wechseln Sie in die Einstellungen-App und installieren Sie das heruntergeladene Profil, dieser erscheint gleich unter dem eigenen Apple-ID-Konto im Reiter "Profil geladen". Bestätigen Sie die Installation mit dem Passcode des Geräts. Das Gerät startet nun neu. Danach können Sie in den Einstellungen zu den "Software-Updates" wechseln und aktuelle Beta wie ein normales iOS herunterladen und installieren.

(Macwelt)