"Die Krüge hoch!", hieß es heuer wieder für die zahlreichen Oktoberfest-Gäste aus der IT-Branche. Die Münchner Theresienwiese war wieder in fester Hand des IT-Channels. Wer in diesem Jahr für den Wiesn-Besuch das Laptop gegen die Lederhose, das Cloud-Geschäft gegen den weißblauen Himmel über der bayerischen Hauptstadt und die Hardware gegen die Hartwurst auf dem Brotzeitbrettl getauscht hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie.



Wenn in München das erste Oktoberfestbierfass angestochen wird, dann fängt auch für den Channel die Wiesn-Zeit an.

Den Auftakt macht traditionell Fujitsu/PFU mit dem Frühschoppen im Käfer, hier mit Gabriele Lutz (Akima Media) und Klaus Schulz (Fujitsu/PFU).

Dabei darf auch eine zünftige Brotzeit als Grundlage nicht fehlen.

Thomas Jank (ChannelPartner) hat mit Silke Stephan (Gast) und Sabine Holocher (Fujitsu/PFU) äußerst charmante Tischnachbarinnen zum Wiesn-Auftakt.

Die Münchner Brauereien buhlen um den Durst der Festgäste.

Laura Frankl und Sabrina Koch von der Personio GmbH gehen von der Bits Pretzels direkt auf die Wiesn.

In der Wildstuben wird wild gefeiert: Julia Zech, Verena Lindinger & Sandra Proske (alle F-Secure).

Ronald Wiltscheck (ChannelPartner) und Nicole Dunkel (Tintri) haben sich in der Ochsenbraterei niedergelassen.

Johann van Den Boogart (Zerto) mit Katharina Scheurer (Touchdown PR).

Steffen Schwenk (Concept International, links).

Annette Civanyan (Touchdown PR), Christoph Schieb (Ingram Micro), Kerstin Sturm (Touchdown PR) und Peter Marwan (NetMedia),

Katharina Scheuerer (Touchdown PR), Sascha Kremer (Cradlepoint), Kerstin Sturm (Touchdown PR) und Peter Marwan (NetMedia).

Eckhart Traber (Lancom) ordert die erste Runde für seine Gäste im Löwenbräu-Zelt.

Nicole Dunkel (Tintri) und Freddy Staudt (Touchdown PR).

Unverzichtbar bei einer Wiesn-Brotzeit: Die Brezn!

Auch auf der Wiesn ist WD und Sandisk mittlerweile eine Firma: Miriam Franke, Stefan Mandl und Maria Fritz (alle WDC)

Komponenten-Queen Sumru Gerken (Ingram Micro) mit Ralf Schweitzer (GSD).

Eine frische Maß und eine zünftige Brotzeit: Andreas Hansen (Boston) und Thomas Jank (ChannelPartner) sind in der Wildstuben gut versorgt.

Frank Gerich (rechts), noch unter Ingram-Flagge kurz vor seinem Wechsel zu Seagate. Patrick Matzinger (Littlebit) wünscht alles Gute im neuen Job.

Armin Weiler (ChannelPartner) und Klaus Petri (LG) feiern im Marstall-Zelt.

Die Peripherie-Experten des deutschen Channel-Journalismus, Armin Weiler (ChannelPartner) und Peter Tischer (CRN) tangiert die Wiesn nicht nur peripher.