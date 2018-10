Wenn der Oberbürgermeister auf der Theresienwiese in München das erste Fass mit Oktoberfestbier ansticht, dann fängt auch für den Channel die Wiesn-Zeit an. Und so hatten die Oktoberfestgäste aus der ITK-Branche einen guten Anteil an den 6,3 Millionen Besuchern und sicher auch an den 7,5 Millionen Litern Bierkonsum.



Eine Herzensangelegenheit: Der Channel und das Oktoberfest!

Im Rischarts Café Kaiserschmarrn treffen sich die Gäste des Sysob-Clavister-Wiesn-Stammitsches.

Felix Leupert (Clavister) mit Thomas Jank (ChannelPartner) in Kaffeehausstimmung.

Schunkeln bis der Kaiserschmarrn kommt: Markus Senbert (Sysob) mit Jacek Kozlowski (ASPedi) und Michael Senn (Sysob) im Kaiserschmarrnzelt.

AaronSiegl (TreeConsult) mit Begleitung.

Michael Steffens (SECOIT) und Martin Breitenlohner (Yenoit.de) beim Sysob-Clavister-Wiesn-Stammtisch.

Auch Schwaben dürfen in Bayern feiern: Malina Colombo (Weka) und Armin Weiler (ChannelPartner).

Kleiner Flammkuchen-Imbiss bei Sysob.

Wem nach der dritten Wiesn-Mass noch nicht schwindlig ist, kann sich von den Fahrgeschäften einen Brummschädel holen. Lancom DSC_0183.jpg



Kommunikationsspezialist Detlef Henning und Eckhart "ET" Traber (Lancom) feiern im Löwenbräuzelt.

Zünftig geht’s im Marstall-Zelt zu: Josef Meier, Manager Sales Engineering Germany bei Fortinet, mit Alexandra Krohn (Akima Media).

Alexandra Krohn (Akima Media), Steve Mulhearn und Christian Vogt (beide Fortinet).

Die Wildstuben ist die traditionelle Wiesn-heimat von WD und Sandisk.

Wilde Wiesn-Freunde in der Wildstuben: Miriam Franke (WD) und Thomas Jank (ChannelPartner).

Janna Grosse (Unit) und Bernd Tillmann (Tarox) wagen ein Tänzchen.

Wilde Party in der Wildstuben mit Miriam Franke (WD) und Thomas Jank (ChannelPartner).

Die beiden Boston-Buben Robert Huber und Andreas Hansen auf der WD-Sandisk-Wiesn.

Armin Weiler (ChannelPartner, Barbara Vanicky (Ingram Micro) und Sascha Böhmer (WD).

Das Wildstuben-Menü sorgt für eine ordentliche Grundlage für einen langen Wiesn-Abend.

Christian Velroyen (WD) mit André.

Miriam Franke (WD) und Peter Tischer (Weka).