Am 21. September 2024 war es wieder so weit: Pünktlich um 12 Uhr zapfte Münchens Oberbürgermeister gekonnt mit zwei Schlägen das erste Fass Oktoberfestbier auf der Wiesn an. Traditionell signalisieren dann zwölf Böllerschüsse den Durstigen in den anderen Zelten, dass nun das Bier fließen darf.

Und es floss reichlich: Rund sieben Millionen Maß wurden dieses Jahr auf der Wiesn getrunken. Wie viele davon durch die Kehlen der Gastgeber aus der IT-Branche mit ihren Gästen flossen, wird von den Oktoberfestoffiziellen nicht erfasst. Es dürften aber doch ein paar Liter gewesen sein.

Die ChannelPartner-Reporter haben sich in das bunte Treiben auf der Münchner Theresienwiese gestürzt und für Euch die Eindrücke in einer Bildergalerie zusammengefasst.