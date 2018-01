Networking ist der Schmierstoff, der den Channel am Laufen hält. Nicht zuletzt deswegen bietet ChannelPartner eine breite Palette an Veranstaltungen, die Industrie und Handel sowohl thematisch auf den neuesten Stand bringen, als auch eine hervorragende Plattform bieten, um sich mit bestehenden und potenziellen Geschäftspartnern zu vernetzen. Eine Übersicht der ChannelPartner-Events im Jahr 2018 finden Sie hier: www.channelpartner.de/p/events,4234.

Doch auch Hersteller und Distributoren haben im abgelaufenen Jahr dazu beigetragen, dass die Geschäftskontakte nicht nur auf Mails, Telefonkonferenzen oder auf Treffen in kargen Meeting-Räumen beschränkt blieben. Bei zahlreichen Kongressen, Roadshows und Hausmessen kam auch die gesellige Komponente nicht zu kurz.

Unsere Redakteure waren auch 2017 rund um den Globus unterwegs, um von den wichtigsten Channel-Veranstaltungen zu berichten. Sehen Sie selbst einige Ausschnitte davon in den folgenden Bildergalerien.

Die Events des ersten Quartals 2017 finden Sie hier.

Die Events des zweiten Quartals 2017 finden Sie hier.

Arrow Sommerforum 2017 in München

Traditionell findet das Sommer-Channel-Event von Arrow in München statt. Dieses Jahr gab es eine Neuerung. Zum ersten Mal waren dieses Jahr einige Vertreter der Components-Division von Arrows mit vor Ort - im Imax-Kino und auf der Praterinsel.

Ingram Micro feiert 45ten Geburtstag

Den 45ten Geburtstag feierte Ingram Micro mit den Beschäftigten und deren Familien. Im Aschheimer Ortsteil Dornach bei München fanden fast 1.000 Teilnehmer zusammen.

Ingram Micro feiert 45ten Geburtstag

Mitglieder der Ingram Micro Deutschland-Geschäftsleitung stoßen gemeinsam auf den 45ten Geburtstag an- Ingram Micro feiert 45ten Geburtstag

Ingram Micro Deutschland-Chef Ernesto Schmutter: "Kontinuität durch Wandel – der Grund, warum wir so lange erfolgreich sind liegt in unserer Veränderungsfähigkeit. Dies basiert zum wesentlichen Teil auf dem Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag mit viel Herzblut die Herausforderungen des dynamischen Markts hervorragend meistern. Ohne ein starkes Team wäre es nicht möglich, unsere Marktposition über all die Jahre stabil zu halten und zu stärken. Ebenso möchte ich unseren Herstellern und Fachhändlern danken für die langjährigen Partnerschaften, auf die wir stets bauen können und die wir gemeinsam weiterentwickeln. Ich freue mich auf die Zukunft mit unseren verlässlichen Wegbegleitern und innovativen, spannenden Technologien!" Ingram Micro feiert 45ten Geburtstag

Maria Knoller, zweite Bürrgermeisterin von Aschheim, bedankt sich bei Ingram Micro für die Treue.

Mit Eno und Vodafone in den bayerischen Bergen

Händler, die bei Eno ihre Vodafone-Vermarktung deutlich gesteigert haben, sind von dem Nordhorner TK-Distributor und dem Netzbetreiber mit einem Event der Extraklasse in den Bayerischen Alpen belohnt worden.



Wer bei Eno bei der Vermarktung von Vodafone-Produkten besonders angestrengt hat, wurde zum Eno-Rennfieber-Event eingeladen.

Die Rennfieber-Gewinner mit den Eno- und Vodafone Ansprechpartnern bei der Porsche Sportwagentour.

Eine ausgiebige bayrische Brotzeit stärkt die Incentive-Teilnehmer.

Für viel Spaß sorgt auch ein actionreiches Bullcart-Event.

Viel Wirbel unter den Reifen – mit Highspeed geht es den Berg herunter.

Ein Eno-Vodafone-Mini-Porsche darf natürlich auch nicht fehlen.

Florian Scholz (Eno) hat bereits das richtige Auto für die Tagestour mit Alpenpanorama gefunden.

Auf der Tour warten spektakuläre Aussichten auf die Reseller.

Florian Scholz (Eno) und Thomas Zumpe (Vodafone) genießen die Momente im Porsche Sportwagen.

Gäubodenvolksfest in Straubing mit Also 2017

Einer der wichtigsten Also-Standorte befindet sich in Straubing. Da gehört der Besuch des berühmten Gäubodenvolksfestes für die Also-Gäste aus Industrie und Handel zur liebgewonnenen Tradition.



Die Also-Mädels Barbara Vielreicher, Katja Strasser (Gast), Sabrina Alfery und Angelika Wegner bringen Glanz ins Wenisch-Festzelt.

Das Festzelt Wenisch bietet auch nach der Umgestaltung ...

... schöne Plätze für die Also-Gäste.

Sabrina Hoefs und Andrea Hohn (beide Also) haben sich für das Volksfest fein gemacht.

Janet Spacey (Spacey PR) und Ronald Wiltscheck (ChannelPartner) sind schon in Volksfeststimmung.

Sabine Hammer und Reiner Schwitzki (beide Also) begrüßen Gerd Schauer (High Performing Systems) in Straubing.

Die Gäuboden-Michels: Michael Plecity (Also) und Michael Frey (Freyraum).

Hans Christian Asemissen und Simone Blome (beide Also).

Armin Weiler (ChannelPartner), Sabine Hammer (Also) und Mario Kampen (Bechtle) gönnen sich drei kleine Bierchen.

Medium-Newcomerin Verena van Oertzen hat Armin Weiler (ChannelPartner) und Janet Spacey (Spacey PR) beim Volksfestrundgang getroffen.

Sylke Rohbrecht (Also) und Pascal Papilion (Zema-IT).

Treffsicher: Sabrina Hoefs (Also).

Hochstimmung in Niederbayern mit den Also-Recken Volkhard Haupt, Frank Risken und Reiner Schwitzki.

Ronald Wiltscheck (ChannelPartner) mit Andreas Raum (Freyraum) und Armin Weiler (ChannelPartner).

IFA 2017

Die IFA 2017 steht in den Startlöchern. Überall sind noch die Messebauer am Werk. Sehen Sie einige Eindrücke vom Vortag der CE-Messe in unserer Bildergalerie.



In manchen Gängen ist am Messevortag kaum ein Durchkommen.

Der Api-Stand steht schon, doch die Unteraussteller müssen sich noch einrichten.

Noch ist der Brodos-Tresen verwaist, doch morgen wird hier ordentlich Betrieb sein.

Die Scheinwerfer an der Decke müssen perfekt positioniert werden, damit das Herweck-Logo richtig zur Geltung kommt.

Am Komsa-Stand ist man noch mit kleinen Detailarbeiten beschäftigt.

Das Anbringen von Logos ist Millimeterarbeit.

Daddeln zu Testzwecken: Die Spielestationen müssen natürlich auf Besuchertauglichkeit überprüft werden.

Auch bei den Herstellern wird letzte Hand angelegt: Für das Acer-Logo wird ein Hubwagen benötigt.

Brother ist für den morgigen Besucherandrang gut vorbereitet.

Auch bei Microsoft ist schon alles tip top.

AVM hat in Berlin ein Heimspiel.

Epson hat sich am Stand eine PoS-Landschaft aufgebaut. So könnten Reseller optimal die Epson-Produkte präsentieren.

Schon sauber und aufgeräumt präsentiert sich der Dell-Stand.

Bei der Telekom wird es morgen richtig rund gehen, dass einem ganz magenta vor den Augen wird.

Schon am Morgen hat LG vor großem Publikum sein neues Smartphone-Flaggschiff V30 präsentiert.

Produkt Marketing Managerin Alexandra Produnova ist ganz begeistert von dem neuen Vorzeige-Smartphone.

Systemhauskongress Chancen - Die Sieger 2017

Auf dem 13. Systemhauskongress "CHANCEN" wurden am 7. September 2017 in Düsseldorf die kundenfreundlichsten Systemhäuser Deutschlands 2017 ausgezeichnet.

Systemhauskongress Chancen - Die Party

Wenn sich die Chefs der besten Systemhäuser Deutschlands zur feierlichen Award-Verleihung treffen, dann ist Party angesagt. Wer mit wem in Düsseldorf gefeiert hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie.



Die IDG-Mädels Sabrina Gottwald, Kateryna Savchenko und Isabella Amann sind sehr zufrieden mit einem gelungenen ersten Systemhauskongresstag.

In der Bar und auf der Terrasse des Düsseldorfer Van der Valk Hotels steigt die Party zur Prämierung der besten Systemhäuser Deutschlands.

Zunächst stärken sich die Gäste mit ...

... Genüssen vom Grill-Buffet.

Nicht nur Netzwerkhersteller sind Profis im Networking: Patrick Handwerk (links) und Christian Cramer (rechts, beide Systemhaus Cramer), mit Netzwerkspezialist Michael Wanzke (Lancom).

Ben Rudolph, Wulf Vogel und Gert Rudolph (alle InterConnect) haben sich eine gemütliche Sitzecke gesichert.

Mit der Lizenz zum Software-Verkauf: Paul Herrmann (Trusted Software) und Boris Bötchen (True Licence).

Die Cloud-Spezialisten von Fluid Operations, Thomas Grauer und Stefan Friedlein, fühlen sich auch bei bewölktem Himmel wohl.

Reinhold Hirschauer (PFU) und Heinz Höreth (HJG) demonstrieren bayerisch-fränkische Harmonie.

Channel-Flaschen gibt es beim Systemhauskongress nur an der Bar.

Arnd Hommel (Acmeo) und Sebastian Wörle (IDG).

Im Gegensatz zum Schwaben Andreas Bortoli (Computer Service Bortoli, links) hat Achim Heisler (AHS) in Düsseldorf ein Heimspiel.

Dirk Henniges (Computer Compass) mit Stefan Schneider (PCO), Stefan Auer und Andre Sziel (beide As-Con), sowie Nikolai Wiesehahn (PCO).

Auch die Marktforschung sucht Kontakt zum Channel: Gaelle Haack und Jonas Rosen (beide GfK) mit Nils Oemichen (Dalatias IT Solutions).

Ingo Burggraf und Florian Schenk (beide IT-Haus) freuen sich über ihre Auszeichnung.

Maik Wetzel (Eset) zeigt Thomas Holst (Bürotechnik Nord) die besten Eset-Produkte.

Thomas Jank (ChannelPartner) mit Stefanie Kurzinsky und Tanya Quijano (beide DextraData).

Die Cloud-Service-Experten Tim Dorbandt und Stefan Zenkel (beide aContech) haben mit Franziska Waclik (Microsoft) die richtige Gesprächspartnerin gefunden.

Feierrunde zur späten Stunde: Andre Reinartz (SAC), Philip W. Semmelroth (C&S), Andreas Bortoli (Computer Service Bortoli). Michael Hollmann (Hollmann IT) und Thorsten Podzimek (SAC).

Friedrich Pollert (Synaxon), Regina Böckle (ChannelPartner), Maria Kornhoff (iTeam), Armin Weiler und Ronald Wiltscheck (beide ChannelPartner) stoßen auf eine erfolgreiche Kooperation an.

Magret Woiwode (GfK) mit Claudia Petrik (Concat).

Partner Day 2017 von Kaspersky Lab auf dem Weingut Mößlein

In vino veritas - in idyllischer Kulisse fand vom 7. September bis 8. September 2017 der Partner Day von Kaspersky Lab statt - auf dem Weingut Mößlein in Unterfranken.

Systeam Hausmesse "Inform" 2017

Der Ebensfelder Spezialdistributor Systeam hat in Bamberg wieder seine Hausmesse "Inform" veranstaltet. Nach der Messe stieg die traditionelle Party und am Folgetag gab es für die Besucher noch ein Unterhaltungsprogramm in der Bamberger Innenstadt.



Der Festsaal ist zur Systeam-Party wie immer bis auf den letzten Platz besetzt.

Die Systeam-Chefs Michael Mitlacher (Systeam Deutschland), Fulvio Giglio (Systeam Schweiz), Volker Mitlacher (Systeam Deutschland) und Eduard Pacher (Systeam Österreich) eröffnen die Party.

Ein Magier und Mentalist verzaubert zunächst die Gäste.

Dass Markus Schmidt (Systeam) und Andrè Stutzmann (Brother) das Bier schmeckt, ist allerdings keine Zauberei.

Ralf Schad, Andreas Krautmann (beide Brother) und Thomas Jank (ChannelPartner) überzeugen sich persönlich, dass der weltweit gute Ruf des Bamberger Bieres gerechtfertigt ist.

Fabian Grimm, Norman Kappel (beide Telehaus Egenberger IT Solutions), Carsten Ellert (Büroorganistaion Strothkamp) und Patrick Henn (Telehaus Egenberger IT Solutions) haben Nicola Lagarie (Systeam) in die Mitte genommen.

Ob sich Hein Nodes (Nodes Bürotechnik) und Karl-Friedrich Wedow (Wedow Bürotechnik) bei der Wahl ihrer Firmennamen abgesprochen haben?

Es ist immer wichtig, dass sich Hersteller und Distributor gut verstehen, hier in Person von Axel Hirsch (Kyocera) und Tobias Witt (Systeam).

Michael "Charly" Braun vom Bamberger Systemhaus Componente mit Christoph Zimmermann (Oki).

Die entsprechende musikalische Begleitung darf auf keine Systeam-Party fehlen.

Nicola Allingham (Fujitsu/PFU) hat mit Roland Kastner (Epson) einen alten Kollegen wieder getroffen.

Michael Goltz (Oki), Matthias Oberst (Systeam) und Heinz Rössler (Oki).

Daumen hoch: Olivier Chevance (Evolis) ist begeistert von der Party-Performance seiner Tischnachbarin Ulla Risch-Saur (Ricoh).

Ortwin Klinkenberg (Ricoh) mit Martin Sturm (Systeam) und Oliver Herbrich (Ricoh).

Rolf Leuner (Rödl & Partner) mit Systeam-Chef Volker Mitlacher.

Stefanie Mitlacher (Systeam) und Florian Freyer (Drucker.de) sind bereit für die Bamberger Partynacht.

Susanne Böhmer (Systeam) und Andreas Dahms (Xerox) dürfen auf keiner Systeam-Hausmessenparty fehlen.

Kleines Ratebild mit Thomas Jank (ChannelPartner) und Olaf Tusche (Lexmark): Wer von den beiden ist ein 60er und wer untertützt den FCB? Kleiner Tipp: Eine Mähne im Gesicht macht noch lange keinen Löwen!

Ulrich und Gregor Warnecke (beide CoWa Computer), Alexander Griehl (Silent Service), Gernot Tantz (Systeam) stoßen darauf an, dass Markus Rademacher (rechts) nach einem Ausflug auf Herstellerseite wieder zu Systeam zurückgekehrt ist.

Tobias Witt mit Leander Tischer (beide Systeam).

Miriam und Stefanie Mitlacher (beide Systeam) und Armin Weiler (ChannelPartner).

Am Folgetag gibt es immer ein interessantes Unterhaltungsprogramm.

Beleibt bei den Händlern sind die Stadtführungen durch das alte Bamberg ...

... bei denen man den einen oder anderen historischen Zeitgenossen treffen kann.

Vor der Party und dem Unterhaltungsprogramm steht aber die Hausmesse "Inform". Die Systeam-Chefs Voker und Michael Mitlacher erwarten die Gäste.

In der Kongress- und Konzerthalle Bamberg haben sowohl im Saal ...

... als auch im Foyer rund 60 Aussteller ihre Stände aufgebaut.

Volker Mitlacher (Systeam) informiert sich bei Matthias Hilbert (Xerox) über die neuesten Produkte.

Das Lexmark-Team ist bereit für den Händleransturm.

Bei Oki hat man sichtlich Spaß beim Händlergespräch.

Stefan Rathofer-Kilic demonstriet bei Kyocera, wie man per App vom mobilen Gerät drucken kann.

Brother ist wieder mit dem rollenden Colani-Showroom angereist.

Bie Toshiba-TEC gibt es interessante Etikettendrucker zu sehen.

Oliver Herbrich (Ricoh) und Martin Sturm (Systeam) am Ricoh-Stand.

Gregor Warncke (CoWa Computer, Mitte) konnte das Lexmark-Geschicklichkeitsspiel für sich entscheiden. Markus Schmidt (Systeam) und Florian Robl (Lexmark) gratulieren.

Hisorisches Foto: Durch den bevorstehenden Übergang der Samsung-Druckersparte zu HP wird dies für das Samsung-Druckerteam wohl die letzte Systeam-Hausmesse unter koreanischer Flagge sein.

Eno-Hausmesse Eno@home 2017

Wenn in Nordhorn Eno-Hausmesse ist, darf auch die obligatorische Party nicht fehlen. In diesem Jahr ließ der TK-Distributor die 70er- und 80er-Jahre wieder aufleben.