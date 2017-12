Networking ist der Schmierstoff, der den Channel am Laufen hält. Nicht zuletzt deswegen bietet ChannelPartner eine breite Palette an Veranstaltungen, die Industrie und Handel sowohl thematisch auf den neuesten Stand bringen, als auch eine hervorragende Plattform bieten, um sich mit bestehenden und potenziellen Geschäftspartnern zu vernetzen. Eine Übersicht der ChannelPartner-Events im Jahr 2018 finden Sie hier: www.channelpartner.de/p/events,4234.

Doch auch Hersteller und Distributoren haben im abgelaufenen Jahr dazu beigetragen, dass die Geschäftskontakte nicht nur auf Mails, Telefonkonferenzen oder auf Treffen in kargen Meeting-Räumen beschränkt blieben. Bei zahlreichen Kongressen, Roadshows und Hausmessen kam auch die gesellige Komponente nicht zu kurz.

Unsere Redakteure waren auch 2017 rund um den Globus unterwegs, um von den wichtigsten Channel-Veranstaltungen zu berichten. Sehen Sie selbst einige Ausschnitte davon in den folgenden Bildergalerien.

Die Events des ersten Quartals 2017 finden Sie hier.

ChannelPartner Race 2017 - Eindrücke vom Rennen

Überraschendes Ergebnis beim Channel-Skirennen ChannelPartner Race: Mit Syfit, 8Man und Nuance standen gleich drei Vertreter der Software-Branche auf dem Siegertreppchen.

ChannelPartner Race 2017 - Die Partys

Nach dem spannenden Rennen auf dem Pitztaler Gletscher wurden die Sieger geehrt und entsprechend gefeiert. So erwiesen sich auch die Platzierten als wahre Après-Ski-Sieger.

Also-Hausmesse Channel Trends & Visions 2017

Zum zehnten Mal hat Also seine Hausmesse Channel Trends & Visions in der Jahrhunderthalle in Bochum veranstaltet. Erstmals feierten die Gäste direkt in der Messehalle.



Die Jahrhunderthalle in Bochum wird nach der Also-Hausmesse CTV zur Party-Location.

Die Mitglieder des Systemhausverbunds Also Network (ANW) lassen ihre Tagung in der Jahrhunderthalle gemütlich ausklingen.

Frank Müller (CNS), Sabine Hammer, Sylke Rohbrecht (beide Also), Chrisitan Schottmüller und Markus Edel (beide VdS) stimmen sich auf einen gemütlichen Abend ein.

Nach der Messe haben sich die Standarbeiter ein Feierabendbier redlich verdient.

Microsoft kommt bei den Händlern gut an.

Patrick Hirscher (Zyxel), Michael Wanzke (Lancom), Andrea Volkhardt (Lancom), Christian Sachs (Lancom) und Guido Peters (Zyxel) sind Profis im Netzwerken.

Großer Andrang an den Food Trucks.

Insbesondere bei den Burgern kommt es zu kurzfristigen Lieferengpässen.

Branchenurgestein Hartmut Baumann mit Oliver Löhr (Kyocera).

Marc Junge (Also) mit Claus Specking und Heinrich Alphons (beide iTS).

Dieter Rahe (APC by Schneider Electric) und Felix Bechmann (Label the Cable) sind schon in Feierlaune.

Robert Dratz (Also) mit Thomas Neef (Epson).

Volkan Weissenberg (Also) und Medium-Chef Andreas Ruhland sind mit dem Party-Set-up zufrieden.

Sylke Rohbrecht (Also) und Swen Schuur (SSU).

Roulette bei Microsoft: Hier schiebt keiner eine ruhige Kugel.

Kaum steht ein Tischkicker im Raum, sind die Reseller mit Feuereifer dabei.

Guido Forsthövel (BenQ) mit seiner Lieblings-PR-Spezialistin Janet Spacey.

Gerhard Losch, Heiko Kodat und Lukas Losch vom TK-Spezialisten Losch aus Lauffen am Neckar war zum Jubiläum kein Weg zu weit.

Also heizt mit Konfetti die Stimmung an.

Bei Heinz Bauer (Ricoh), Heike Steen (Tribus) und Tobias Mereddig (NCS) hat es jedenfalls gewirkt.

A nettes Feschdle! Das finden auch die Schwaben Armin Weiler (ChannelPartner) und Gerold Schnaidt (Ricoh).

Großes Lob von Holger Hartmann (Systemhaus Hartmann) an die Meisterin der Event-Organisation, Sabrina Hoefs (Also).

Die Blues Brothers des Channels: Björn Haas und Till Stoermer (beide PVA).

Felix Bechmann (Label the Cable), Jörn Beckmann und Christine Händler (beide Comteam).

Display-Königin Katja Neumann mit Monitor-Queen Michaela Hirsch (Sharp).

Simone Blome und Manuel Rohlmann (beide Also) stoßen auf die zehnte CTV an.

Ralf Brokinkel (Epson) hat sich zu Claudia Hösen und Elisabeth Dressler (beide NEC) gesellt.

Alexander Glatzeder (Freyraum) und Christoph Hasler (Also) freuen sich auf die nächsten zehn CTV-Partys.

Wolfgang Schnepel (Prodoing) mit Michael Notowitz (Office Automation).

Nedzad Gutic (Samsung) mit Deniz Üstün (E-Systems) und Katja Neumann.

Channel-Azubi-Tage bei Fujitsu 2017

Er hat bereits eine schöne Tradition bei Fujitsu, die alljährliche eintägige Informationsveranstaltung für die Auszubildenden der Reseller und Distributoren, der Channel-Azubi-Tag in Augsburg - so auch 2017.

Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Rund 100 Azubis von Fujitsu-Partnern kamen jeweils zu jedem der insgesamt drei Fujitsu Channel-Azubi-Tagen 2017 nach Augsburg. Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Paul Flemming, Leiter Vertriebscenter Südost und Katrin Praßler, Regional Sales Manager (beide Fujitsu) verabschieden die Azubis der Channelpartner von Fujitsu. Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

ChannelPartner-Chefredakteur Dr. Ronald Wiltscheck stellte in seinem Vortrag die Digitalisierungstrends in der Channel-Presse vor. Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Nicole Krebs, Senior Business Development Manager Channel Deutschland bei Fujitsu, erklärt die Quizregeln. Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Beim anspruchsvollen Vortrag von Thorsten Höhnke, dem Chefstrategen in Sachen Cyber Security bei Fujitsu Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Die vier Quiz-Kandidaten, ganz rechts: Der Schiedsrichter Luca Moormann, Business Developer bei Fujitsu.

16. "Best Open Systems Day" der best Systeme GmbH, April 2017, Beach 38°, München

In der nunmehr 16ten Ausgabe des "Best Open Systems Day" Anfang April 2017 im Beach 38° in München machte die best Systeme GmbH aus Unterföhring deutlich, dass Themen wie Cloud und Big Data mittlerweile im Mittelstand angekommen sind.

Brother Get-Together in Braunschweig 2017

Alljährlich lädt Druckerhersteller Brother seine Händler zum Get-Together mit Preisverleihung, Show-Einlagen und gutem Essen ein. Auch in diesem Jahr traf man sich in Braunschweig im Anschluss an die CeBIT.



Barbara Schöneberger moderiert gut gelaunt die Brother-Gala.

Sascha Bick (Brother) und Paul Klopotowski (Hans Ormanns Büromaschinen) genießen den Abend.

Für besonders engagierte Händler gibt es wieder attraktive Preise.

Timmy Schramm und Günter May (beide Office- und Kopierermanagement 2000) stoßen auf eine unterhaltsame Dienstreise an.

Bei Kaya Yanar bleibt kein Auge trocken.

Die Show-Barkeeper schaffen es, für über hundert Gäste auf einmal Drinks zu mixen.

Sascha Barwick (Theurich Bürosysteme) mit Dirk Kummetz (Brother).

Jörg Liebel (Brother) und Siegfried Seidinger (Feierabend).

Christian Hiester (rechts, Brother), mit seinen Gästen von Pauly Büromaschinen, Alexander Thorn, Stefan Jung, Patrick Pauly.

Brother macht Spaß: Ulrick Rücker (Brother) mit Helmut Minuth (ABE-Minuth).

Die Brother-Event-Spezialistinnen Katharina Bauscher und Stefanie Müller und Vertriebschef Matthias Schach haben eine gelungene Veranstaltung auf die Beine gestellt.

Schulterklopfer für gute Zusammenarbeit: Peter Straube (rechts, Bürotec M. Giese) und Frank Lingner (Brother).

Julia Kuzarow und Patrick Minßen (beide Brother).

Blumen für Barbara Schöneberger von Co-Moderator Matthias Schach (Brother).

Ingram Micro: Top 2017 - Die Party

Wenn nach der Ingram-Hausmesse Top die Party steigt, dann lassen sich die Veranstaltungsspezialisten des Broadliners immer etwas Besonderes einfallen: So war das Kesselhaus auf dem Münchner Veranstaltungsgelände an der Zenith-Halle ganz im Stil von James Camerons Avatar gestaltet. So ließen es sich die Gäste bis in die späte Nacht bei der IM.Top-Feier außerirdisch gut gehen.



Das Kesselhaus hat Ingram im ganz im Stil von James Camerons Avatar gestaltet.

Pediaditakis Georgios (ET Tec) fühlt sich ganz wie auf dem Avator-Mond Pandora.

Robert Huber (Boston) und Axel Böhme (Supermicro) lassen sich von den schönen Pandora-Bewohnerinnen gerne in fremde Welten entführen.

Am Vorabend der Top treffen sich schon die IT-VIPs: Jürgen Krüger (LG), Markus Korn (Samsung) und Joachim Fischer (NEC).

So stimmen sich auch Peter Kratky (Xerox), Ronald Wiltscheck (ChannelPartner) und Thomas von Baross (D-Link) auf die Messe ein.

Geballte Display-Prominenz: Oliver Barz (BenQ), Lutz Hardge (AOC / MMD Philips) und Björn Dörner (NEC).

Erich Striedacher (ACP) und Dirk Henniges (Compass) halten die Reseller-Fahne hoch.

Auf gute Nachbarschaft: Gregor Bieler (Microsoft), Ronald Wiltscheck, Sabrina Gottwald (beide ChannelPartner) und Robin Wittland (Microsoft).

Daumen hoch für einen gelungenen Top-Auftakt: Erkan Sekerci (Iiyama) und Manuel Bach (Computeruniverse).

Nette Begrüßung zur Top-Party.

Ingram-Komponentenchefin Sumru Gerken achtet auf stilsicheres Outfit in der Components Lounge. Ingram-Chef Ernesto Schmutter hat sich daher mit einer leuchtenden Fliege ausgestattet.

Von der Top-Party soll keiner hungrig nach Hause gehen.

Smart-Home-Spezialist in smarter Begleitung: Michael Nerke (Smart Dahoam) mit Sabrina Gottwald (ChannelPartner) und Christian Anding (Kaspersky).

Bei frostigen Außentemperaturen tanzt sich das Partyvolk ...

... in der Zenith-Halle warm.

Namensvetter über Vor- und Nachnamen hinweg: Andreas Bichlmeier (Ingram) und Jörg Andreas (WD).

Christine Händler, Ulrike Foellmer (beide Comteam) und Christian Rathke (Star Tech).

Auch für Channel-Naschkatzen hat Ingram gesorgt.

Dokumentenspezialisten unter sich: Roland Kastner (Epson) und Bettina Eberhard (Kodak Alaris).

Monika Jörg (Ingram) mit Peter Silberhorn (Silberhorn Consulting).

2D-Druck trifft 3D-Druck: Matthias Hilbert (Xerox) mit Ingram-3D-Druck-Leiter Rudolf Ehrmanntraut.

Karin Hernik (APC by Schneider Electric) mit Lutz Hardge (AOC / MMD Philips).

Der Kuschel-Channel: Andereas Dahms (Xerox), Catherine Garnier (Ingram) und Tobias Witt (Systeam).

Gemütlicher Ausklang nach einem langen Messetag: Markus Mayer (Tramonti IT Services & Solutions), Heidi und Martin Oswald (ESS-Systeme) und Giuseppe Tramonti (Tramonti IT Services & Solutions).

iTeam Jahreskongress 2017 in Berlin

260 Vertreter von Systemhäusern aus ganz Deutschland kamen Anfang Mai 2017 nach Berlin, um im schönen Hotel Adlon dem iTeam-Jahreskongress 2017 beizuwohnen.

Europäische Sophos-Partnerkonferenz, Mai 2017, Lissabon, Portugal

Mehr als 750 Sophos-Partner folgten der Einladung des IT-Security-Anbieters zur europäischen Partnerkonferenz 2017 nach Lissabon. Mit "This is Next Gen" präsentierte Sophos seinen Vertriebspartnern nicht nur seine neue Technologie sondern auch die Eckpunkte der neuen 100-Prozent-Channel-Strategie.

Oki ehrt seine besten Händler

Druckerspezialist Oki hat in Neuss seine besten Händler ausgezeichnet. Wie die Reseller ihre Auszeichnungen gefeiert haben, sehen Sie in unserer Bildergalerie.



Über dem Hafen von Neuss hat Oki seine besten Händler in die Pegel-Bar eingeladen.

Marc und Timo Faber (Faber GmbH) nehmen von Olaf Sepold (Mitte, Oki) den Preis für das beste Wachstum im Graphic-Arts-Business entgegen.

Festliches Ambiente mit ...

... gutem Essen, wie es sich für eine Award-Gala gehört.

Kay Strucks (Oki) gratuliert Christa und Erwin Biedersberger (BBT Biedersberger Bürotechnik GmbH) zum dritten Platz in der Rubrik "Bestes Wachstum Executive Partner".

Olaf Sepold (Oki, rechts) freut sich mit Karl-Heinz und Kirstin Schöneberg (Kopiervertrieb Schöneberg GmbH) über den dritten Platz in der Kategorie "Bester Servicepartner".

Alle Gewinner haben soch mit Oki-Chef Dietrich Büchner (rechts) nochmals zum Gruppenbild auf der Dachterrasse versammelt.

Karl-Heinz Schöneberg (Kopiervertrieb Schöneberg GmbH) und Olaf Sepold (Oki).

Dietrich Büchner(Oki) mit Timo Faber (Faber GmbH).

Gute Laune bei Lan Anh Tran (Oki), Manfred Schmayer (HSP GmbH & Co. KG) und Rüdiger Fanenbruck (Oki).

Kirsten Ring (Print-Concept Roeber), Markus van der Bijl (The ROG Corporation GmbH), Götz Roeber (Print-Concept Roeber), Bernhard Behrens (Döscher Bürozentrum GmbH) und Birgitt Hornung (Oki).

Axel Friederichs (IT-Haus GmbH) und Markus Steller (Digital-Direkt GmbH).

Kristine und Uwe Lass (L&W Datentechnik GmbH) genießen den Abend in der Pegel-Bar.

Vivian und Klaus Binder (BTS-Binder Büro.Technik.Service) dürfen den Oki-Oskar in der Kategorie "Bester Wachstum Premium Partner" mit nach Hause nehmen.

Genug Nachschub, damit in der Pegel-Bar der Pegel nicht sinkt.

Michael Seegers (Oki) und Marc Faber (Faber GmbH).

Über den Dächern von Neuss: Marina und Ralf Claußen (ADAM Bürosysteme GmbH).

HPE zeichnet deutsche Top-Partner aus, Global Partner Summit, Juni 2017

Auf dem globalen Partner Summit Anfang Juni 2017 hat Hewlett Packard Enterprise in Las Vegas die besten Vertriebspartner mit besonderen Awards ausgezeichnet.

Tech Data Azlan Golf Cup 2017

Der 11. Tech Data Golf Cup vor den Toren Münchens fand bereits zum elften Mal statt. Dieses Jahr hat es anfangs sogar a bisserl geregnet, aber dann überzeugte der weißblaue bayrische Himmel mit all seiner Pracht.

Eindrücke von der Acer Insights 2017

Auf der Partnerveranstaltung Insights 2017 hat Acer seinen B2B-Kurs unterstrichen. Gemeinsam mit dem Handel sollen Lösungsthemen vorangebracht werden.



Die Partnerkonferenz Acer Insights 2017 fand in der Deutschlandniederlassung in Ahrensburg bei Hamburg statt.

Musikalischer Auftakt mit klassischen Klängen.

In Workshops konnten sich die Händler über die aktuellen Acer-Themen informieren.

Hans-Jürgen Heinold (Bechtle), Wilfried Thom (Acer) und Thomas Grabowski (Bechtle).

Die Besucher konnten sich vor Ort von der Leistungsfähigkeit der Acer Service Centers überzeugen.

Rund 300 Partner kamen zur Acer Insights nach Ahrensburg.

Natürlich gab es auch Ehrungen: Gerit Günther (Acer) mit Anja Wegmann (PP 2000), Benedikt Müller (Bechtle), Gerd-Lothar Leonhart (Ricoh), Klaus Schroth (Workstation), Norbert Pesch (U+P Systemhaus) und Christian Schwickart (Bechtle).

Zur Abendveranstaltung ging es dann ...

... in die Elbphilharmonie.

Auch in der Elbphilharmonie gab es Musik...

... und zum Abschluss des Partnertages ein festliches Abendessen.

Das sind die besten Partner von Trend Micro

Die besten Partner von Trend Micro wurden im Rahmen des zweitägigen "Trend Micro Partner Talk und Tech Day 2017" am 30. und 31. Mai in Berlin ausgezeichnet. Und das sind die Preisträger 2017, also Trend Micros beste Distributoren und Systemhäuser.

ChannelPartner Golf Masters 2017

Die Golf-Elite des Channels hat sich zum 1. ChannelPartner Golf Masters in Gut Häusern ein Stelldichein gegeben. Die besten Bilder der Channel-Golfer sehen Sie in dieser Bildergalerie.



Der offizielle Spielball der 1. ChannelPartner Golf Masters.

Dem CP-Team ist die Freude über das neue Event deutlich anzusehen.

Der ideale Austragungsort für das ersten CP-Golfturnier: Der Golfpark Gut Häusern.

Sabrina Gottwald (ChannelPartner) bereitet mit Platz-Marshall Sepp alles für die Channel-Golfer vor.

Beim ersten Abschlag macht Theo Reinerth (Brother) seinem Handicap gleich alle Ehre.

Die beiden Nichtgolfer Ronald Wiltscheck und Armin Weiler (beide ChannelPartner) warten derweil auf den Winter um sich dann als Starter beim Channel-Skirennen CP Race zu beteiligen.

Das Team Nuance mit Helmut Kopf, Susanne Klaffl, Stephanie Erling und Hans Dahmen macht sich bereit für die erste Bahn.

Konzentration beim Abschlag: Rene Schulz (Logitech).

An der TrackMan-Station werden die Schläge auf Video aufgezeichnet ...

... und genau analysiert.

Jörg Fessel (Source IT Distribution), Andreas Bortoli (CSB), Olaf Kleidon (Arithnea)und Joachim Trickl (JT Consulting) haben sich zu einem Flight zusammengefunden.

Das NTT Security Team auf dem Weg zur nächsten Bahn.

Sepp Huber (Club Gut Häusern, rechts) erklärt Ronald Wiltscheck (ChannelPartner) die Feinheiten des Golfsports).

Team Logitech mit Sepp Huber (Club Gut Häusern), Rene Schulz (Logitech) Achim Winter (Vorstand Stiftung Schneekristalle) und Sascha Wischnewski (DWA) : Die unendliche Leichtigkeit des Golfs.

Den Longest Drive schlägt Andreas Bortoli (CSB) mit 225 Metern.

Olaf Kleidon (Arithnea) hat hier Pech, dass der Ball vom Lochrand wieder auf das Grün rollt.

Das Team Datacore mit Helmut Siegert (Tech Data), Robert Thurnhofer (Datacore), Michaela Gerg (Stiftung Schneekristalle) und Philipp von der Brüggen (Leadtributor).

Robert Thurnhofer (Datacore) mit elegantem Schwung.

Veronika Schöller (NTT Security) überlässt nichts dem Zufall.

Auch die Distribution ist mit starken Golfern vertreten: Helmut Siegert (Tech Data).

Michaela Gerg (Stiftung Schneekristalle) macht nicht nur auf Ski eine gute Figur.

Mario Rosic (NTT Security) mit Augenmaß beim Putten.

Kai Grunwitz (NTT Security).

Michael Huber (B&I Kopiersysteme) gibt Patrick Pauly (Pauly Büromaschinen) letzte Tipps.

Simone Huber (B&I Kopiersysteme) mit einem geglückten Schlag ...

... da können die restlichen Teammitglieder nur hinterher schauen.

Patrick Pauly (Pauly Büromaschinen).

Die Golf-Neulinge lassen sich beim Schnupperkurs von Pro Andy Gall die Grundlagen erklären.

Das NTT-Security-Team mit Kai Grunwitz, Holger Obermann, Mario Rosic und Veronika Schöller.

Kai Grunwitz (NTT Security).

Veronika Schöller (NTT Security) holt zu einem gekonnten Abschlag aus.

Das Team Datacore freut sich, dass es auf dem Weg auch einmal ein schattiges Plätzchen gibt.

Nachdem der Ball aus seinem Bunker-Gefängnis befreit worden ist, werden brav die Spuren beseitigt.

Auch nach zehn Bahnen noch taufrisch: Das Team Brother.

Robert Thurnhofer (Datacore).

Michaela Gerg (Stiftung Schneekristalle) und Philipp von der Brüggen (Leadtributor) stoßen auf ihre Team-Leistung an.

CP Golf Masters Kooperationspartner Callaway ...

... bietet für die Teilnehmer ein persönliches Schläger-Fitting an.

Gemütlicher Ausklang auf der Terrasse des Golfparks Gut Häusern.

Frank Strixner (Granke) mit Patrick Pauly (Pauly Büromaschinen).

Simone und Michael Huber (B&I Kopiersysteme) können mit ihrer Turnierleistung zufrieden sein.

Die beiden Schnuppergolfer Stefan Rupp und Sascha Bick (Brother).

Kai Grunwitz und Holger Obermann (beide NTT Security) haben sich nach der Hitzeschlacht ein schattiges Plätzchen auf der Terrasse redlich verdient.

Stephanie Erling und Hans Dahmen (beide Nuance).

Nach dem Turnier wird noch jede Menge Golfer-Latein gesponnen: Sascha Wischnewski (DWA) und Rene Schulz (Logitech).

Der Flüssigkeitshaushalt muss wieder ausgeglichen werden: Theo Reinerth (Brother) und Jörg Fessel (Source IT Distribution).

Michaela Gerg und Achim Winter sammeln Spenden für die Stiftung Schneekristalle,

Philipp von der Brüggen (Leadtributor) und Sabrina Gottwald (ChannelPartner).

Auf die Sieger der ersten ChannelPartner Golf Masters warten attraktive Preise.

Noch das eine oder andere Mineralwässerchen bevor es mit der Siegerehrung losgeht.

Susanne Klaffl und Helmut Kopf (beide Nuance) sind schon ganz gespannt, wer die Sieger sind.

Frank Strixner (Grenke) ist jedenfalls optimistisch.

Joachim Trickl (JT Consulting) und Stephan von Dreusche (Datacore).

Sabrina Gottwald (ChannelPartner) und CP-Chefredakteur Ronald Wiltscheck danken den Teilnehmern, Sponsoren und Kooperationspartnern.

Stephan von Dreusche (Datacore) gewinnt die Schnupperkurswertung und kann von Sabrina Gottwald (ChannelPartner) seinen ersten Golfschläger für eine vielversprechende Golferlaufbahn entgegen nehmen.

Andreas Bortoli (CSB) wird von Sabrina Gottwald und Clubmanager Gut Häusern, Marcus Hamberger, für den Longest Drive ausgezeichnet.

Den 3. Platz in der Netto-Wertung holt das Team Nuance.

NTT Security sichert sich den zweiten Platz der Netto-Wertung.

Das Fachhandelsteam von Brother kann sich als erster Sieger der ChannelPartner Golf Masters eintragen.

Das Datacore-Team ist bei der Brutto-Wertung unangefochten an der Spitze.

Auch für den guten Zweck wurde gegolft: Am Ende kann Sabrina Gottwald (CP) Michaela Gerg und Achim Winter für die Stiftung Schneekristalle einen Scheck über 2.000 Euro übergeben.

Nach vielen Highlights auf dem Platz gibt es auch noch kulinarische Höhepunkte.

Julia Nolte von der B.I.G. Schläger Manufactur aus München verlost zum Abschluss noch Gutscheine unter den Teilnehmern. Michaela Gerg spielt die Glücksfee.

Als einer der glücklichen Gewinner kann Helmut Kopf (Nuance) den Preis aus den Händen von Julia Nolte (B.I.G) entgegen nehmen.

Auch Hans Dahmen (Nuance) freut sich mit Sabrina Gottwald (CP) und Julia Nolte (B.I.G.) über den Gewinn.

Zum Schluss gibt es noch Blumen von Sabrina Gottwald (CP) für Michaela Gerg (Stiftung Schneekristalle).

Das CP-Team sagt allen Teilnehmern, Sponsoren und Kooperationspartnern dank! Ohne sie wäre das 1. ChannelPartner Golf Masters nicht möglich gewesen!

SoftEngine Solution Days Juni 2017

Der ERP-Software-Hersteller SoftEngine GmbH aus Hauenstein in der Pfalz stellte auf seinen alljährlich stattfindenden Solution Days die kommenden Versionen von BüroWARE, WEBWARE und anderen Produkten vor.

Compass Business Convention in Fulda 2017

Bei der Business Convention des Systemhaus-Verbunds Compass kam auch der gesellschaftliche Part nicht zu kurz. Wie im Esperanto-Hotel in Fulda gefeiert wurde, sehen Sie in unserer Bildergalerie.