Youtube Premium ist eigentlich die einzige legale Möglichkeit, die Videoplattform werbefrei zu nutzen. Das Abo kostet mittlerweile aber stolze 12,99 Euro monatlich und ist damit vielen Nutzern zu teuer.

Im letzten Jahr konnte man noch mit Youtube Premium Lite eine günstigere Version des Abos abschließen, das zwar nicht hundertprozentig werbefrei war, aber trotzdem eine interessante Alternative bot. Kurze Zeit später wurde das Angebot allerdings wieder eingestellt.

Nun bekommen immer mehr Personen aber erneut die Möglichkeit, ein Lite-Abo abzuschließen.

Was ist Youtube Premium Lite?

Youtube Premium Lite kostet 5,99 Euro monatlich und bietet Nutzern ein nahezu werbefreies Erlebnis auf Youtube. Ausgewählte Inhalte, etwa Musikvideos oder Suchergebnisse, können aber noch Werbung enthalten. Für den günstigeren Preis fallen aber auch Funktionen von Youtube Premium weg, etwa Offline-Downloads, Hintergrundwiedergabe oder Youtube Music.

Zwar ist das Premium-Abo dann nicht ganz so günstig wie mit den beliebten VPN-Tricks, doch immerhin kündigt Youtube nicht plötzlich das Abo, wie es einigen Nutzern im Juni passiert ist. Zudem bietet Youtube neuen Nutzern des Abos, wie auch beim normalen Youtube Premium, einen einmonatigen Testlauf an, der erst einmal gratis ist. Erst danach fallen die 5,99 Euro als Gebühr an.

Lohnt sich Youtube Premium Lite?

Im direkten Vergleich mit der normalen Premium-Variante kann Lite in unseren Augen überzeugen.

Wir haben die kostengünstige Version getestet und sind bisher zufrieden. Wer allerdings auf Youtube gerne mehrere Musikvideos hintereinander ansehen will, wird teilweise immer noch mit zwei Werbeclips hintereinander konfrontiert, die sich nicht überspringen lassen. Das kann durchaus ärgerlich sein.

Wer das verschmerzen kann, bekommt mit der Lite-Variante aber einen guten Deal. Denn besonders bei langen Videos sparen Sie merklich Zeit, wenn diese nicht ständig von Werbung unterbrochen werden. Wer nicht bereit ist, fast 13 Euro für Youtube Premium zu zahlen, bekommt mit Lite eine gute und günstige Alternative.

Einen Nachteil gibt es aber noch, den Sie bedenken sollten: Youtube Premium Lite ist nur als Einzelmitgliedschaft verfügbar. Sie können also keinen Familientarif mit mehreren Mitgliedern wählen.

Wer kann Youtube Premium Lite nutzen?

Eigentlich wurde Youtube Premium Lite im Oktober 2023 eingestellt. Doch mittlerweile können einige Nutzer das Abo erneut abschließen. Nicht alle können das Angebot aber aufrufen, da es aktuell offenbar nur mit ausgewählten Konten getestet wird. Nutzer, die noch nicht freigeschaltet sind, sehen bis dahin eine Fehlermeldung. Auch über den Link auf der offiziellen Hilfe-Seite kommt man aktuell nicht garantiert zum Angebot. Vermutlich möchte Youtube erst testen, ob überhaupt Interesse am Angebot besteht. Falls ja, könnte das Lite-Abo wieder für alle eingeführt werden. (PC-Welt/kk)