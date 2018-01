Bei der DC-Datacenter-Group GmbH mit Sitz in Wallmenroth verantwortet Peter Wäsch ab sofort als Sales Director das Geschehen im nationalen und internationalen Vertrieb. Die Position wurde im Rahmen einer Neustrukturierung der Vertriebsprozesse geschaffen, um den wachsenden Aktivitäten und der stark zunehmenden Auslandsnachfrage weiter nachzukommen. Der Vertrieb in Deutschland soll zudem durch mehrere Consultants und Vertriebsspezialisten für das Projektgeschäft verstärkt werden.

Peter Wäsch ist seit 2015 bei der Westerwalder Unternehmensgruppe. Bisher war der 50-jährige Diplom-Ingenieur als Geschäftsführer des Tochterunternehmens RZproducts GmbH tätig. Wäsch war zuvor über 16 Jahre bei Schäfer IT in verschiedenen Positionen vom Key Account Manager über den Vertriebsleiter IT bis zum Sales Director angestellt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Peter Wäsch eine mehr als kompetente Inhouse-Lösung für diese anspruchsvolle Aufgabe gefunden haben", sagt Thomas Sting, Geschäftsführer der Datacenter-Group GmbH. (KEW)

