Dort bestätigte Datacore nicht nur den ungebrochenen Channel-Fokus, auch neue Technologien wurden vorgestellt und die besten Vertriebspartner mit Awards bedacht. Etwa 150 Datacore-Partner aus der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) nahmen an dem digitalen Channel-Event "DataCore Inside Bits 2021" teil.

Datacore-CEO Dave Zabrowski war ebenfalls zugeschaltet und stand den Partnern Rede und Antwort. "Wir haben vieles eingeführt, die auf Vorschlägen von Partnern basiert", sagte er. "Unter anderem haben wir in Container-, Block- und Objektspeichertechnologie investiert". Das Ergebnis dieser Bemühungen, die Objektspeicherlösung "DataCore Swarm", präsentierte der Hersteller auf dem Event ebenso.

» CP-Newsletter Mit unseren kostenlosen CP-Newslettern bleiben Sie stets top informiert

und erhalten Zugriff auf alle Insider-Artikel! Hier anmelden!

Florian Reithmeier, VP Sales Central Europe bei DataCore, zeigte sich von der neuen Technologie begeistert: "Swarm ist ein wichtiger Schritt zur Vervollständigung unserer 'ONE'-Vision", sagt er in Bezug auf DataCores Software-Defined-Storage-Lösungen für Block-, Datei- und Objektspeicher. Erfreulich war auch, dass Datacore vom wachsenden Partner-Ökosystem und weiterhin positiven Cashflow berichten konnte - das zwölfte Jahr in Folge.

So konnte Reithmeier auch dieses Jahr gemeinsam mit der Fernsehmoderatorin Katja Wunderlich die begehrten Channel-Awards 2020 an seine besten Vertriebspartner vergeben. Und das sind die Preisträger:

Mehr zu Datacore:

Florian Reithmeier löst Stefan von Dreusche ab

DataCore ONE

Zusammenarbeit mit Bytec