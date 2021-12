Die Wortmann AG ist weiter bestrebt, sich als Anbieter von hyperkonvergenten HA-Systemen (High Availability) zu positionieren. So konnte das Unternehmen mit Hauptsitz in Schnathorst in Nordrhein-Westfalen nun für seine Terraxaler-Lösungen die Qualifizierung seines Partners Datacore für Windows Server 2022 und die SDS-Lösung SANsymphony (Software-defined Storage) erhalten.

High Performance

Ein Terraxaler-Node kann bis zu 48 CPU-Kerne, 1,5 TByte Arbeitsspeicher und 100 TByte Flash-Speicher aufnehmen. Die Hochverfügbarkeit der gespeicherten Daten lässt sich durch zwei Nodes sicherstellen, die entweder in einem Raum oder auch in getrennten Brandabschnitten untergebracht werden können. Terraxaler sind außerdem mit Funktionen für Redundanz und zur Selbstheilung ausgestattet.

Diese HA-Lösung wurde nun nach Angaben von Bo Hajek, Technical Evangelist des Terraxaler-Teams bei Wortmann, zusammen mit Datacore-Ingenieuren qualifiziert. Die Tests seien ohne Fehler durchgelaufen, teilte Hajek mit. Man habe Höchstwerte bei der Performance erreichen können.

Das Terraxaler-Team bietet für die Wortmann-Partner eine exklusive Betreuung an. Sie reicht von der der Unterstützung bei ersten Projekten, über die Hilfe bei der Auswahl passender Modelle bis zur Beratung bei konkreten Kundenprojekten.