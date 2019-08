Einen erweiterten Kundenzugang und eine größeres Leistungsportfolio will die Datagroup SE mit dem Zukauf von Teilen der IT-Informatik GmbH erreichen. Ferner wechseln damit auch rund 300 von ursprünglich 400 Mitarbeitern, IT- und SAP-Experten des Unternehmens in Ulm, Berlin und Barcelona zum schwäbischen IT-Dienstleister.

Die 1987 in Ulm gegründete IT-Informatik gilt als Spezialist für SAP-Consulting und Maintenance, Cloud-Infrastruktur sowie Software-Entwicklung und hat den Mittelstandskunden diverser Branchen als Zielgruppe. Die GmbH stellte laut Datagroup im Mai 2019 einen Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung.

Die Gruppe übernimmt rückwirkend zum 1. August 2019 sämtliche Anteile an der Mercoline GmbH, ebenfalls 100 Prozent der Anteile an der IT-Digitalizacion 4.0 Industrial Internacional S.L. sowie ein Teil der Mitarbeiter und Assets der IT-Informatik. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Wachstum durch Zukäufe

Die rund 15 Mitarbeiter umfassende Einheit in Barcelona mit Schwerpunkt Software-Entwicklung wird durch die Datagroup Mobile Solutions AG erworben. Dort wird der Bereich Mobilisierung von Geschäftsanwendungen sowie Entwicklung von Softwarerobotern zusammengefasst.

"Mit dieser Übernahme dürfen wir rund 300 motivierte Experten für SAP, Infrastruktur und Softwareentwicklung bei uns begrüßen", sagt Max H.-H. Schaber, CEO von Datagroup. "Die übernommenen Mitarbeiter passen gut zu unserem bestehenden Leistungsportfolio. Auch unsere regionale Abdeckung können wir an den Standorten Berlin und Ulm weiter verbessern.“

"Wir sehen eine deutlich gesteigerte Nachfrage unserer Kunden im Bereich Digitalisierung und Industrie 4.0", ergänzt Dirk Peters, COO bei Datagroup. "Die Migrationswelle von SAP R3 nach S/4Hana zieht ebenfalls stark an. Gleiches gilt für die Investitionsbereitschaft unserer Kunden in Cloud-Computing sowie in Sachen Mobilisierung und Automatisierung von Geschäftsaktivitäten."

