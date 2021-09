Neuer Vorstandsvorsitzender der Datagroup SE wird dann Andreas Baresel, der bereits seit 2018 dem Führungsgremium des Systemhauses angehört. Ferner wird ein ex-Controlware-Manager in den Datagroup-Vorstand wechseln.

Max H.-H. Schaber hat Datagroup 1983 gegründet und das Unternehmen über 38 Jahre angeführt. In dieser Zeit ist Datagroup in die Riege der Top-25-Systemhäuser Deutschlands aufgestiegen. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (bis Ende September 2020) erzielte der IT-Dienstleister einen Umsatz von 358,2 Millionen Euro und rückte damit auf den 15 Platz in Ranking der größten Systemhäuser Deutschlands auf. Dieses Wachstum wird vorwiegend durch Akquisitionen angefeuert, seit dem Börsengang 2006 hat Datagroup 25 Unternehmen integriert.

Schon vor dem Ausscheiden von Max H.-H. Schaber als Vorstandsvorsitzender wird die komplette Führungsriege erneuert. Oliver Thome, bisher Geschäftsführer und Chief Financial Officer (CFO) bei Controlware, wird bereits zum 1. Oktober 2021 in den Datagroup-Vorstand wechseln und dort die Stelle des Finanzchefs einnehmen. Der bisherige Vorstand Investor Relations, M&A und Recht, Peter Schneck, wird am 30. September 2021 das Unternehmen verlassen, um sich anderen Aufgaben in der IT-Branche zu widmen. Man dankt ihm für sein Engagement und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Ebenfalls am 30. September 2021 wird Dirk Peters, seit 2008 Vorstand Vertrieb, sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Er bleibt jedoch Vorsitzender der Geschäftsführung der Datagroup Hamburg GmbH und soll dort Geschäft absichern. Damit wird Peters entlastet, um sich seiner vollständigen Genesung zu widmen. Auch ihm dankt man für die bisher erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünscht ihm einen guten Genesungsverlauf.

Am 1. April 2022 wird Sabine Laukemann als Vorstand den Bereich Personal, Strategie und Organisation übernehmen. Sie ist bereits seit 2003 im Unternehmen tätig, zunächst als Leiterin Unternehmenskommunikation, ab 2015 als Geschäftsführerin einer Vorläufergesellschaft der heutigen Datagroup Consulting Services GmbH und seit 2018 als Generalbevollmächtigte Personal.

Max H.-H. Schaber bereitete langfristig seine Nachfolge vor: "Mit Andreas Baresel arbeite ich seit Jahren vertrauensvoll zusammen und ich freue mich, mit ihm einen so profilierten Nachfolger zu haben", so der bisheriger Datagroup-Vorstandsvorsitzender.

Baresel wiederum freut sich , als neuer CEO, zum weiteren Wachstum von Datagroup beitragen zu können: "Ich habe dieses Unternehmen aus unterschiedlichsten Perspektiven kennengelernt, erst als Leiter einer Business Unit, dann als Geschäftsführer und in den letzten Jahren als Vorstandsmitglied und Chief Production Officer."

Heinz Hilgert, Aufsichtsratsvorsitzender der Datagroup, kommentiert die Neugestaltung des Vorstands: "Damit sichern wir die dauerhafte Stabilität des operativen Geschäfts, binden neue, hochqualifizierte Kompetenz in die Vorstandsarbeit ein und stützen nachhaltig eine effiziente Governance durch die Einbindung des Hauptaktionärs in den Aufsichtsrat." Mit dem Hauptaktionär ist natürlich Max H.-H. Schaber gemeint, der über die HHS Beteiligungsgesellschaft mbH als Familienholding an Datagroup langfristig und signifikant beteiligt bleibt.

Hilgert wird sich am 1. April 2022 erneut zur Wahl als Aufsichtsratsvorsitzender stellen, Carola Wittig wird am gleichen Tag turnusgemäß aus diesem Gremium ausscheiden und damit Platz für Max H.-H. Schaber machen.

