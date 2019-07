Damit ist Datagroup nun an 28 Standorten in Deutschland vertreten. In der neuen Niederlassung südlich von Stuttgart finden 150 Fachkräfte moderne Arbeitsplätze und ein Betriebsrestaurant vor. Mit Leinfelden-Echterdingen kommt ein sechster Standort in der Region Stuttgart hinzu - neben Stuttgart, Böblingen, Reutlingen, Pliezhausen und Dietzingen.

Max H.-H. Schaber, CEO der Datagroup SE, begründet die Eröffnung der neuen Niederlassung im Süden Stuttgarts: "Mit dem neuen Firmensitz sind wir noch näher an unseren Kunden in der Region. Wir haben das Gebäude in Leinfelden komplett umgestaltet und neu eingerichtet, um den Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz mehr als gerecht zu werden. Es ist uns wichtig, dass sich der Fortschritt, die Transparenz und Modernität, für die wir bei Datagroup stehen, auch in unseren Gebäuden widerspiegelt."

Im Geschäftsjahr 2017/2018 hat Datagroup 272,1 Millionen Euro erlöst, bei einem EBITDA-Ergebnis in Höhe von 34,5 Millionen Euro. In Deutschland beschäftigt Datagroup 2.124 Mitarbeiter und ist im ChannelPartner-Ranking der größten Systemhäuser auf Platz 20 positioniert.