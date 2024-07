Um die Situation rund um die IT-Sicherheit an 24 Hochschulen in Nordrhein-Westfalen (NRW) zu verbessern, hat IT-Dienstleister Datagroup das Projekt SOC-Hochschulen.nrw gestartet. Mit Unterstützung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft in NRW wird Datagroup in der zweiten Jahreshälfte 2024 diverse Security-Lösungen ausrollen und im Anschluss die IT-Systeme der 24 Hochschulen vom eigenen Security Operation Center (SOC) aus überwachen. Bereits im Vorfeld wurden drei Pilot-Hochschulen erfolgreich in Betrieb genommen. Das Projekt ist 36 Monate angelegt (mit Verlängerungsoption), das Auftragsvolumen beträgt mehrere Millionen Euro.

Wesentliche Aufgabe des von Datagroup und der Hochschule Bielefeld SOC ist die proaktive Überprüfung der Sicherheitssysteme aller beteiligten Hochschulen. Dabei sollen mögliche Schwachstellen automatisch identifiziert und beseitigt werden. Aufgrund ihrer offenen und vielfältigen IT-Strukturen stehen Hochschulen vor besonderen Herausforderungen im Bereich der IT-Sicherheit. Die Bedrohung durch Cyberkriminalität ist allgegenwärtig und stellt eine kontinuierliche Gefahr für Wissenschaftseinrichtungen dar. Dieses Problem soll das Projekt SOC-Hochschulen.nrw lösen.

Für den Datagroup-CEO Andreas Baresel markiert dieser Auftrag einen weiteren Meilenstein in seiner strategischen Hinwendung zu Cyber Security, Cloud und KI: "Unsere Investitionen in diese Zukunftstechnologien Früchte tragen Früchte und mit diesem Projekt gehen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung einer robusteren und sichereren IT-Infrastruktur für die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen."



