ISC wurde 1998 in Rosenheim gegründet und erwirtschaftete 2023 einen Jahresumsatz von rund 12,5 Millionen Euro mit einer niedrig zweistelliger EBIT-Marge. Die rund 50 Mitarbeiter beraten mittelständische Unternehmen rund um das SAP-Ökosysteme. Der IT-Dienstleister aus Rosenheim - mit einer Niederlassung in Montabaur - verkauft SAP-Lizenzen, implementiert diese Software und hilft Kunden beim Übergang in die Cloud mit S/4 HANA. Darüber hinaus entwickelt ISC auch Individualsoftware für SAP-Landschaften.

» c.m.c. - 17.+18. April 2024 - München c.m.c. - der Event für MSPs, CSPs und IT-Dienstleister

Bei c.m.c. tauchen wir ein in die faszinierende Fusion von KI + Cloud

Sharing Expertise - Sharing Experience!

Am 17. und 18. April 2024 in München - Sei dabei! Hier anmelden!

Durch den Kauf des oberbayerischen SAP-Gold-Partners kann die Datagroup SE ihre Position im wachsenden SAP-Beratungs- und Dienstleistungsmarkt in Süddeutschland stärken. Peter Heinold, Gründer und Vorstand der ISC Innovative Systems Consulting AG, wird nach der Übernahme an Bord bleiben. Er soll den SAP-Bereich bei Datagroup vorantreiben.

Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender der Datagroup, rechnet mit einigen Synergieeffekten: "Die ISC AG ist ein toller Zuwachs für uns und stärkt unsere Position als IT-Dienstleister in Deutschland. Die hinzugewonnenen Experten mit ihrer Erfahrung und Fachwissen ergänzen und erweitern unser Leistungsangebot im Bereich SAP-Beratung und -Services sehr gut. ISCs breite Kundenbasis im süddeutschen Raum bietet uns zudem interessante Möglichkeiten für Cross- und Upselling." Baresel erwartet den Abschluss der Transaktion bis Ende Juni 2024.

Mit der Übernahme durch die Datagroup glaubt ISC-Gründer Peter Heinold einen deutlichen Mehrwert für seine Kunden geschaffen zu haben: "Wir können ihnen nun ein umfassendes und vielfältiges IT-Service-Portfolio anbieten. Auch für unsere Mitarbeiter ergeben sich interessante Perspektiven."

Für Datagroup ist der Kauf der ISC AG die 34. Akquisition seit dem Börsengang 2006. Der IT-Dienstleister sucht weiter nach interessanten Übernahmekandidaten, vorwiegend nach regional agierenden Systemhäusern und Managed Service Providern (MSP). Auch Unternehmen, die eine hohe Digitalisierungskompetenz mitbringen oder Mittelständler mit IT-Services versorgen, beobachtet Datagroup sehr genau.

Mehr zu Datagroup:



Gut ins Jahr 2024 gestartet

Schwäbischen IT-Dienstleister übernommen

Refurbishing

Die Top 25 Systemhäuser



Mehr Fusionen und Akquisitionen:



Vectano

Avenga

Adesso

Stimmungslage 2024

Morgenstern