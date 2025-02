Bei der Ausschreibung ging um den IT-Service-Desk, also um technische Hilfe für Angestellte der Stadtwerke Bonn bei IT-Problemen. Hier übernimmt nun Datagroup den 1st-Level-Support und ausgewählte Teile des 2nd-Level-Supports für 2.400 Anwender bei dem städtischen Betrieb. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren und kann verlängert werden.

Um diesen Auftrag zur vollsten Zufriedenheit des Kunden zu erfüllen, hat Datagroup einiges an Zeit und Manpower investiert. Die von dem IT-Dienstleister als "Service Desk Agents" bezeichneten Mitarbeiter nehmen gerade an einem speziellen technischen Training des städtischen Betriebs teil, um den sogenannten "Stadtwerke Bonn-Führerschein" zu erwerben. Dabei lernen Datagroups "Service Desk Agents" die IT-Systeme und Prozesse der Stadtwerke Bonn genauestens kennen.

Diese Bereitschaft, sich in die spezifischen Geschäftsprozesse und die dazugehörigen Anwendungen des städtischen Betriebs intensiv einzuarbeiten, haben auch Martin Mundorf, den Fachbereichsleiter Arbeitsplatzsysteme der Stadtwerke Bonn, überzeugt: "Das war für uns ein entscheidender Faktor. Für uns ist es essenziell, unsere IT-Dienstleistungen zentral und effizient zu bündeln, um unseren internen Kunden einen reibungslosen Service anzubieten. Mit Datagroup haben wir einen erfahrenen Partner gefunden, der unsere Anforderungen versteht."

Natürlich zeigt sich auch Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender bei Datagroup, über den Zuschlag für diesen Auftrag höchst erfreut. Man habe bereits in der Vergangenheit Erfahrungen im Umgang mit den Anforderungen von Stadtwerken gesammelt und fühle sich daher gut gerüstet, auch den IT-Betrieb in Bonn mit dem eigenen IT-Service-Desk zu unterstützen: "Wir versprechen zielgerichtete Services und zuverlässigen Support."



