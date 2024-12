Die Tarador GmbH offeriert ihre IT-Services vorwiegend kleineren und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie öffentliche Einrichtungen - der Fokus liegt dabei auf der IT-Sicherheit. So ist der Anbieter aus Potsdam Vertriebspartner von Acronis, Dell, G Data, Kentix, Macmon, MailStore, Netwrix, SonicWall und Zertificon. Derzeit versorgt Tarador etwa 400 Kunden in der Region Berlin-Brandenburg mit Cybersecurity-Dienstleistungen, die meisten dieser Kunden stammen aus dem kritischen Infrastrukturbereich (Kritis), müssen also die in NIS2 festgelegten Sicherheitsregeln schleunigst umsetzen. Aktuell erlöst das 2010 gegründete Unternehmen rund acht Millionen Euro jährlich - hauptsächlich sind das wiederkehrende Umsätze aus Managed Services.

Mit der vollständigen Akquisition von Tarador erhält Datagroup Zugang zu vielen mittelständischen Unternehmen in Brandenburg. In Berlin ist der Konzern bereits an drei Standorten vertreten. Nun möchte das schwäbische Systemhaus auch von Potsdam aus IT-Security-Dienstleistungen anbieten. Das entspricht der vom Datagroup-CEO Andreas Baresel verkündeten Devise, sich dem Zukunftsthema Cybersecurity stärker zu widmen, denn IT-Sicherheitslösungen werden von Kunden derzeit besonders stark nachgefragt: "Außerdem bauen wir mit der Tarador-Übernahme unser KMU-Portfolio gezielt aus und tragen so nachhaltig zu unserem organischen Wachstum bei", so Baresel weiter.

2022 erwarb Datagroup die auf KMUs fokussierte Hövermann IT-Gruppe, 2023 folgte dann mit der Übernahme von Conplus eine weitere strategische Akquisition im KMU-Segment.

Tarador-Gründer und aktueller Geschäftsführer Sebastian Lindner freut sich, künftig Teil eines größeren Systemhauses zu sein: "Mit der gemeinsamen Expertise und den Ressourcen von Datagroup können wir unsere Cybersecurity-Lösungen stärker vorantreiben und unseren KMU-Kunden ein breiteres Angebot unterbreiten", so Lindner weiter. Außerdem glaubt er, dass seine Beschäftigten innerhalb von Datagroup mehr Karrierechancen erhalten.



