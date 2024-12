Das BSI-Zertifikat ISO 27001 mit dem Baustein CON.11.1 stellt sicher, dass Datagroups Lösungen nicht nur den allgemeinen Sicherheitsstandards für Informationssicherheits-Managementsysteme genügen, sondern auch spezifische Vorgaben von Kunden aus den Bereichen Aerospace, Defense und Kritis für den Gebrauch von Verschlusssachen in einer Cloud-Landschaft erfüllen.

Diese speziell abgesicherten "Managed Private Cloud Services" hat Datagroup entwickelt, um auch Dokumente mit der Schutzstufe "Verschlusssache - nur für den Dienstgebrauch" (VS-NfD) in der Cloud zu verarbeiten. Die "DefenseCloud" von Datagroup ist eine gemanagte, private Cloud-Umgebung für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie für Unternehmen und Behörden die kritische Infrastrukturen betreiben (Kritis), also zum Beispiel auch für Energie- und Wasserversorger. Diese Einrichtungen stellen besonders hohe Anforderungen an die Sicherheit und den Schutz ihrer Daten.

» CP-Newsletter Mit unseren kostenlosen CP-Newslettern bleiben Sie stets top informiert

und erhalten Zugriff auf all unsere Studien! Hier anmelden!

Das BSI überreichte das entsprechende Zertifikat ISO 27001 mit dem Baustein CON.11.1 im Rahmen einer feierlichen Zeremonie am 12. Dezember 2024 an Datagroup-CEO sagte Andreas Baresel. Der Vorstandsvorsitzender fühlt sich durch diese Auszeichnung geehrt: "Dies ist das Ergebnis harter Arbeit und des unermüdlichen Einsatzes unseres Teams, unsere führende Position im Bereich innovativer Technologien weiter auszubauen. Mit dieser BSI-Zertifizierung für unsere Cloud-Services schaffen wir einen echten Mehrwert für unsere Kunden in Luft- und Raumfahrt sowie im Kritis-Umfeld", sagte Baresel. "Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass ihre Daten bei uns in sicheren Händen sind."



Mehr zu Datagroup:



Cyber Security-Spezialist Tarador übernommen

Interner AOK-Dienstleister Kubus IT wird Partner

Starkes Umsatz-Wachstum 2024

Rahmenvertrag mit Messe München verlängert

Vorstand und Management runderneuert