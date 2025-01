Sabine Laukemann, seit April 2022 als Vorständin bei der Datagroup SE für die Bereiche Personal, Unternehmenskommunikation, Organisation, Legal und ESG verantwortlich, scheidet auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen Ende Januar 2025 aus dem Vorstand und Ende April 2025 aus dem Unternehmen aus.

In der offiziellen Pressemitteilung nennt Laukemann auch ganz offen die Gründe dafür: "Aufgrund einer aktuellen Pflegesituation in meiner Familie sehe ich mich derzeit in der Verantwortung, meinen Fokus stärker auf familiäre Belange zu legen. Die Anforderungen dieser Situation lassen sich derzeit nicht mehr in vollem Umfang mit den Erfordernissen meiner Position vereinbaren. Um sowohl meiner Verantwortung innerhalb der Familie als auch meinen Verpflichtungen gegenüber Datagroup gerecht zu werden, habe ich mich daher entschieden, mein Amt zur Verfügung zu stellen".

Heinz Hilgert, Aufsichtsratsvorsitzender der Datagroup SE, verabschiedet sich mit sehr persönlichen und wertschätzenden Worten von Frau Laukemann: "Wir bedauern respektieren aber ihren Wunsch aus unserem Unternehmen auszuscheiden. In mehr als 20 Jahren in unserem Unternehmen hat Frau Laukemann in verschiedenen Positionen und Verantwortungsbereichen einen wertvollen Beitrag zu Wachstum und Erfolg geleistet. Hierfür möchte ich ihr im Namen des Aufsichtsrats meinen herzlichen Dank aussprechen. Für ihre persönliche und berufliche Zukunft wünschen wir Frau Laukemann alles Gute und auch weiterhin viel Erfolg", so der Hilgert weiter.

Um einen reibungÜbergang zu gewährleisten, wird Sabine Laukemann Datagroup noch bis Ende April 2025 zur Verfügung stehen und ihre bisherigen Aufgaben in die Hände ihrer Vorstandskollegen legen.

Hierfür wird Bereichsvorstand Mark Schäfer zum 1. Februar 2025 in den Vorstand der Datagroup SE aufrücken. Sein Nachfolger als Bereichsvorstand Personal wird Gerhard Kaminski.

Damit bleibt die bewährte Struktur mit zwei Vorständen und zwei Bereichsvorständen erhalten:

Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel wird als CEO und CFO die Ressorts Finanzen, M&A, Legal und Investor Relations, Unternehmenskommunikation das Leistungsportfolio der Datagroup SE verantworten

Vorstandsmitglied Mark Schäfer ist für das Ressort Produktion zuständig

Bereichsvorständin Vertrieb Alexandra Mülders verantwortet als Geschäftsführerin weiterhin Datagroups Managed-Services-Geschäft

Bereichsvorstand Personal Gerhard Kaminski wird seine bisherige Position als Geschäftsführer der Datagroup Ulm GmbH behalten

Mit diesen internen Neu- und Nachbesetzungen an der Spitze möchte der schwäbische IT-Dienstleister für Kontinuität sorgen. Das Management rechnet weiterhin mit organischem Wachstum im laufenden Jahr 2025.



