Während Systemhäuser wie Bechtle und Cancom im zweiten Quartal des Kalenderjahres 2024 Umsatzrückgänge in Deutschland verkraften mussten, meldet Wettbewerber Datagroup für den Zeitraum April bis Juni 2024 einen Anstieg der Erlöse um 7,5 Prozent auf 131,8 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Seit Beginn des Geschäftsjahres 2023/2024 am 1. Oktober 2023 konnte Datagroup damit bereits einen Umsatz von 380,5 Millionen Euro erwirtschaften, das sind 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Rohertrag erhöhte sich in diesen neun Monaten um 6,6 Prozent auf 271,3 Millionen Euro.

Dieses profitable Wachstum erfolgte laut Datagroup rein organisch. Ausschlaggebend dafür war der Zuwachs bei den unter dem Markennamen "Corbox" geführten Managed Services. 24 Neukunden im laufenden Geschäftsjahr konnte der IT-Dienstleister für diese Art der IT-Services-Erbringung begeistern. Die daraus resultierenden Auftragseingänge führten seit Oktober 2023 zu Mehrerlösen in Höhen von 23 Millionen Euro. Bei 51 Kunden konnte Datagroup die Managed Services-Verträge erweitern, was zu einem Anstieg der Umsätze in Höhe von 18 Millionen Euro führte. Hinzu kamen 42 Kunden, mit denen der IT-Dienstleister die Managed-Service-Verträge zu gleichen Konditionen verlängern konnte.

Über diese Entwicklung freut sich auch Datagroups Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel: "Trotz eines sehr herausfordernden Umfelds verzeichnen wir weiter gute Auftragseingänge - vor allem mit Neukunden in unserem Corbox-Kerngeschäft, die unsere Kompetenzen in den Zukunftsfeldern KI, Cyber Security und Cloud-Technologien schätzen. Unsere Investitionen in diese Zukunftsthemen zahlen sich damit wie erwartet aus. Insbesondere die Produktionsautomatisierung auf Basis unserer eigenen KI-Technologie HIRO zeigt erste Erfolge mit kontinuierlich steigenden Automatisierungsraten."

Somit bleibt es auch bei der schon vor drei Monaten von Datagroup angekündigten Prognose für das laufende Geschäftsjahr:

510 bis 530 Millionen Euro Umsatz, als ein Plus von 2,5 bis 6,5 Prozent

ein EBITDA-Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen in einer Höhe zwischen 77 und 81 Millionen Euro

sowie ein EBIT-Ergebnis vor Steuern und Zinsen von 43 bis 46 Millionen Euro.

Für das kommende Geschäftsjahr 2024/2025 (Beginn: 1. Oktober 2024) rechnet Datagroup mit weiterem Umsatzwachstum.

Hierzu wir nicht nur die eigene Kraft benötigt, Datagroup plant auch in Zukunft strategisch zuzukaufen, wie Firmenchef Andreas Baresel bestätigt: "Anorganisches Wachstum bleibt Teil unserer Geschäftsstrategie. Im Fokus haben wir dabei Systemhäuser, die in regionalen Schwerpunkten unser Kerngeschäft stärken, sowie Unternehmen mit ausgewählter Technologie- und Digitalisierungskompetenz."



