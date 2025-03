Nachdem die Datagroup SE ihre Tochtergesellschaft Almato doch behalten hat (ChannelPartner berichtete), nutzt sie nun deren semantische Datenplattform Bardioc noch intensivier und integriert diese in die eigene VS-NfD Defense Cloud - eine für "Verschlusssachen" (VS) geeignete, speziell abgesicherte Plattform.

Damit leistet Datagroup einen wichtigen Beitrag zur europäischen digitalen Souveränität. Denn mit Hilfe von semantischen Technologien, KI-gestützter Datenanalyse und den maschinellen Lernsystemen des schwäbische IT-Dienstleisters sind Kunden nun in der Lage, auch sicherheitsrelevante Daten in einer sicheren Umgebung zu verarbeiten. Datagroups VS-NfD Defense Cloud ist nämlich auch dafür zertifiziert worden, militärische und nachrichtendienstliche Anwendungen zu hosten.

Mit Hilfe der Datenplattform Bardioc ist es möglich, Muster und Anomalien in den vorhandenen Daten frühzeitig zu erkennen und sofort die richtigen Entscheidungen zu treffen. Im Krisen- oder gar Kriegsfall kann diese rasche Reaktion für Erfolg sorgen.

Almato-Vorstand Christian Sauter ist überzeugt, dass die Bardioc-Integration in der Defense Cloud ein echter Game Changer auf dem Weg zu einer europäischen Antwort in der Zeitenwende ist: "So schaffen wir eine leistungsfähige und souveräne digitale Plattform für die europäische Sicherheits- und Verteidigungslandschaft."

Und weil Bardioc als SaaS (Software-as-a-Service) in der Defense Cloud oder als Container-Lösung in On-Premise-Installationen sofort einsatzbereit ist, sparen sich Militärorgane viele Kosten, die anfallen würden, falls eine solche Plattform erst entwickelt und implementiert werden müsste.

"Mit Bardioc setzen wir neue Maßstäbe in der sicherheitskritischen IT-Infrastruktur", meint auch Datagroup-Geschäftsführer Hartmut Graf. Seiner Erfahrung nach können Kunden mit dieser Software Informationen schneller und präziser als bisher auswerten - und das auch noch auf einer Plattform, die höchsten Compliance- und Sicherheitsanforderungen genügt.



