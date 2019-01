Auf dem Business Hub Day am 14. Februar am Münchner Flughafen geht es um den Austausch von großen Dateien und um Antworten auf folgende Fragen:

Wie kommen diese großen Datenmengen sicher an die richtigen Adressaten?

Wie vermeidet man „Irrläufer“?

Wo lagert man diese Riesen-Files zwischen?

Das Freisinger Systemhaus treeConsult hat nicht nur Bestandskunden wie Continental und den Gesundheitsmarktspezialisten Noventt zum Münchner Flughafen eingeladen, sondern auch die Technologielieferanten IBM, IPswitch und Dracoon.

So wird beispielsweise Christopher-John Müller darüber referieren, wie der "Managed File Transfer" (MFT) bei Continental geregelt ist: "Die hohe Zahl an Nutzern bei uns bedeutet eine Riesenmenge unterschiedlicher Anforderungen, und genau das ist die Herausforderung. Wir können das nun über das Managementportal verwalten. Der besondere Pfiff ist, dass wir unser umfangreiche SAP-Umgebung voll integrieren konnten", so der Head of Customer & Supplier Integration bei Continental.

Jörg Lanzinger von Noventi muss gewaltige Datenmengen von höchster Sensibilität im Griff haben: "Ständig enorme Ströme an Input, sehr komplexe Abläufe in der Verarbeitung, Abrechnungsprozesse, bei denen nichts schief gehen darf - das bilden wir mit dem MTF-System ab, und darauf können wir uns verlassen", so der Leiter Anwendungsentwicklung bei dem Gesundheitsmarktspezialisten.

Michael Hoffmann vom IBM-Unternehmen Aspera wird am 14. Februar die patentierte Datenübertragungstechnologie des Herstellers vorstellen. Sebastien Roques-Shaw von Ipswitch präsentiert davor "Moveit" - die Dateiübertragungssoftware des US-amerikanischen Anbieters. Abgerundet wird die eintägige Veranstaltung durch den Vortrag von Marc Schieder. Der Managing Director der Dracoon GmbH aus Regensburg wird aufzeigen, dass sich modulare und skalierbare Cloud-Speicher auch für Kleinstfirmen eignen.

