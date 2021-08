Um Ihre Dateien und Ordner auf Ihrem PC vor fremden Blicken zu schützen, können Sie sie verschlüsseln oder auch verstecken. Das Verstecken hat dabei den Vorteil, dass andere Personen überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass Sie etwas vor ihnen verbergen wollen, da anscheinend alle Files offen vorliegen.

Wise Folder Hider stellt einen mehrstufigen Schutz für Ihre Files bereit. Zum einen fordert es bereits bei der Installation ein Master-Passwort an, das Sie anschließend bei jedem Start neu eingeben müssen. Ohne dieses Passwort ist es später nicht möglich, die versteckten Objekte wieder sichtbar zu machen. Bewahren Sie es also gut auf. Sobald Sie die Programmoberfläche erreicht haben, können Sie die gewünschten Dateien und Ordner per Drag & Drop hineinziehen oder über ein Explorer-Fenster auswählen. Sie sind nun in Windows sofort nicht mehr sichtbar - das ist die zweite Schutzebene. Schließlich können Sie außerdem für jede Datei und jeden Ordner noch einmal ein eigenes Passwort definieren.

(PC-Welt)