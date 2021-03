Die IT-Architekturen in den Anwenderunternehmen werden immer heterogener: Öffentliche und private Cloud, virtuelle Maschinen, Office-365-Landschaften und herkömmlichen Endgeräte (PCs & Co.) machen den Systemadministratoren das Leben schwer. Sie sichern zwar die Daten in ihren eigenen Netzwerken, "vergessen" dabei aber oft die Daten in den unterschiedlichen Cloud-Umgebungen.

Die Backup-Lösungen von Altaro decken das gesamte Spektrum ab: Der Hersteller offeriert Datensicherung, Cloud Storage, Endpoint Backup und Disaster Recovery aus einer Hand. In der mandantenfähigen Altaro Cloud Management Console (CMC) überblicken Systemhäuser die kompletten IT-Landschaften ihrer Kunden und sichern darüber alle Daten - unabhängig davon, wo sie sich befinden.

Wie einfach es für Reseller ist, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, erfahren Sie in enem kostenlosen Live-Webcast am 16. März um 11:00 Uhr.

In diesem, gemeinsam mit dem Value Added Distributor Ebertlang veranstalteten Webcast, erfahren Sie:

wie Sie durch ein zentrales Backup-Management zeiteffizienter arbeiten und Kosten sparen

wie Sie mit Altaro und Ebertlang Ihre eigenen Leistungspakete und Konditionen individuell gestalten und sich so vom reinen Preiskampf unabhängig machen

wie Sie Ihren Kunden zusätzliche attraktive Managed Services anbieten, ohne dass der Verwaltungsaufwand dafür überhand nimmt

In dem kostenlosen Webcast wird Ihnen Ebertlang-Manager Dennis Körber die Cloud-Management-Plattform von Altaro live vorstellen und gerne auch Ihre Fragen zu der Lösung und zum Vertriebskonzept beantworten.

